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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 111 человек, зафиксированы 5182 новых случая заражения, выздоровели 6144 человека

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 111 человек, зафиксированы 5182 новых случая заражения, выздоровели 6144 человека

По состоянию на утро субботы, 13 февраля, выявлены еще 5 182 случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. Также почти 2 000 пациентов госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 330 детей и 226 медработников", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки умерли 111 пациентов, выздоровели - 6144.

Кроме того, за сутки госпитализированы 1889 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

За все время пандемии в Украине выздоровели 1 112 299 человек. В то же время зафиксировано 24 285 летальных случаев от COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Также читайте: Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
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13.02.2021 08:58
+3
Небольшой лайфхак: Если у вас загостилась теща на пару дней, то подойдите к жене и с любопытством спросите:
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.
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13.02.2021 11:02
+2
Да? В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 7063
Оригинальный ход "мыслей". В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 4950
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13.02.2021 09:29
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газ летит из дупла - это газ...
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13.02.2021 08:55 Ответить
- Что унылая такая?
- Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
- ???
- Воспитательница, велела родителям быть в масках...
- И что? Они же в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
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13.02.2021 08:58 Ответить
Якщо у нас так мало хворих, то ніхто вакцини нам не дасть.
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13.02.2021 09:13 Ответить
Да? В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 7063
Оригинальный ход "мыслей". В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 4950
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13.02.2021 09:29 Ответить
В першу чергу.
Спробуй заперечити.
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13.02.2021 09:30 Ответить
Мало тобі вчорашнього В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 473
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13.02.2021 09:47 Ответить
Вакцини не лікують ,вони ,щоб захистити від тяжкого перебігу хвороби ,
коли людина все ж таки захворіє .
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13.02.2021 10:35 Ответить
Народ хворіє, помирає, але уряд лікувати хворих не хоче.
Ось такий я виніс висновок...
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13.02.2021 09:28 Ответить
"Уряд не лікує" - это ты правильно заметил.
Отчего ж ему ликовать.
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13.02.2021 09:31 Ответить
Грошей нема.
Кого обрали - так і лікують.
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13.02.2021 09:31 Ответить
Сегодня болеют 131 465 человек, это 0,35% от всего населения Украины посчитанного Дубилетом.
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13.02.2021 11:00 Ответить
О болеющих в цифрах не в Украине. Второе место в мире после США по болеющим это Франция - у них болеют 3 107 185, заразилось 3 427 386, а выздоровело всего 238 753 меньше всех в Европе(разве Бельгия и Сербия, но у них заболеваний в 5-7 раз меньше).
Получается во Франции лечат хуже всех. У нас 131 тысяча болеет, а у них 3 млн 100 тыс.
болеют. У нас лечат лучше, чем во Франции в 24 раза. А в процентах 4,5% во Франции.
У нас всё хорошо. Давайте ещё посравниваем?
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13.02.2021 14:20 Ответить
Небольшой лайфхак: Если у вас загостилась теща на пару дней, то подойдите к жене и с любопытством спросите:
- Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:02 Ответить
 
 