РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12949 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
2 498 24
обстрел (20085) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям ООС, вследствие подрыва ранение получил украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… У Павлополя …, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение", – сообщает штаб.

Также недалеко от Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4. Вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которое вовремя было подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В информации отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ", – сказано в сообщении.

"С начала текущих суток, 13 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военнослужащими, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение вблизи Песков, возле Золотого-4 враг применил БПЛА, за сутки - 7 нарушений "тишины", - штаб ОС

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
А ЗЕбарига на крові нічого не бачить і не чує. Катається по тилам і піариться який він маладєс шо пабіділ вайну. Ушльопок криворогатий.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:31
+12
Гибнут каждый день ребята на передовой, какой кретин употребляет ещё словосочетание «нарушение тишины» ????
показать весь комментарий
13.02.2021 08:34
+7
Може варто поставити питання інакше ?
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
показать весь комментарий
13.02.2021 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ермак признал, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, однако, по его словам, руководство страны сделает все необходимое, чтобы основные принципы этих договоренностей были Украиной выполнены "
показать весь комментарий
13.02.2021 08:17 Ответить
Українські військові вогонь на придушення расiського ворога не відкривають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф. Коли Гетьман Петро Порошенко в 2014 році став Верховним Головнокомандувачем ЗСУ, армія України представляла з себе сумне видовище. В середині грудня 2014 року Голова Служби безпеки України пан Валентин Наливайченко в ефірі «5 каналу» повідомив, що СБУ виявила і заарештувала 232 шпигуна.
Росіяни приносять з собою смерть мирним жителям всюди, де з'являється «Рускій мір». А там, де його ще немає, звучать автоматні черги з російської зброї, виготовленой на російських військових заводах. «Рускій мір» потрібно зупинити, інакше він намотає людські кишки на гусениці танків тувинця Шойгу.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:49 Ответить
Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 5624
показать весь комментарий
13.02.2021 08:24 Ответить
Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 2816 Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб - Цензор.НЕТ 9626
показать весь комментарий
13.02.2021 08:29 Ответить
А ЗЕбарига на крові нічого не бачить і не чує. Катається по тилам і піариться який він маладєс шо пабіділ вайну. Ушльопок криворогатий.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:31 Ответить
Гибнут каждый день ребята на передовой, какой кретин употребляет ещё словосочетание «нарушение тишины» ????
показать весь комментарий
13.02.2021 08:34 Ответить
Московія розширила санкції щодо українських компаній. Скабєєва образила Зеленського гєнітальним піаністом. Гарний призидент. БЕРЕМО!
показать весь комментарий
13.02.2021 08:39 Ответить
штаб ООС - это прямо какое-то похоронное бюро... только о смертях и объявляет...о смертях украинцев... а кацапы - прямо какие-то горцы бессмертные... еще раз вопрос - найух Украине разведка, если она только делает заключения о смерти украинских воинов, а сама сидит в тепле, жрут, пьет, гадит, получает зарплаты, шастает по Интернету, но больше ничего не делает... ответ простой - дебилы задебелили разведку - и гур и свр, которые только в Украине могут разведывать, а на территорию противника они зась... вот потому и вопрос - нахера нужна разведка, которая ничего не упреждает и, исходя из войны, не уничтожает врага?
показать весь комментарий
13.02.2021 09:20 Ответить
Може варто поставити питання інакше ?
Нахіба нам влада, яка забороняє вести активні дії проти кацапні ?
Вам нагадати висновок з високих кабінетів про гибель Журавля ?
САМ У РОЗВІТКУ ПІШОВ.
А ВОНА ЗАБОРОНЕНА.
показать весь комментарий
13.02.2021 09:26 Ответить
А что может сделать разведка в условиях запрета на использование беспилотников и массового минирования врагом линии фронта?
показать весь комментарий
13.02.2021 18:49 Ответить
Там не только за мертветчука, похоже что и на переговорах в минске и в нормандском формате кацапы не достигли того, на что надеялись, и вот таким образом давят на клоуна, который своим дебилизмом загнал себя в глухой угол - пойти на уступки кацапам, так его скинут патриоты, начать ответный огонь, так зебильное стадо "какая разница" сразу же накинет на него ярлык "второй порошенко", который не может договориться с кацапами и побежит к мертветчуку, а рейтинги для бубочки важнее жизни и здоровья наших солдат.
показать весь комментарий
13.02.2021 18:48 Ответить
Представник ЗЕорди на "Прямому":
Обстріли - це провокації.
Ми не можемо йти зараз на провокації і відповідати.
Ти ворог, йолоп чи всіх нас вважаєш за дурнів, ****? 😡
Майже щодня гинуть наші люди, снайпери калічать українських захисників.
Не стріляти у відповідь - означає здатись!
показать весь комментарий
13.02.2021 10:16 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
ВАЗеленський продовжує пишатися "безальтернативним режимом односторонньої тиші".
показать весь комментарий
13.02.2021 10:19 Ответить
Ублюдки которые выбрали тварь в президенты - вы убийцы!!! Ваш избранник запретил открывать ответный огонь и уничтожать врага. Сдохните паскуды. Ленку в окопы, с её выкидышем.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:07 Ответить
12.‎02.‎2021

В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Иэвся кровь на руках гундосого и его избирателей . Зробвлы разом б..д
показать весь комментарий
13.02.2021 12:19 Ответить
А вы думали они «лаптями кидаться будут»? Грамотная система - идеальна для снайперских групп. Военторг РФ работает а Украина покупает «секонхенд». Что тут непонятного :

«Соболятник» Российские военные инженеры разработали принципиально новый комплекс электронной разведки, который «видит все», а его самого почти невозможно засечь.
Станции наземной разведки «ПСНР-8М» готовятся уступить место новейшему электронному разведчику - изделию «1-Л277». Его второе название - «Соболятник».
Отличительной особенностью изделия «1-Л277» является применение фазированной антенной решетки, широкополосного импульсного ЛЧМ сигнала для обнаружения движущихся целей и разрывов снарядов (мин), а также для обнаружения неподвижных объектов....
Это для тех кто думает что РФ лаптями щи хлебает..... Арестович там где? Парик с колготками одел уже?
показать весь комментарий
14.02.2021 01:07 Ответить
Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб - Цензор.НЕТ 2912
показать весь комментарий
13.02.2021 14:45 Ответить
Одужання пораненому.
показать весь комментарий
13.02.2021 17:09 Ответить
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник дважды применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 у позиций ООС недалеко от Золотое-4." - а, что там зебильный клоун рассказывал. что если начнут стрелять на участках разведения войск, то мы сразу же вернемся на старые позиции, а в итоге пархатая иуда соврала как всегда.
показать весь комментарий
13.02.2021 18:42 Ответить
 
 