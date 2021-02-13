Для выполнения Нацплана по экомодернизации ТЭС государство должно найти финансирование, - гендиректор "Центрэнерго" Корчинский

Для выполнения требований Национального плана о сокращению выбросов (НПСВ) по экологической модернизации энергоблоков тепловых электростанций государство должно найти источники финансирования таких мероприятий, поскольку сейчас их выполнение невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом в ходе совещания по выполнению Нацплана сообщил и.о. генерального директора госкомпании "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"Ни у кого нет сомнений в том, что экология должна улучшаться. Разумеется, это наши люди, мы все граждане Украины. Никто не возражает против того, что нужно делать что-то, чтобы выбросов было меньше", – сказал Корчинский.

"Надо определить на государственном уровне источники финансирования. Без этого действительно этот проект не полетит. А без тепловой генерации сегодняшняя энергетическая система Украины не может нормально стабильно функционировать", – заявил гендиректор.

По его словам, на ТЭС "Центрэнерго" практически на всех блоках установлены электрофильтры и есть единственная в Украине установка сероочистки. Однако сероочистка есть только на энергоблоке, работающем на антрацитовый уголь, который в стране не добывается.

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Он подчеркнул, что уже выполненные реконструкции стали возможны благодаря существованию специальной инвестиционной надбавки, которой уже более 1,5 года нет, и соответственно, нет средств на модернизацию.

"Если старая модель рынка предусматривала инвестприбавку, то сегодняшняя модель рынка таких механизмов не имеет", – уточнил Корчинский.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.

При этом компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии.

Справка. Национальный план сокращения выбросов (НПСВ) утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического Сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

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