Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ

Сорвана попытка заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила вызов в прокуратуру на допрос руководства НАБУ!

Очень быстрое и важное решение генерального прокурора - напомню, вчера вечером директор НАБУ Артем Сытник и руководители детективов получили повестки на допрос в ОГПУ. Таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на данном основании. Очередная попытка Татарова уйти от НАБУ провалилась, но, очевидно, пока сам Татаров будет находиться на высокой должности в Офисе президента, и пока будут сохраняться его люди на высоких постах в ОГПУ, ДБР, ГФС, попытки провалить расследование будут продолжаться. Важно, что Венедиктова все-таки решила сохранить определенные рамки законности в данном деле. Это значит, что дело Татарова продолжает оставаться в ведении НАБУ".

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

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24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.