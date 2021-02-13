Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского о готовности спутника "Сич 2-1" к запуску не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства.

Отмечается, что по состоянию на 13 января текущего года, по данным разработчика КС ДЗЗ "Сич 2-1" КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, работы по созданию спутника выполнены ориентировочно на 85%, работы по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%.

"ГКА заявляет, что по состоянию на начало декабря 2020 года проект КС ДЗЗ "Сич 2-1" находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений к финансированию, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите. Возможность выполнить задание Президента Украины Владимира Зеленского появилась только после той работы, которую провело руководство ГКА и КБ "Южное" вместе с другими структурами в течение последних двух месяцев и продолжает в усиленном темпе до сих пор", отмечается в сообщении.

Там уточняют, что пока не решен вопрос финансирование проекта.

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"Учитывая значительный объем средств, которые необходимо привлечь для завершения выполнения работ по указанному проекту, ГКА инициировало обращение к депутатскому корпусу в ноябре-декабре 2020 года с просьбой учесть в проекте Госбюджета Украины на 2021 год выделение бюджетных средств в сумме более 200 млн грн для обеспечения доработки и запуска спутника "Сич 2-1" в 2021 году. Однако в Государственном бюджете Украины на 2021 указанные средства предусмотрены не были", - отмечается в сообщении.

В этих условиях разработчики подготовили проект постановления Кабмина, предусматривающего переопределение средств проекта "Циклон-4" на финансирование космической системы "Сич 2-1", но пока ответ не получили.

В то время, когда Уруский давал интервью, Госкосмос договаривался со SpaceX относительно запуска спутника в IV квартале 2021 года. Однако выяснилось, что нагрузка на аппарат в той позиции, в которой предлагается его расположить, будет превышать в несколько раз показатели, заявленные в требованиях к эксплуатации "Сич 2-1", что фактически выведет из строя спутник. На этим начали работу ГКА и КБ "Южное".

"Заявления официальных лиц о событиях или работах, в которых последние не участвовали или информация о которых отсутствует, ставят под угрозу престиж государственных органов власти и возвращают общество в советский период, когда лозунги были важнее правду", - подчеркивается в сообщении.

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В Госкосмосе заверили, что все задействованные в создании спутника структуры космической отрасли "сделают все возможное, чтобы спутник "Сич 2-1" был запущен на орбиту в год 30-летия Независимости Украины, согласно поставленной задаче Президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.