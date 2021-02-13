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Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего

Новости Цензор.НЕТ Общество

Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего

В северных областях Украины ожидаются сильные снегопады, порывы ветра до 20 м/с, метели, температура ​​8-13° мороза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Снег в северных областях, в южной, юго-восточной, днем ​​также в западной части без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура ​​8-13° мороза, в западных и южных областях местами 2-7° мороза, в Карпатах в течение суток 16-21° мороза ", - говорится в сообщении.

В Киеве 13 февраля ожидается снег. Температура в течение суток 11-13° мороза. На Киевщине снег, температура ​​8-13° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели.

Синоптики прогнозируют 14 февраля в Карпатском регионе, 15 февраля в западных, ночью и в северных, днем ​​в центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с , ночью 14 февраля, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Температура: ночью 11-16°, днем ​​5-10° мороза (15 февраля на Ривненщине, Житомирской и Киевской областей 7-12° мороза); на северо-востоке ночью 14 февраля 13-18° мороза, 15 февраля 17-22°, днем ​​10-15° мороза; в южной части и западных областях ночью 7-12°, днем ​​2-7° мороза, на Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; в Карпатах ночью 11-16°, днем ​​7-12° мороза.

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На Киевщине 14-15 февраля без существенных осадков, ночью 15 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью 14 февраля местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем ​​14 февраля 5-10°, 15 февраля 7-12° мороза.

Согласно прогнозу, 16-17 февраля в Украине сохранится холодная погода: температура ночью 17-23° мороза, на Сумщине и Черниговщине до 27°, днем ​​10-15° мороза; в южных, восточных областях и на Закарпатье ночью 9-15°, днем ​​5-11° мороза. Без существенных осадков, лишь в северных областях 17 февраля местами небольшой снег.

В столичном регионе также сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22°, днем ​​10-15° мороза. 16 февраля без осадков, 17 февраля местами небольшой снег.

Согласно ориентировочным прогнозам, сохранится холодная погода с температурой 18-19 февраля ночью 15-21°, днем ​​10-15° мороза (в южных и восточных областях ночью 9-14°, днем ​​5-11° мороза); 20-22 февраля ночью 11-16°, днем ​​4-9° мороза (21 февраля в западных областях ночью 6-11° мороза, днем ​​2-7° мороза). 18-20 февраля без осадков, 21-22 февраля в большинстве областей временами снег.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+14
Глобальное потепление. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 4319
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13.02.2021 10:50
+12
***
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,

Олена Пчілка (уривок)
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13.02.2021 11:32
+6
Хоть вспомним какая она должна быть, настоящая гоголевская зима. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 9871
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13.02.2021 11:15
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Глобальное потепление. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 4319
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13.02.2021 10:50 Ответить
Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 3857
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13.02.2021 10:51 Ответить
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 15
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14.02.2021 08:32 Ответить
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 773
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15.02.2021 12:49 Ответить
Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
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13.02.2021 10:57 Ответить
подивився онлайн карту. в деяких районах наросії у сибіру зараз +5. якби не потепління, то з тим антициклоном що зараз прийде у нас були б всі -30 з гаком
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13.02.2021 11:04 Ответить
Это антициклон с Украины переместил туда тёплые воздушные массы а так три месяца во всей Сибири от Урала до Тихого океана было -40 ....-50
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13.02.2021 11:37 Ответить
Нічого там з України не переміщено, над Казахстаном свій є. в Україні зараз циклон, антициклон буде з понеділка-вівторка, коли тиск підвищіться
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13.02.2021 11:53 Ответить
Тільки що саме дивився. Навіть в Якутії до -16 підіймається.
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13.02.2021 21:23 Ответить
Зранку було -11. Зараз вже -8, світить сонце. Мороз и солнце. День чудесный.(С)
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13.02.2021 10:58 Ответить
Зранку було -16С. Зараз -10, сонце з хмарами, іноді невеликий сніг.
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13.02.2021 11:02 Ответить
На завтра обіцяють вдень -7, буде сонячно. На наступні дні теж.
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13.02.2021 11:07 Ответить
Мля, а сніг, сніг де?
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13.02.2021 21:25 Ответить
"чего ж ты спишь , мой друг прелестный ?" за лопату і вперед ! "
Мої руки вже піднімаються з трудом ... )
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13.02.2021 12:05 Ответить
Хоть вспомним какая она должна быть, настоящая гоголевская зима. Снег и мороз на выходных усилятся: Гидрометцентр сообщил, какие области заметет больше всего - Цензор.НЕТ 9871
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13.02.2021 11:15 Ответить
Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 9673
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13.02.2021 21:56 Ответить
От ***** проблем больше чем от мороза.
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13.02.2021 12:11 Ответить
***
Новину сьогодні зранку
День вчорашній нам приніс:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укриті.
Сніг глибокий привалив їх,
Темні сосни та ялини,-
Ледве можна простувати
Крізь байраки та долини.
Між дерев не обізветься
Ні звірина, ані птаство,

Олена Пчілка (уривок)
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13.02.2021 11:32 Ответить
клас, хоть на этот раз настоящая зимняя погода,а не слякоть,грязь и болото
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13.02.2021 11:34 Ответить
в такие морозы никто не работает. зеленые друзья опять будут рассказывать, что им помешал снег и мороз
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13.02.2021 11:41 Ответить
Просто відвикли від такої погоди Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 4163
Глобальне потепління таки є - півзими толком і снігу таки не було Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 5072
Ну зараз - трохи забагато Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше - Цензор.НЕТ 4582
Але ...
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13.02.2021 15:33 Ответить
Эти дни с запада надуло, а со вторника с севера будет дуть еще холоднее. Но весна все равно близко.

В Одессе солнце, но ветруган - на 18 этаже будто окна сейчас вывернет. -6 ощущаются как -20.
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13.02.2021 11:40 Ответить
А я думаю-де мій маскхалат гуляє...дуже сподіваюсь - доживе свій білий вік без дірочок...
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13.02.2021 11:55 Ответить
"Обогрев" стекол в поездах Укрзалізниці (капец! )

https://youtu.be/h1ivUKf2n0U

https://youtu.be/vdj1Ochqy4w
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13.02.2021 12:00 Ответить
Охренеть!!!!
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13.02.2021 12:08 Ответить
Вы очень сдержанно и цензурно это сказали !
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13.02.2021 12:52 Ответить
Пi…пi…п*здєц!

(с) Лесь Подерв'янський "Павлік Морозов"
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14.02.2021 03:02 Ответить
 
 