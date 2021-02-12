Главные новости 12 февраля: потери на Донбассе, Россия угрожает порвать с Евросоюзом
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На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины, Лавров угрожает ЕС разрывом отношений, активисты встали на защиту пр. Бандеры, дед Кивы "выжил после расстрела", - главные новости Украины и мира 12 февраля.
Что происходит на Донбассе
Накануне вечером в результате обстрела на Донбассе погиб 24-летний защитник Украины Владислав Лященко. Сегодня еще один защитник Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве рядом с Павловолем - он жив и находится в госпитале. Кроме этого, оккупанты сбросили на позиции защитников Украины выстрелы ВОГ-17.
Зеленский записал видео о посещении передовой. "Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь", - сказал президент.
Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что Украина целенаправленно не отменяет перемирие. "Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку", - утверждает Арестович.
Россия пригрозила разрывом отношений с Евросоюзом
"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. После этого заявления в России резко подешевел рубль. Позднее в МИД РФ пояснили, что сами разрывать отношения с Брюсселем не собираются, но готовы к разрыву, если его инициирует Евросоюз.
СБУ поймала российских шпионов
Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении вооруженных сил Украины. Агентов поймали, когда они передавали "тайные" документы подставным лицам.
А на Луганщине оккупанты "приговорили" к 12 годам за решеткой жителя Алчевска. Он закончил вуз в Северодонецке, но не нашел там работу и был вынужден вернуться на оккупированную территорию. Стоило Дмитрию Оробию устроиться делопроизводителем, как в первый же день с рабочего места его забрали боевики.
Страсти вокруг проспекта Бандеры
Активисты пикетировали Окружной админсуд столицы, протестуя против отмены решения КГГА о переименовании пр. Московского в пр. Бандеры. Глава института нацпамяти Дробович сначала сказал, что его учреждение не будет подавать апелляцию на решение ОАСК, но после передумал: апелляция будет.
Кива рассказал о якобы расстрелянном во Львове деде. Который выжил.
Нардеп ОПЗЖ написал в соцсети следующее (орфография сохранена): "Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась".
Зеленский перепутал Китай и Непал
Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала - Катманду.
Пожалуйста, подождите...
У всіх сенсах...
Шкода лише, що не всі лаптєногі самиці про то знають...
А-а-а-а-а!!! В клапті!!! На хом'ячків!!! Нє, навіть на амеби...
...Попри рекомендацію, все ж уявив собі того Васю, котрий Сірожа... у рожевій шапочці... і його даму серця... згідно опису...
...Уява в мене добра...
Це навіть не матрьошка, це "там где брошка, там перед" 😂😂😂
Назло бабушке отморожу уши.
Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
(ну... майже у спину)
Не був анал табу
кого пожалітиз кого позловтішатися.
Побійтесь Бога - таке проти ночі (та ще й у п'ятницю!) викладати. Мені аж щелепи від сміху звело.