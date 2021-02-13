США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак

Соединенные Штаты Америки, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и в урегулировании вопроса с возвращением всех украинских территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в ночь на субботу.

"Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырёх участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", - сказал Ермак.

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