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Новости Политика Украины
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Главные новости 12 февраля: потери на Донбассе, Россия угрожает порвать с Евросоюзом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 12 февраля: потери на Донбассе, Россия угрожает порвать с Евросоюзом

На Донбассе продолжают гибнуть защитники Украины, Лавров угрожает ЕС разрывом отношений, активисты встали на защиту пр. Бандеры, дед Кивы "выжил после расстрела", - главные новости Украины и мира 12 февраля.

Что происходит на Донбассе

Накануне вечером в результате обстрела на Донбассе погиб 24-летний защитник Украины Владислав Лященко. Сегодня еще один защитник Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве рядом с Павловолем - он жив и находится в госпитале. Кроме этого, оккупанты сбросили на позиции защитников Украины выстрелы ВОГ-17.

Зеленский записал видео о посещении передовой. "Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь", - сказал президент.

Советник главы ОП Алексей Арестович утверждает, что Украина целенаправленно не отменяет перемирие. "Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку", - утверждает Арестович.

Россия пригрозила разрывом отношений с Евросоюзом

"Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни. Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. После этого заявления в России резко подешевел рубль. Позднее в МИД РФ пояснили, что сами разрывать отношения с Брюсселем не собираются, но готовы к разрыву, если его инициирует Евросоюз.

СБУ поймала российских шпионов

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они собирали секретные сведения о боеготовности и обеспечении вооруженных сил Украины. Агентов поймали, когда они передавали "тайные" документы подставным лицам.

А на Луганщине оккупанты "приговорили" к 12 годам за решеткой жителя Алчевска. Он закончил вуз в Северодонецке, но не нашел там работу и был вынужден вернуться на оккупированную территорию. Стоило Дмитрию Оробию устроиться делопроизводителем, как в первый же день с рабочего места его забрали боевики.

Страсти вокруг проспекта Бандеры

Активисты пикетировали Окружной админсуд столицы, протестуя против отмены решения КГГА о переименовании пр. Московского в пр. Бандеры. Глава института нацпамяти Дробович сначала сказал, что его учреждение не будет подавать апелляцию на решение ОАСК, но после передумал: апелляция будет.

Кива рассказал о якобы расстрелянном во Львове деде. Который выжил.

Нардеп ОПЗЖ написал в соцсети следующее (орфография сохранена): "Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась".

Зеленский перепутал Китай и Непал

Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала - Катманду.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Лучше бы деду яйца оторвали чем расстреляли, тогда точно бы мы не смеялись с этого депила.
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12.02.2021 22:28
+5
Этим родителям мозг пережали при рождении....... щипцами.
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12.02.2021 22:30
+4
Голі понти гопника, який знає насправді, що без торгівлі з Європою йому триндець. На Китай нічого сподіватись: торгівля з ним для лапотних здебільшо збиткова, до того ж він вже заковтнув мокшанський Далекий Схід і поступово його перетравлює на свій лад.
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12.02.2021 22:17
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Голі понти гопника, який знає насправді, що без торгівлі з Європою йому триндець. На Китай нічого сподіватись: торгівля з ним для лапотних здебільшо збиткова, до того ж він вже заковтнув мокшанський Далекий Схід і поступово його перетравлює на свій лад.
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12.02.2021 22:17 Ответить
Самовдоволений Слін!
У всіх сенсах...
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12.02.2021 22:36 Ответить
Ще й символ автовподобайки як явища
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12.02.2021 23:20 Ответить
Москальський рецепт боротьби з онанізмом !!! )))))

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9235
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12.02.2021 22:10 Ответить
Ох ти ж як чотко! Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9594
Шкода лише, що не всі лаптєногі самиці про то знають... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 1617
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12.02.2021 22:26 Ответить
Этим родителям мозг пережали при рождении....... щипцами.
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12.02.2021 22:30 Ответить
"Отшлепала по яичкам"... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3134
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12.02.2021 22:34 Ответить
То й що! Зате на решту життя в синульки буде дзвінкий голос Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7677 .
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12.02.2021 22:37 Ответить
"возбудите мальчика(ну, уже юношу) в ванной до оргазма...)(ц) - это уже инструкция для инцеста с элементами садо-мазо. Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7697
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12.02.2021 22:42 Ответить
Зате ж зкріпно!
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12.02.2021 22:48 Ответить
Чомусь згадалося (краще це не уявляти) Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 201

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2324
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12.02.2021 23:08 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 300 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 300 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3165

А-а-а-а-а!!! В клапті!!! На хом'ячків!!! Нє, навіть на амеби...
...Попри рекомендацію, все ж уявив собі того Васю, котрий Сірожа... у рожевій шапочці... і його даму серця... згідно опису...
...Уява в мене добра...
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3584
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13.02.2021 02:05 Ответить
Причому параметри кацапки - 58 розмір блузки, 6 чи 7 цицькорозмір і 155 см зріст.
Це навіть не матрьошка, це "там где брошка, там перед" 😂😂😂
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13.02.2021 13:30 Ответить
Отак і з'являються бдсм пошановувачі)))
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12.02.2021 23:35 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6623
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12.02.2021 22:13 Ответить
Россия угрожает порвать с Евросоюзом

Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8008 Назло бабушке отморожу уши.
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12.02.2021 22:15 Ответить
Напевно хочуть північний потік-3 будувати.
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12.02.2021 22:19 Ответить
Антон Санченко 14 октября 2019 г. ·

Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
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12.02.2021 22:51 Ответить
Проти кувалди та якоїсь матері захист від дурня не працює...
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12.02.2021 23:18 Ответить
Розстріляний ді(л)д Ківи 🥝 - дуже дякую, потужно покращило настрій перед уїкендом 😂😂😂
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12.02.2021 22:22 Ответить
Дід Ківи потрапив у пердедрягу - його розстріляли зі шкіряного MP-40 у темному підвалі... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8541
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12.02.2021 22:31 Ответить
На толпу розстріляний чи по черзі прострілювали? Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 5942
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12.02.2021 22:35 Ответить
А потім ще й волохатою барткою зарубали. У спину
(ну... майже у спину)
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12.02.2021 22:41 Ответить
І так сім разів.

Не був анал табу
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12.02.2021 22:49 Ответить
Мозолистые руки всегда позволяли Кивам легко проникать в ряды наивных пролетариев... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3330
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13.02.2021 00:05 Ответить
Лучше бы деду яйца оторвали чем расстреляли, тогда точно бы мы не смеялись с этого депила.
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12.02.2021 22:28 Ответить
Тоді б від нудьги гиркались би між собою. А так є кого пожаліти з кого позловтішатися.
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12.02.2021 22:46 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8907
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12.02.2021 22:28 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9104
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12.02.2021 22:30 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6557Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 7138
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12.02.2021 22:36 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9307

Побійтесь Бога - таке проти ночі (та ще й у п'ятницю!) викладати. Мені аж щелепи від сміху звело.
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12.02.2021 22:44 Ответить
І трохи шок-контенту: весільні фото Дірявої Шлюпки... Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 1904

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12.02.2021 22:45 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2627
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12.02.2021 22:33 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8902
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12.02.2021 22:38 Ответить
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476 Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8476
Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 6882
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13.02.2021 01:51 Ответить
 
 