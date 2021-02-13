Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… У Павлополя …, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение", – сообщает штаб.
Также недалеко от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4. Вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которое вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В информации отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ", – сказано в сообщении.
"С начала текущих суток, 13 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военнослужащими, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Рускій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
Обстріли - це провокації.
Ми не можемо йти зараз на провокації і відповідати.
Ти ворог, йолоп чи всіх нас вважаєш за дурнів, ****? 😡
Майже щодня гинуть наші люди, снайпери калічать українських захисників.
Не стріляти у відповідь - означає здатись!
ВАЗеленський продовжує пишатися "безальтернативним режимом односторонньої тиші".
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Иэвся кровь на руках гундосого и его избирателей . Зробвлы разом б..д
«Соболятник» Российские военные инженеры разработали принципиально новый комплекс электронной разведки, который «видит все», а его самого почти невозможно засечь.
Станции наземной разведки «ПСНР-8М» готовятся уступить место новейшему электронному разведчику - изделию «1-Л277». Его второе название - «Соболятник».
Отличительной особенностью изделия «1-Л277» является применение фазированной антенной решетки, широкополосного импульсного ЛЧМ сигнала для обнаружения движущихся целей и разрывов снарядов (мин), а также для обнаружения неподвижных объектов....
Это для тех кто думает что РФ лаптями щи хлебает..... Арестович там где? Парик с колготками одел уже?