Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов
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Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которые произведены на мощностях Serum Institute (Индия), могут быть поданы 15 февраля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодня на регистрацию в Украине подались только "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Мы также ожидаем пакет документов, он обрабатывается нашими специалистами с Serum Institute по вакцине AstraZeneca. Думаю, в понедельник (15 февраля. - Ред.) будут поданы соответствующие документы и вакцина будет зарегистрирована", - сказал он .
Степанов отметил, что "сейчас проходит технический процесс непосредственно отгрузки этой вакцины, мы имеем разрешение Индии относительно экспорта этой вакцины, получили все разрешения".
"Отгрузку мы ожидаем в понедельник, вторник, среду. Как только она прилетает, сразу поедет на вакцинацию", - сказал он.
Степанов отметил, что готов вакцинироваться любой вакциной, которая будет зарегистрирована в стране.
Напомним, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.
Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
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В сети супермаркетов Вулворс (Woolworth) ограничения: 2 штуки молочных продуктов в одни руки (на заказ), то есть в пакета молока, или пакет молока и пакет пахты (возможно и йогурты ограничивают, но я взяла 2 йогурат по любому, так что в отношении йогуртов я х/з).
- А что население наше жрать то скоро будет? - полюбопытствавал у меня сегодня муж.
И ведь как в воду глядел, прорицатель.
Очень большие я питаю надежды, что локдаун продлят до Пасхи, очень, знаете, хочется, на лохторат, плачущий с голодухи посмотреть, ведь выплаты федералов по ковиду заканчиваются в начале марта.
Прямо даже и не знаю, чем наших коммуняк убедить население до Пасхи под замком запереть?
А если до декабря - то еще лучше было бы.