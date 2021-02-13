РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13800 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
19 365 83
допрос (1368) Бутусов Юрий (3904) Сытник (953) Венедиктова (727) Татаров Олег (348)

Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ

Сорвана попытка заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила вызов в прокуратуру на допрос руководства НАБУ!

Очень быстрое и важное решение генерального прокурора - напомню, вчера вечером директор НАБУ Артем Сытник и руководители детективов получили повестки на допрос в ОГПУ. Таким образом, сорвана попытка замгенпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело из НАБУ на данном основании. Очередная попытка Татарова уйти от НАБУ провалилась, но, очевидно, пока сам Татаров будет находиться на высокой должности в Офисе президента, и пока будут сохраняться его люди на высоких постах в ОГПУ, ДБР, ГФС, попытки провалить расследование будут продолжаться. Важно, что Венедиктова все-таки решила сохранить определенные рамки законности в данном деле. Это значит, что дело Татарова продолжает оставаться в ведении НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Допрос Сытника и Калужинского отменяется", - Венедиктова

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Также читайте: Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Читайте также: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
А я прочитав "тело Татарова")))) ох вже цей Фройд
показать весь комментарий
13.02.2021 10:10
+16
Та не радій ти так,вони,курви,все одно щось придумають. Гнати їх треба поганою мітлою,разом з гепракуроршою.Тільки от гнати нікому...
показать весь комментарий
13.02.2021 10:13
+16
Кто-то сомневается, что у Венедиктовой есть валютные счёта за рубежом?

А вот ФБР знает точно 😀😀😀
показать весь комментарий
13.02.2021 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бєнядіктова отримала звиздюлину. Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 9988
Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 7838
показать весь комментарий
13.02.2021 10:09 Ответить
Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 902
показать весь комментарий
13.02.2021 10:10 Ответить
А я прочитав "тело Татарова")))) ох вже цей Фройд
показать весь комментарий
13.02.2021 10:10 Ответить
тела никто не найдет нема тела нема и дела никто идиота мусарского Татарова не выпустить на арену организатор схематоза посредник в схемах и решаловых да еще с бубочкой делов натворил аль не он ли помогает бубочке и его БАНДЕ ПИЛИТЬ бизнес Микитася пока того приземлили у параши??? просто грабеж под лозунгами восстановим законность.. ага как при Революции у кого пулемет у того и закон...
показать весь комментарий
13.02.2021 11:17 Ответить
Та не радій ти так,вони,курви,все одно щось придумають. Гнати їх треба поганою мітлою,разом з гепракуроршою.Тільки от гнати нікому...
показать весь комментарий
13.02.2021 10:13 Ответить
крысиные бега
показать весь комментарий
13.02.2021 10:17 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
показать весь комментарий
13.02.2021 10:28 Ответить
Снова из Вашингтона сделали Зеленского с его шлюхой Портновав их тупой собачий рот? В этот раз групповухой приняли?
показать весь комментарий
13.02.2021 10:18 Ответить
Юрий Бутусов - "Сорвана попытка (Венедиктовой) забрать дело Татарова из НАБУ"

Бутусов о решении Венедиктовой отменить допрос Сытника: Сорвана попытка забрать дело Татарова из НАБУ - Цензор.НЕТ 7548
показать весь комментарий
13.02.2021 10:20 Ответить
У нас,окрім якогось там Татарова, в Україні немає більше справ? Стільки уваги одній особі. Чи не забагато? І для чого цей гомін?
показать весь комментарий
13.02.2021 10:21 Ответить
Ну у нас преса хоча б частково виконує контрольну функцію "четвертої влади". Кацапе, краще думай про власну недоімперію, де німих судять за "вигукування гасел", дають тюремні строки за "травми", нанесені бумажним стаканчиком з під морозива, а голова республіканського органу влади відкрито закликає підкидати наркоту і зброю політичним супротивникам.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:31 Ответить
В Украине ещё много Монголов Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ - Цензор.НЕТ 6972
показать весь комментарий
13.02.2021 10:47 Ответить
тепер вони євразійці
показать весь комментарий
13.02.2021 12:39 Ответить
Так Татарова готовили на місце Авакова...
а тут - зірвалося...
показать весь комментарий
13.02.2021 11:10 Ответить
А для вас Аваков такий рідний? що ви так радієте? Я нічого не маю проти Авакова, але рахую, що якщо керівництво держави має намір когось замінити на посаді, то це право керівництва держави. І це абсолютно логічно!
показать весь комментарий
13.02.2021 11:19 Ответить
Згинь малорос
показать весь комментарий
13.02.2021 11:26 Ответить
Глибока думка! Ти вартий своїх батьків!
показать весь комментарий
13.02.2021 11:39 Ответить
Татаров ведь действовал не сам, интересное дело
показать весь комментарий
13.02.2021 10:24 Ответить
Потому в ОП говорят, что Угрозы нацбезопасности требуют жестких решений.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:49 Ответить
Развели целую куеву хучу чиновников и их конторок , которые , якобы , должны бороться с коррупцией и произволом тех же чиновников .
Это есть борьба с проституцией силами самого борделя .
А на самом деле , по-сути , они просто зарабатывают денежки ...
показать весь комментарий
13.02.2021 10:26 Ответить
сциканула барышня..... а ей ещё муженька отмазывать....
показать весь комментарий
13.02.2021 10:32 Ответить
Вот думаю: с одной стороны на чаше весов у Зе и его команды заглядывания в глаза Путину, непонятки с Оманом, "А какая разница", Вагнеровцы, Татаров с Ермаком, Цемах, беркутовцы, дело Рифмастера и Ко, "перестать стрелять", резкий крен в финансировании силовиков в ущерб армии, неуловимый Вовк со своим "судом" et ctr. Но хватит. С другой стороны: "Почему мы не НАТО?", закрытие трех каналов Медведчука и ... (главное!) отсутствие (по крайней мере пока) реальной сдачи позиций Украины в направлении Минских договоренностей. Откуда такое раздвоение личности? По глупости? Не верю. А давайте предположим, что Зе креатура Путина, либо между ними есть тайный договор о "мире" на российских условиях. В Москве прекрасно понимают, что сейчас выполнение Украиной Минских соглашений невозможно ввиду немедленного социального взрыва. Поэтому даже такая цель перед Зе на данном этапе и не ставится. Его задача инфильтрировать во все органы власти и управления максимальное количество людей лояльных пророссийскому курсу да и откровенных агентов Кремля, а так же провести деглорификацию Майдана, его руководителей и участников. Ни в коем случае не развязывать руки антикоррупционным органам, т.к. коррупция для России является оружием в ее гибридной войне ни чуть не менее значимым, чем ядерное. Лишь после этого, с точки зрения технологов Путина, можно провести разворот Украины в сторону российского стойла. А что же "почему мы не в НАТО?" А потому, что это только слова. А как же каналы? А это может быть либо прикрытием основного и вышеописанного направления действий президента, либо санкциями того же Кремля в отношении Медведчука и его команды для передачу флага в руки другой команды. Например Мураева. А может быть тем и другим в одном флаконе.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:34 Ответить
Опус на тему.... Іншого не скажеш. Шановний, опишіть тоді ваше бачення факту підписання таких Мінських угод, які: і виконати неможливо і відмовитися від них неможливо. Як таке може статися. І які тут підводні течії.... А миру вимагають всі.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:49 Ответить
Это уже другой вопрос. К тому же я не говорю о мире вообще. Я говорю о логике действий президента в кажущейся ее нелогичности.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:57 Ответить
Це не друге питання, а саме найперше! Всі хочуть миру! А ви спробуйте з вашою фантастичною логікою, поставити себе на місце президента і викладіть тут ваше бачення: я зробив би так....
показать весь комментарий
13.02.2021 11:12 Ответить
Повинився б перед українцями і пішов би у відставку. Чим би згладив свою провину. Все одно ніхно, крім ботів та зе-дятлів, йому вже не повірить. Що б він не робив!
показать весь комментарий
13.02.2021 11:22 Ответить
Так может вы мир не там ищите? КТО начал войну? И для ЧЕГО? Он достиг своих целей???
показать весь комментарий
13.02.2021 11:24 Ответить
Ваші пропозиції по встановленню миру. Запитання ми всі ставити навчилися і від цього аж мліємо: які ми розумні.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:31 Ответить
Прежде чем делать предложения, я должен понимать насколько вы понимаете заданные мной вопросы) Вариантов ответов может быть много... И они зависят от того, чем вы готовы платить за мир... Если конечно понимаете причины войны....
показать весь комментарий
13.02.2021 12:05 Ответить
Я не готовий платити територіями і суверенністю! це однозначно. Я не хотів би, також, розплачуватися життями, як наших вояків, так і життям мирного населення. Думаю, що з таких позицій розмірковує і наше нинішню керівництво.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:15 Ответить
Вы хотите впихнуть не впихуемое? Так не бывает... Рашка не считает Украину как государство, и воспринимает этот факт как временное недоразумение... И о ЧЕМ вы с ними хотите договорится? Они пришли убивать... Так КАКОГО вы мира с ними хотите??? О чем вы с ними хотите договорится??? Можно вопрос развернуть и по другому... На каких условиях рашка готова на мир? Ответ вы знаете... Это именно то, чем вы не готовы платить...
показать весь комментарий
13.02.2021 13:19 Ответить
Я вам не давав поради стосовно заключення договорняків з Росією. Ви мене запитали: чим я готовий платити за мир? Я вам відповів, чим я не готовий платити. Далі-фантазуйте ви. А стосовно "впихнуть не впихуемое"- це те, що дісталося нинішній владі від попередників у вигляді мінських угод. І я щиро співчуваю Президенту, який стоїть перед питанням "впихнуть не впихуемое" під шквалом критики і "порад" диванних експертів.
показать весь комментарий
13.02.2021 13:40 Ответить
Для этого вам понадобилось 7 лет ??? А как же "договоритсяпосередине", "простоперестатьстрелять"??? Но при этом вы тут распинаетесь про "мир" Как и ваш долбодятел два года назад... По "минску" рашку жарят и в хвост и в гриву, а вы вдруг решили с ней договориться... Так чего теперь слезы льете??? Прочтите еще раз мои первые вопросы... Как только вы на них дадите ответы... Просто себе и ЧЕСТНО, так и узнаете когда настанет "мир"...
Прочитал ваш комент еще раз... Я в шоке... "Я вам не давав поради стосовно заключення договорняків з Росією." А с КЕМ вы собрались заключать мир??? Вы хотите мира, не договорившись с тем кто НАПАЛ на вас??? И при этом хотите, чтобы не гибли солдаты? Тогда только КАПИТУЛЯЦИЯ... И раша войска на польской границе..
показать весь комментарий
13.02.2021 13:57 Ответить
Ви так зневажливо говорите "МИР", що напрошується висновок- ви за "ВІЙНУ". ??? Якщо ви вважаєте, що для закінчення війни дуже важливо відповісти на питання: "Чий Крим?" і "Хто розвязав війну", то я вам відповідаю своє бачення: Крим український; агресор- Росія. І що це вирішує? Ви пропонуєте війну до переможного кінця?. А по "минску" рашку жарить и в хвост и в гриву" можна ще років 20-30.... Ви готові?
показать весь комментарий
13.02.2021 14:23 Ответить
Я ему про Фому, он мне про Ерему))) С КЕМ и на каких условиях вы собрались заключать мир??? Рашку не устраивает все что вы готовы ей предложить... И поэтому она не прекратит войну... Вы этого не поняли за 7 лет??? Так что вы ей готовы отдать в замен???
показать весь комментарий
13.02.2021 14:47 Ответить
Я не знаю, про якого ви Фому, але бачу, що ваша місія - роль інженера Полєсов з "12 стільців". А якщо ви ще й партєйний....Удачі вам.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:02 Ответить
Так кто "слился"? Скрины платежек будут?) Или как всегда?))) Так что там с "миром"??? Бобик сдох и на ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы нет ответа?) Или прекрасно знаете, что запутались в своем ВРАНЬЕ???
показать весь комментарий
13.02.2021 15:12 Ответить
А навіщо тобі скрини? Головне - бовкнути. А далі пішли хвилі. Це зразок того, як можна нищити людей без суду.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:16 Ответить
Я не против. Может быть и так. Я просто высказываю возможную версию. Но вы ведь не будете отрицать, что практически ежедневно появляется информация о назначении того или иного чиновника по рекомендации Портнова или просто из пророссийской обоймы. Вот у меня и появляются смутные сомнения. Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ - Цензор.НЕТ 6458
показать весь комментарий
13.02.2021 13:31 Ответить
Байден прийшов до влади і формує СВОЮ команду, з якою йому виконувати обіцянки перед народом. Чому ви вважаєте, що цього права не має наш Президент? Чому ми вважаємо своїм обов'язком поганити всі кроки влади ще на стадії призначень посадовців. Я-за нищівну критику, але обгрунтовану, підтверджену реальною неспроможністю призначених осіб. А критика за фейки, кимось запущені з якоюсь метою - це розкачування ситуації в державі і сіяння недовіри до керівництва. Це дії або конкурентів, яким наср..ть на Україну, або відвертих ворогів
показать весь комментарий
13.02.2021 14:00 Ответить
Да я не против. Конечно каждый волен формировать свою команду. Но я пока не замечаю за Байденом стремления взять в свою команду бывших яростных сторонников Трампа, Путина или Си ЦзыПина.
показать весь комментарий
13.02.2021 14:09 Ответить
А тут що ви замічаєте?
показать весь комментарий
13.02.2021 14:29 Ответить
Вставлю ещё свою точку зрения по поводу закрытия каналов: сделано это было, как частная инициатива Зеленского. То ли, чтобы ублажить разбушевавшийся лохторат, то ли ещё по каким-то договорнякам с кем-то. То есть, официально, законов, по поводу тв каналов у которых антиукраинская и пророссийская политика, в нашей стране не существует. Посему, не удивлюсь, если Медведчук через Европейские суды добьётся возобновления их работы.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:39 Ответить
Почитайте внимательно Указ, там есть ссылки на Законы)))
показать весь комментарий
13.02.2021 12:08 Ответить
Там есть только ссылка на постанову Верховної Ради України аж от 4 жовтня 2018 року № 2589-VIII. Во первых, эта постанова не есть официальным конституционным законом и в любой момент может быть отменена. Как это у нас быстренько делается, думаю не нужно объяснять. Во вторых, почему Зеленский воспользовался этой постановой только сейчас, спустя больше двух лет после её принятия? Ответ прост: зассал за свою пошатнувшуюся власть и решил слегка ублажить народ, чтобы не очень бунтовал.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:29 Ответить
Вы вообще хоть немного понимаете, что несете?))) Значит ратифицировать международные договора Постановой ВР это нормально, провозглашать НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины тоже норм, а в этом случае это и не документ))) Что в статье вы нашли такого? Размышление о причинах? И? А для кого это секрет?) Но это совсем не означает, что в данном случае бубочка поступил незаконно) То что не хватает закона про коллаборантов? Так а кто об этом спорит? Просто не нужно смешивать мух с котлетами)
показать весь комментарий
13.02.2021 13:39 Ответить
Вот в этой статье всё прекрасно разжёвано:
https://sokyra.party/uk/material/621
показать весь комментарий
13.02.2021 12:32 Ответить
Tatarov ! Vesna bliz'ko !!!!!
показать весь комментарий
13.02.2021 10:36 Ответить
Складається таке стійке враження, що цей Татаров комусь, або наступив на мозолю, або може створити дуже багато проблем.
показать весь комментарий
13.02.2021 10:37 Ответить
А вы считаете, что чиновник подозреваемый в коррупции, может спокойно работать в ОП?) Все нормально?)
показать весь комментарий
13.02.2021 11:27 Ответить
У нас всі, хто хоть краплю був причетний до владних структур-потенційно підозрюваний у корупції. Не може бути чесного чиновника, який працював у нечесній державі. І що тепер?
показать весь комментарий
13.02.2021 11:36 Ответить
Теперь надо ждать когда в умноженной на ноль стране, появится свой, или внешний диктатор.
показать весь комментарий
13.02.2021 13:17 Ответить
Вагаюсь спитати, Микола Ічень, а який єзуїтський колеж ви закінчували? Дуже вміло ви заплутуєте конкретне питання у загальних трьох соснах. Замість кальки з россійської "рахують" у переносному сенсі слід застосовувати "вважають". Я так вважаю.
показать весь комментарий
13.02.2021 14:01 Ответить
Ви можете вважати, а я рахую. У нас дуже різноманітна Україна. Може ви бажаєте провести урок мови? Дякую. Якось без вас.
показать весь комментарий
13.02.2021 14:35 Ответить
Вы "немножко" лукавите) Конкретно этому чиновнику выдвинуто подозрение, с конкретными фактами и свидетелями) Зачем так топорно?))) Это не вы там Китай поздравляли?)))
показать весь комментарий
13.02.2021 14:12 Ответить
Ви мабуть знайомі з таким поняттям, як "презумпція невинуватості"? Вас з таким же успіхом можна звинуватити, наприклад в тому, що ви прямо зараз заробляєте гроші.
показать весь комментарий
13.02.2021 14:41 Ответить
Вы можете доказать свое обвинение?) Желательно с платежками на мой счет))) А НАБУ ОБВИНЯЕТ того, кого вы защищаете, его подельник дал на него показания... Разницу понимаете?)))
показать весь комментарий
13.02.2021 14:54 Ответить
Що, зачепило? Так це ж я не копав глибоко.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:08 Ответить
бабло носив Сн на вибори, яке потім куми скрисятничали.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:47 Ответить
Вже біжи до НАБУ з цими доказами.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:59 Ответить
Мда... А так дысал, так дысал))) У вас там в ОП, все такие рукожопы?)))
показать весь комментарий
13.02.2021 14:14 Ответить
Всё?! Ёжик сдох? Это очень характерно для таких пустозвонов.
показать весь комментарий
13.02.2021 14:45 Ответить
Я же вас не заставлял так рукожопо пытаться разрулить бубочкины "бока"))) Если вы не заметили, то пользователь которого вы отправили в НАБУ, привел факты из уголовного дела НАБУ)))
показать весь комментарий
13.02.2021 14:56 Ответить
Кто-то сомневается, что у Венедиктовой есть валютные счёта за рубежом?

А вот ФБР знает точно 😀😀😀
показать весь комментарий
13.02.2021 10:39 Ответить
4udovo !!!! Tak i dali !
показать весь комментарий
13.02.2021 10:44 Ответить
баллотируйся уже, Юра - устали ждать людей.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:06 Ответить
Номер не прошел - фокус не удалСИ!? На этот раз... Зайдут с другой стороны - братана не оставят в г*вне, рardon, в беде...
показать весь комментарий
13.02.2021 11:10 Ответить
знайдуть інший спосіб "врятувати нерядового татара"
показать весь комментарий
13.02.2021 11:15 Ответить
Тупая, алчная тетка продолжает изгаляться, пора НАБУ вызвать ее на допрос, больше всего удивляет шоумен, который продолжает крышевать вора и колаборанта, блокировка мертвечука хорошо, но это не индульгенция от колаборации, надо определиться с кем ты.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:23 Ответить
..а сцарь Зєля шо? - а нічо - порожнє місце з дипломом йуриста, подарунком папи-учОного і мами Римми
показать весь комментарий
13.02.2021 11:28 Ответить
Щоб хтось менше вважав себе "сцарем" чи крутим голобородьком при владі, НАБУ давно мало його викликати на допит в якості свідка. І тоді враз він відчув себе хлопчиною з криворізької підворотні, який нашкодив як шолодувий кіт.
Лише тоді зеленський задумається наскільки важливий для нього татаров. Набу має можливість влаштувати перехресний допит зеленського єрмака і венідіктової по цій справі, і чим частіше, тим краще, бажано, в час приїзду закордонних делегацій в Україну.
Підстав для таких слідчих дій більш ніж досить - подивіться на коменти цих посадових осіб щодо татарова, всі вони в курсі справи, спілкуються з цього приводу з підозрюваним, а значить мають що повідомити слідству. Крім того, відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень та відмову від показань теж ніхто не скасовував.
Набу створіть накінець прецидент, щоб вас боявся (поважав) навіть президент.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:11 Ответить
видно читає диктівна цензор (не встиг шеф написати) вже і коментує і відміняє закази порткова. Щеб подивилась диплом порткова, оце б виконала обовязки прокурора.
показать весь комментарий
13.02.2021 12:49 Ответить
Характерно что эта шлендра отменил допит после поездки в Брюссель. Видать, ей там здорово вставили.
показать весь комментарий
13.02.2021 15:19 Ответить
Так держать! Неужели эта дура Венедиктова не понимает что скоро ее будут допрашивать ?!
показать весь комментарий
13.02.2021 20:35 Ответить
 
 