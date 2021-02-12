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ОП не планирует создавать новую партию вместо "Слуги народа", - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал слухами сообщения о возможном создании новой политсилы на базе партии "Наш край".
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Это все слухи, и партия "Слуга народа" - это известный бренд, партия, с которой приходила новая власть фактически в Украину. Поэтому в Офисе Президента вообще не рассматривается вопрос о другом каком-то проекте или строительстве новой партии. Поэтому это все слухи", - сказал Тимошенко.
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а стадо нынешних мартышек ни на что не годится...
Тупі зелені клоуни знову ********* Україну перед світом своїми знаннями з географії.
То замість Литви в них - Латвія.
То переплутають Словаччину і Словенію.
То столиця Канади у них - Торонто.
То в них не Волинська область, а Луцька.
На цей раз, ЗЄля привітав Китай з Новим роком знімком з Катманду, столиці Непалу.😂😀
Твіт вже видалено, але світ регоче.
Ніколи ще за всі роки відновленої Незалежності, Україна не мала такої тупої, неграмотної влади.