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Новости Политика Украины
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ОП не планирует создавать новую партию вместо "Слуги народа", - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП не планирует создавать новую партию вместо

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал слухами сообщения о возможном создании новой политсилы на базе партии "Наш край".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это все слухи, и партия "Слуга народа" - это известный бренд, партия, с которой приходила новая власть фактически в Украину. Поэтому в Офисе Президента вообще не рассматривается вопрос о другом каком-то проекте или строительстве новой партии. Поэтому это все слухи", - сказал Тимошенко.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов

Автор: Ольга Лузан
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А хетьман зміг.
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12.02.2021 23:04 Ответить
Потому он и Гетьман...
а стадо нынешних мартышек ни на что не годится...
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12.02.2021 23:11 Ответить
да да. так нагетьменствовал, что с старым названием даже на выборы было страшно идти.
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12.02.2021 23:23 Ответить
оп нічєго нє планіруєт, їм планірують в крємлє.
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12.02.2021 23:21 Ответить
"партия "Слуга народа" - это известный бренд"
ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9277
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12.02.2021 23:27 Ответить
Світ знову регоче з нашого тупого й.....го клоуна 🤣🤣🤣
Тупі зелені клоуни знову ********* Україну перед світом своїми знаннями з географії.
То замість Литви в них - Латвія.
То переплутають Словаччину і Словенію.
То столиця Канади у них - Торонто.
То в них не Волинська область, а Луцька.
На цей раз, ЗЄля привітав Китай з Новим роком знімком з Катманду, столиці Непалу.😂😀
Твіт вже видалено, але світ регоче.
Ніколи ще за всі роки відновленої Незалежності, Україна не мала такої тупої, неграмотної влади.
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12.02.2021 23:41 Ответить
А до дна ще далеченько, як максимум три роки. Ще не такі "перли" будуть.
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13.02.2021 07:47 Ответить
Як Ви можете таке казати?! Євреї самі геніальні і найрозумніші в світі! Принаймні вони самі себе такими називають. Як можна їм не вірити? ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8803
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13.02.2021 07:48 Ответить
Ага. "Бобік здох і Жучка знову вийшла заміж". ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2507
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13.02.2021 07:45 Ответить
 
 