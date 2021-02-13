В Украине за сутки от COVID-19 умерли 111 человек, зафиксированы 5182 новых случая заражения, выздоровели 6144 человека
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на утро субботы, 13 февраля, выявлены еще 5 182 случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В частности, заболели 330 детей и 226 медработников", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки умерли 111 пациентов, выздоровели - 6144.
Кроме того, за сутки госпитализированы 1889 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).
За все время пандемии в Украине выздоровели 1 112 299 человек. В то же время зафиксировано 24 285 летальных случаев от COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
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- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
Оригинальный ход "мыслей".
Спробуй заперечити.
коли людина все ж таки захворіє .
Ось такий я виніс висновок...
Отчего ж ему ликовать.
Кого обрали - так і лікують.
Получается во Франции лечат хуже всех. У нас 131 тысяча болеет, а у них 3 млн 100 тыс.
болеют. У нас лечат лучше, чем во Франции в 24 раза. А в процентах 4,5% во Франции.
У нас всё хорошо. Давайте ещё посравниваем?
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.