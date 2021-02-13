Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего
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В северных областях Украины ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, температура 8-13° мороза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Облачно. Снег в северных областях, в южной, юго-восточной, днем также в западной части без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура 8-13° мороза, в западных и южных областях местами 2-7° мороза, в Карпатах в течение суток 16-21° мороза ", - говорится в сообщении.
В Киеве 13 февраля ожидается снег. Температура в течение суток 11-13° мороза. На Киевщине снег, температура 8-13° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели.
Синоптики прогнозируют 14 февраля в Карпатском регионе, 15 февраля в западных, ночью и в северных, днем в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с , ночью 14 февраля, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура: ночью 11-16°, днем 5-10° мороза (15 февраля на Ривненщине, Житомирской и Киевской областей 7-12° мороза); на северо-востоке ночью 14 февраля 13-18° мороза, 15 февраля 17-22°, днем 10-15° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12°, днем 2-7° мороза, на Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза.
На Киевщине 14-15 февраля без существенных осадков, ночью 15 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью 14 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 14 февраля 5-10°, 15 февраля 7-12° мороза.
Согласно прогнозу, 16-17 февраля в Украине сохранится холодная погода: температура ночью 17-23° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 27°, днем 10-15° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 9-15°, днем 5-11° мороза. Без существенных осадков, лишь в северных областях 17 февраля местами небольшой снег.
В столичном регионе также сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22°, днем 10-15° мороза. 16 февраля без осадков, 17 февраля местами небольшой снег.
Согласно ориентировочным прогнозам, сохранится холодная погода с температурой 18-19 февраля ночью 15-21°, днем 10-15° мороза (в южных и восточных областях ночью 9-14°, днем 5-11° мороза); 20-22 февраля ночью 11-16°, днем 4-9° мороза (21 февраля в западных областях ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза). 18-20 февраля без осадков, 21-22 февраля в большинстве областей временами снег.
Пожалуйста, подождите...
Мої руки вже піднімаються з трудом ... )
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,
Олена Пчілка (уривок)
Глобальне потепління таки є - півзими толком і снігу таки не було
Ну зараз - трохи забагато
Але ...
В Одессе солнце, но ветруган - на 18 этаже будто окна сейчас вывернет. -6 ощущаются как -20.
https://youtu.be/h1ivUKf2n0U
https://youtu.be/vdj1Ochqy4w
(с) Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"