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Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов

Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которые произведены на мощностях Serum Institute (Индия), могут быть поданы 15 февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня на регистрацию в Украине подались только "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Мы также ожидаем пакет документов, он обрабатывается нашими специалистами с Serum Institute по вакцине AstraZeneca. Думаю, в понедельник (15 февраля. - Ред.) будут поданы соответствующие документы и вакцина будет зарегистрирована", - сказал он .

Степанов отметил, что "сейчас проходит технический процесс непосредственно отгрузки этой вакцины, мы имеем разрешение Индии относительно экспорта этой вакцины, получили все разрешения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

"Отгрузку мы ожидаем в понедельник, вторник, среду. Как только она прилетает, сразу поедет на вакцинацию", - сказал он.

Степанов отметил, что готов вакцинироваться любой вакциной, которая будет зарегистрирована в стране.

Напомним, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.

Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Также читайте: Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Ті ж падаль, обещал с понедельника начало вакцинации?!
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12.02.2021 23:47
+5
"Как говорила моя интеллигентная бабушка, если ещё немного потерпеть - можно обосраться." (с) Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов - Цензор.НЕТ 6813
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12.02.2021 23:49
+3
А ты на что надеялся? Пфайзер для элиты
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12.02.2021 23:50
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Ну что скажу: ввел тут коммуняка наш, китайский холуй, Эндрюс - премьер штата Виктория, Австралия, очередной локдаун в штате Виктория - и результат не замедлил сказаться:

В сети супермаркетов Вулворс (Woolworth) ограничения: 2 штуки молочных продуктов в одни руки (на заказ), то есть в пакета молока, или пакет молока и пакет пахты (возможно и йогурты ограничивают, но я взяла 2 йогурат по любому, так что в отношении йогуртов я х/з).

- А что население наше жрать то скоро будет? - полюбопытствавал у меня сегодня муж.
И ведь как в воду глядел, прорицатель. Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 470

Очень большие я питаю надежды, что локдаун продлят до Пасхи, очень, знаете, хочется, на лохторат, плачущий с голодухи посмотреть, ведь выплаты федералов по ковиду заканчиваются в начале марта.
Прямо даже и не знаю, чем наших коммуняк убедить население до Пасхи под замком запереть?
А если до декабря - то еще лучше было бы.
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13.02.2021 06:16 Ответить
Так у вас там кенгуру можна подоїти. Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 6646 Їх валом.
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13.02.2021 10:37 Ответить
Да какой вообще голод может быть с таким количеством диких кроликов и поссумов? Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 2360
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13.02.2021 13:43 Ответить
Готуйте по тисячу гривень.
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13.02.2021 09:52 Ответить
Ну, с почином!
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13.02.2021 11:39 Ответить
С каждым днём всё радостнее жить. Да захлебнитесь вы своей вакциной и закусите отбивной из степашки. Что не день то новая брехня. А в итоге окажется что купили ослинную мочу в пробирке. Пора бы уж за брехню садить чиновников и чем выше чин тем глубже яма.
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13.02.2021 18:05 Ответить
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