РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13764 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Бюджет-2021
6 309 43
космос (771) спутник (204) Госкосмос (64) Уруский Олег (116)

Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось

Заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского о готовности спутника "Сич 2-1" к запуску не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства.

Отмечается, что по состоянию на 13 января текущего года, по данным разработчика КС ДЗЗ "Сич 2-1" КБ "Южное" им. М.К. Янгеля, работы по созданию спутника выполнены ориентировочно на 85%, работы по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%.

"ГКА заявляет, что по состоянию на начало декабря 2020 года проект КС ДЗЗ "Сич 2-1" находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений к финансированию, без каких-либо договоренностей по запуску спутника и его эксплуатации на орбите. Возможность выполнить задание Президента Украины Владимира Зеленского появилась только после той работы, которую провело руководство ГКА и КБ "Южное" вместе с другими структурами в течение последних двух месяцев и продолжает в усиленном темпе до сих пор", отмечается в сообщении.

Там уточняют, что пока не решен вопрос финансирование проекта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский

"Учитывая значительный объем средств, которые необходимо привлечь для завершения выполнения работ по указанному проекту, ГКА инициировало обращение к депутатскому корпусу в ноябре-декабре 2020 года с просьбой учесть в проекте Госбюджета Украины на 2021 год выделение бюджетных средств в сумме более 200 млн грн для обеспечения доработки и запуска спутника "Сич 2-1" в 2021 году. Однако в Государственном бюджете Украины на 2021 указанные средства предусмотрены не были", - отмечается в сообщении.

В этих условиях разработчики подготовили проект постановления Кабмина, предусматривающего переопределение средств проекта "Циклон-4" на финансирование космической системы "Сич 2-1", но пока ответ не получили.

В то время, когда Уруский давал интервью, Госкосмос договаривался со SpaceX относительно запуска спутника в IV квартале 2021 года. Однако выяснилось, что нагрузка на аппарат в той позиции, в которой предлагается его расположить, будет превышать в несколько раз показатели, заявленные в требованиях к эксплуатации "Сич 2-1", что фактически выведет из строя спутник. На этим начали работу ГКА и КБ "Южное".

"Заявления официальных лиц о событиях или работах, в которых последние не участвовали или информация о которых отсутствует, ставят под угрозу престиж государственных органов власти и возвращают общество в советский период, когда лозунги были важнее правду", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Кабмин утвердил концепцию космической программы: из Госбюджета потратят 15 млрд грн

В Госкосмосе заверили, что все задействованные в создании спутника структуры космической отрасли "сделают все возможное, чтобы спутник "Сич 2-1" был запущен на орбиту в год 30-летия Независимости Украины, согласно поставленной задаче Президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
все в асфальт пошло и в Бенин битум
показать весь комментарий
13.02.2021 01:37
+5
та зеле пох, запустить что угодно главное для пиара
показать весь комментарий
13.02.2021 01:35
+4
Бюджет ушел на покупку электричества в РФ и Беларуси.
показать весь комментарий
13.02.2021 06:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та зеле пох, запустить что угодно главное для пиара
показать весь комментарий
13.02.2021 01:35 Ответить
Він лишень в кіно ракети запускав
показать весь комментарий
13.02.2021 01:47 Ответить
все в асфальт пошло и в Бенин битум
показать весь комментарий
13.02.2021 01:37 Ответить
Ну и нефиг позориться было изначально. Всё равно, когда всем очевидно, что страна бедная, просит постоянно подачки у других стран(особенно смешно в этом контексте, что помогают часто "некосмические" страны), но при этом запускает какие-то там спутники)). Это тупой популизм и замыливание глаз- мол, смотрите-ка, мы ещё могём...
показать весь комментарий
13.02.2021 01:40 Ответить
Ну той фиг с ним, он нам нафиг не нужон ваш спутник, у нас же луна есть и бесплатно, а 200 лямов кому то нужнее.
показать весь комментарий
13.02.2021 01:53 Ответить
Какае отношение КБ Южне имеет к изготовлению собственно спутников? На моей памяти спутники изготавливались в Киеве (в частности) в некоей организации не углу Гарматной и проспекта Победы, в Днепре делали носители, но сейчас, насколько я понял, эту функцию на себя берет Илон Маск, так что Днепр побоку вместе с КБ Южное, здесь ближе всего Харьков и Киев, с их электроникой.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:10 Ответить
папрасите у бени и ахмета
показать весь комментарий
13.02.2021 02:23 Ответить
Ой! А в нас є Держкосмос?? а чим він займається?
показать весь комментарий
13.02.2021 02:29 Ответить
керуе.
показать весь комментарий
13.02.2021 06:47 Ответить
" зарплаты " отмените паразитам и кровопийцам - на всё хватит , ещё останется .
показать весь комментарий
13.02.2021 03:00 Ответить
Золотой спутник. Главное в зеленый цвет выкрасьте. Слава зе!кроме как к 30 летию, какая задача у этого спутника
показать весь комментарий
13.02.2021 04:40 Ответить
200 лямов только доработка, а сколько уже стоит? Там не бабло просить надо. А комиссию следственную из специалистов
показать весь комментарий
13.02.2021 04:43 Ответить
Вчора на передачі ,,Шустер лайф", Саакашвилі показав на прикладах , де крадуться десятки мільярдів доларів.
показать весь комментарий
13.02.2021 05:37 Ответить
украинские ынжынэры - это загадка похлеще загадки Космоса и Всевышнего... создали материал для межстенной перегородки из такого материала, что через нее все слышно, но в которую не забьешь гвоздь... потому и дороги по цене космического шаттла, разбиваемые за три дня, и дома... в общем, руки хоть и из плечей выросли, но мозги разместили в нижрней части пятки...
показать весь комментарий
13.02.2021 06:14 Ответить
Смелее запускайте....остальное в полете доделаете.
показать весь комментарий
13.02.2021 06:29 Ответить
пусть он будет кривобокий и с емблемой "Ваша Зе", но запускать надо,
и стремиться к етому надо - проще всего ничего не делать и не пытаться,
а там уже в процессе все придет в норму - емблема первая отвалится как чужеродный елемент...
показать весь комментарий
13.02.2021 06:37 Ответить
Великий Зе дав доручення,але грошей в бюджеті не передбачено.
Домовились з Маском,але з заявленим навантаженням супутник ТОЧНО вийде з ладу....
Зєля звично обісрався.Це для когось новина ?
показать весь комментарий
13.02.2021 06:49 Ответить
Бюджет ушел на покупку электричества в РФ и Беларуси.
показать весь комментарий
13.02.2021 06:58 Ответить
Ахметов "простили" 420 млн,,Бахматюку 200 млн,....... Укрнафте 12 млрд,центрэнерго загнал в долг..Коломойша на 2млрд..... По дешевке продают атомную э/э тому же Ахмета и Коломойша. Ни с кого не спрашивают "подарки"( "управление" госсобственностью типа теплогенерации,шахт). Супсидируют на миллиарды АГРОХОЛДИНГИ с СОТНИМИЛЛИАРДНЫМ оборотом снижением налогов и НДС. По гос железной дороге продолжают практику супсидирования( низкими тарифами,НИЗЧАЙШЕЙ рентой на добычу) "копателей" руды и "плавителей" металлолома. Позволяют выводить с Украины до ДЕСЯТИ и больше млрд*$
показать весь комментарий
13.02.2021 06:58 Ответить
А на аппарат стоимостью в шестьсот каких то миллионов денег нет,ну нет денег *****,"нет".
показать весь комментарий
13.02.2021 07:00 Ответить
___трэба сподиватись ,що нарид видправить у Космос ********* Неукротимого . Для того ,щоб його МандаКоманда исследовали Галактику ,та змогли залишитися в новий Галактической Аниматорской Республике для Шоу-постанов. Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось - Цензор.НЕТ 3932 Госкосмос о запуске украинского спутника: аппарат завершен на 85%, наземный центр управления - на 45%, в бюджете на проект денег не нашлось - Цензор.НЕТ 1488
показать весь комментарий
13.02.2021 07:31 Ответить
Каждое заявление о достижениях оказывается обманкой. Наверно даже в совке такого не было.
показать весь комментарий
13.02.2021 07:48 Ответить
Позорище 😠
показать весь комментарий
13.02.2021 07:50 Ответить
В итоге не будет ни Циклон -4 ,ни СiЧ 2-1 😠
показать весь комментарий
13.02.2021 08:01 Ответить
Чем вообще занимается Государственное космическое агентство?
У нас такое количество космических программ, что нужны даже агентства?
показать весь комментарий
13.02.2021 08:03 Ответить
А для ЗЕбилов прокатит. Во первых они верят во всякую хрень а во вторых у них память как у рыбки гуппи завтра всё забудут и им можно новую лапшу на уши вешать!
показать весь комментарий
13.02.2021 08:05 Ответить
Вам ,что презик клоун? Сказал спутник и ракету,значит будет.Еще две дорожки и дальше уже полет на Марс,так что будьте готовы.! Макс отдыхает!!!
показать весь комментарий
13.02.2021 08:43 Ответить
Де космос, а де - зє!булон. На земній орбіті, вибачте, куратор зєлупєні кала-мойша, мільярдів не заробить. ПриватБанк через космічну програму не поверне, заправки Укрнафти в космосі не збудує.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:43 Ответить
Уруский немного приврал. Это бывает. Вон клоун врет все-время, и ничего, все нормально. А спутник пока полетает на одном крыле. Когда Уруский создаст Шаттл, то обязательно пошлет его приделать другое. Уруский и клоун- это сильная команда, она решит вопрос с Шаттлом. Обязательно. Так что вперед, через тернии в гопу.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:47 Ответить
Деньги растащили зеленые крысы, это норм)))))
показать весь комментарий
13.02.2021 08:51 Ответить
Уже лет 15 как растаскивают, независимо от окраски.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:28 Ответить
Ти голосував за Осла?
показать весь комментарий
13.02.2021 11:41 Ответить
канец эпохи великой стройки клоунов
показать весь комментарий
13.02.2021 09:01 Ответить
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно!(((
показать весь комментарий
13.02.2021 09:30 Ответить
Это всё - долгое и бессмысленное кривляние ради вывески "Украина - космическая держава"...
Еще лет двадцать назад, пособирав несколько РАЗНОРОДНЫХ приборов, делавшихся для СССР, почесали репу и решили собрать их в кучу под видом "спутник для дистанционного зондирования Земли". А нахрена оно - не придумали.. Мировой океан, бескрайние просторы - это не про Украину. Тут самолёта достаточно.
А вот баблишка попилить....
показать весь комментарий
13.02.2021 10:19 Ответить
Самая нищая страна Европы да к тому же ещё и воюющая стала космической державой!
показать весь комментарий
13.02.2021 10:28 Ответить
Вот когда реально "за державу обидно".
показать весь комментарий
13.02.2021 11:27 Ответить
Та запустите уже хоть шота. Какая разница шо не работает. Главное - шоб летало и на этом куске железа было написано - "тут был Зеля."
показать весь комментарий
13.02.2021 11:39 Ответить
У мене в селі за Осла проголосувало 86% довбо****в. Зараз ці довбо***би бідкаються шо нема грошей. Питаю - голосував за Осла?- Не!! та ти шо! -Це не я!!. Хіба я довбо****б....
показать весь комментарий
13.02.2021 11:45 Ответить
 
 