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Для выполнения Нацплана по экомодернизации ТЭС государство должно найти финансирование, - гендиректор "Центрэнерго" Корчинский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Для выполнения Нацплана по экомодернизации ТЭС государство должно найти финансирование, - гендиректор

Для выполнения требований Национального плана о сокращению выбросов (НПСВ) по экологической модернизации энергоблоков тепловых электростанций государство должно найти источники финансирования таких мероприятий, поскольку сейчас их выполнение невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в ходе совещания по выполнению Нацплана сообщил и.о. генерального директора госкомпании "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"Ни у кого нет сомнений в том, что экология должна улучшаться. Разумеется, это наши люди, мы все граждане Украины. Никто не возражает против того, что нужно делать что-то, чтобы выбросов было меньше", – сказал Корчинский.

"Надо определить на государственном уровне источники финансирования. Без этого действительно этот проект не полетит. А без тепловой генерации сегодняшняя энергетическая система Украины не может нормально стабильно функционировать", – заявил гендиректор.

По его словам, на ТЭС "Центрэнерго" практически на всех блоках установлены электрофильтры и есть единственная в Украине установка сероочистки. Однако сероочистка есть только на энергоблоке, работающем на антрацитовый уголь, который в стране не добывается.

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Он подчеркнул, что уже выполненные реконструкции стали возможны благодаря существованию специальной инвестиционной надбавки, которой уже более 1,5 года нет, и соответственно, нет средств на модернизацию.

"Если старая модель рынка предусматривала инвестприбавку, то сегодняшняя модель рынка таких механизмов не имеет", – уточнил Корчинский.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.

При этом компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии.

Справка. Национальный план сокращения выбросов (НПСВ) утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
ТЭС частные,а модернизировать их должно государство,т.е.те, кто платит владельцам за продукцию?как то странно получается,похоже на аферизм и вымогательство.
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13.02.2021 11:04
+11
государство должно найти финансирование/ Правильно .Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020. Поиздержался: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 . Деньги из казны вытрясет Шмыгаль. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины.Но виновата зелёная энергетика.
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13.02.2021 11:10
+10
Якої бісової матері держава повинна робити модернізацію на приватних ТЕС і ТЕЦ???? аЛЬО,ГАРАЖ?
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13.02.2021 11:21
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может хватит афер Зелебени с энергетикой Украины. За полтора года довели прибыльное предприятия до состояния банкрота
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13.02.2021 11:02 Ответить
Какое именно требование, Конкретно?
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13.02.2021 11:05 Ответить
"У городі бузина, а в Києві дядько"
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13.02.2021 11:09 Ответить
Вот это? В каком сознании?

Для выполнения Нацплана по экомодернизации ТЭС государство должно найти финансирование, - гендиректор "Центрэнерго" Корчинский - Цензор.НЕТ 4018
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13.02.2021 11:20 Ответить
Збільшуйте виробництво електрики на АС, а не навпаки.
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13.02.2021 11:02 Ответить
ТЭС частные,а модернизировать их должно государство,т.е.те, кто платит владельцам за продукцию?как то странно получается,похоже на аферизм и вымогательство.
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13.02.2021 11:04 Ответить
АТР - канал гражданина Украины. Крымского татарина по национальности. Что еще соврешь?
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13.02.2021 11:22 Ответить
государство должно найти финансирование/ Правильно .Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020. Поиздержался: Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 . Деньги из казны вытрясет Шмыгаль. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины.Но виновата зелёная энергетика.
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13.02.2021 11:10 Ответить
бенино центрэнерго заявило шо мы должны отремонтировать тэц ахмета)))) та вы там на банковой окуели полностью твари, шоб вас там присыпало в новом дворце ахмета.
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13.02.2021 11:15 Ответить
Беня с Ахметкой пускай скинутся
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13.02.2021 11:19 Ответить
Якої бісової матері держава повинна робити модернізацію на приватних ТЕС і ТЕЦ???? аЛЬО,ГАРАЖ?
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13.02.2021 11:21 Ответить
чому чому ,бо цю державу створили олігархи а населення тримають за покірних овець яких треба стригти..
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13.02.2021 12:14 Ответить
ну ось компанія яка керується наближеним до Зе олігархом просить дотації з держбюджету.
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13.02.2021 12:10 Ответить
Если эти предприятия у частных владельцев,то какое государственное финансирование может быть?!!!
Владелец должен обеспечить нормы по закону,или предприятие закрываеться,национализируеться,и может быть приватизировано! ВСЕ!
А это уже работа ВРУ - привести законы в соответствие!
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13.02.2021 12:22 Ответить
Хай візьмуть кредит. В Приватбанку, наприклад.
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13.02.2021 12:40 Ответить
Мать вашу, а вы уже перевели все ТЭС на газовый уголь вместо антрацита из ОРДЛО?
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13.02.2021 12:59 Ответить
Корчинський ставленник Бени и печется об его интересах. Хочет за госсредства модернизировать ТЕС как раз перед ее приватизацией. Хороший будет подарочек для этой жидовской рожи.
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13.02.2021 15:13 Ответить
Гммм...А що, приватні ТЕС вже націоналізували?
Нема у олігархів грошей на модернізацію - забрать до держави
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13.02.2021 16:22 Ответить
Опять пилят бюджет!Еще мне кажется,что кто-то целенаправленно банкротит энергетику Украины и угольную отрпсль.Кто заказчик?Все идет из рф!Куда смотрит сбу,набу?Тогда нужно закрыть все тэс!Аэс могут обеспечить на 80% электричеством!Еще есть зеленая,гэс,грэс и т.д.А дефицит элнктроэнергии ппоцентов 5-10 можно покрыть импортом.И экология будет лучше!Дышать станет легче!
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14.02.2021 00:20 Ответить
 
 