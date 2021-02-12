600 мобильных бригад подготовили для проведения первого этапа вакцинации, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о логистике первого этапа вакцинации.

О том, как именно будет организован первый этап вакцинации, Тимошенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцина приезжает сюда. После этого в зависимости от того, какая это вакцина - Pfizer или AstraZeneca - она ​​едет на разные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, потому что там другие условия по хранению, или едет на другой склад, где хранятся другие вакцины в других условиях", - рассказал Тимошенко.

По его словам, вакцину Pfizer в регионы будут отправлять в количестве, достаточном для 5 дней вакцинации - именно столько дней она может храниться.

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"Сформированы уже сейчас 600 групп мобильных, которые будут заниматься именно вакцинацией. Они сформированы на базе семейных врачей в большинстве своем. ... Они ездят 20 дней, ведь срок между первым и вторым вакцинированием - именно 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней всех людей, которых они должны вакцинировать, и дальше та же группа, которая вакцинировала (две, три, четыре, пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в этом регионе) - она ​​дальше едет и вакцинирует уже второй вакциной", - пояснил Тимошенко.

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