Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего

В северных областях Украины ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, температура ​​8-13° мороза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Снег в северных областях, в южной, юго-восточной, днем ​​также в западной части без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура ​​8-13° мороза, в западных и южных областях местами 2-7° мороза, в Карпатах в течение суток 16-21° мороза ", - говорится в сообщении.

В Киеве 13 февраля ожидается снег. Температура в течение суток 11-13° мороза. На Киевщине снег, температура ​​8-13° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели.

Синоптики прогнозируют 14 февраля в Карпатском регионе, 15 февраля в западных, ночью и в северных, днем ​​в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с , ночью 14 февраля, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура: ночью 11-16°, днем ​​5-10° мороза (15 февраля на Ривненщине, Житомирской и Киевской областей 7-12° мороза); на северо-востоке ночью 14 февраля 13-18° мороза, 15 февраля 17-22°, днем ​​10-15° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12°, днем ​​2-7° мороза, на Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; в Карпатах ночью 11-16°, днем ​​7-12° мороза.

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На Киевщине 14-15 февраля без существенных осадков, ночью 15 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью 14 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем ​​14 февраля 5-10°, 15 февраля 7-12° мороза.

Согласно прогнозу, 16-17 февраля в Украине сохранится холодная погода: температура ночью 17-23° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 27°, днем ​​10-15° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 9-15°, днем ​​5-11° мороза. Без существенных осадков, лишь в северных областях 17 февраля местами небольшой снег.

В столичном регионе также сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22°, днем ​​10-15° мороза. 16 февраля без осадков, 17 февраля местами небольшой снег.

Согласно ориентировочным прогнозам, сохранится холодная погода с температурой 18-19 февраля ночью 15-21°, днем ​​10-15° мороза (в южных и восточных областях ночью 9-14°, днем ​​5-11° мороза); 20-22 февраля ночью 11-16°, днем ​​4-9° мороза (21 февраля в западных областях ночью 6-11° мороза, днем ​​2-7° мороза). 18-20 февраля без осадков, 21-22 февраля в большинстве областей временами снег.

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