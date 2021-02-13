Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин

Европейский парламент большинством голосов одобрил доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, в котором одной из самых успешных реформ признана децентрализация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что в документе говорится о достигнутом прогрессе в сфере реформ и в исполнении Соглашения, а также даются рекомендации относительно дальнейших направлений сотрудничества.

"Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, что является одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирование более 1000 территориальных громад; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах", - говорится в докладе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко: На повестке дня - изменения в Конституцию для децентрализации