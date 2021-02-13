Минские соглашения реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы их выполнить с нашей стороны, - Ермак
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Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой они были подписаны, но при этом украинская сторона постарается сделать все для их реализации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - заявил он.
Ермак отметил, что "прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно".
"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - заявил он. Кроме того, Ермак добавил, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнёров – Германии, Франции и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали, и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".
На вопрос "Сохраняется ли сейчас режим прекращения огня?" глава Офиса президента ответил, что "режим прекращения огня продолжается".
"Несмотря на провокации (со стороны РФ и ОРДЛО. – Ред.), которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - отметил Ермак.
В то же время он подчеркнул, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана ("План совместных шагов", представленный Леонидом Кравчуком. – Ред.), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".
Ермак резюмировал, что "спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет".
Пожалуйста, подождите...
Головне - гою залити в вуха чергову порцію лайна.
До речі, куди подівся ковід? Пішов шукати СНІД?
Тільки його бізнеси з Медведчуком ...+ ....+.....
Але взагаліто - вести правові переговори та мати державні договори з недоговороспісібною країною ...
"Якщо говорити чесно, то в тій редакції, в якій вони сьогодні існують, мені іноді здається, що вони і підписувалися з метою і з розумінням, що виконати їх неможливо", - зазначив Єрмак.
Довго важко зітхаючи ... Поясніть вже хто-небудь дітлахам, що Мінські підписувалися не для того, щоб їх виконувати. А для того, щоб зупинити танкові колони. У них була одна єдина задача. І вони її виконали. Танкові колони були зупинені.
Що далі?
А я не знаю.
Ось Порошенко знав. Знав, коли підписував. Знав, що робити далі. Знав, як з цих угод буде вилазити. Припускав, щонайменш. Або придумав би потім. Або не вилазити. А продовжувати їх використовувати. Та так, щоб не Україну зараз каніфолили, а Росію. І ще сто п'ятсот пакетів нових санкцій з них б вичавив. І кредити МВФ отримав би. І повзуче звільнення продовжив. І в Керченську протоку б зараз суда ходили.
Але тут влізли ви. Сказали, що ви - вирок.
Ну так працюйте, курва!!
Або силоміць хтось за вуха тягнув?
Ні. Самі прийшли. Самі влізли. Ніхто не змушував.
Ну так прапор в руки, хлопці. Вперед.
У вас же був же якийсь план? Адже правда?
Про транші МВФ. Про кредити. Про Мінськи. Про газ. Про тарифи.
Ви ж не хочете сказати, що ви влізли в управління державою що воює, ані біса не розуміючи, що відбувається, що робити і як все це розплутувати? Адже так не буває ж, правда? У вас же були якісь стратегії, напрацювання, думки. В яких ви бачили, що вони краще і вдаліше, ніж у попередника? Адже правильно? Адже так?
Ну, так вперед. Реалізуйте свої таланти. Ось вам Мінські, ось вам Оркостан, ось вам війна. Ви ж так рвалися покерувати.
Стадіон, говорили вони. Вирок, говорили вони.
Стадіон, так стадіон.
Руліть.
А вас попереджали. Ще тоді.
Аматори, пічку матір.
Ну нарешті до вас баранів дійшло , для чого їх підписували . Це було потрібно зовсім не для того щоб виконати хутінські хотєлки по капітуляції , а лише для того щоб припинити активні бойові дії , і подальшу окупацію України , військами орди ,, а ще дати час для зміцнення ЗСУ . . Свою функцію вони виконали , тепер на них можна ставити жирний хрест .
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно,"
Наконец дошло?
А никто их выполнять и не собирался, для этого Петя там намутил. А задача Зели - продолжать клясться в верности Минску и тянуть резину, сваливая всё на Расию!
13.02.2021 09:54
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PS После жутких историй с покупкой мерса, с продажей должностей, с вагеровцами он даже не отстранён (!), и продолжает куда-то ездить, выступает, общается, обещает... Незаменимый...
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
Провести вибори на окупованій території?
Єрмак зрадник і політична проститутка
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко