Европейский Союз и Украина совместно обрушивают отношения ЕС с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозеп Борреля, который подчеркнул, что пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет.

Также Косачев отметил завление главы ОП Андрея Ермака о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в их нынешнем виде.

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"Так и хочется после этого увидеть третье заявление, от западных коспонсоров Минского процесса: "Отказ Украины от своих обязательств по минским соглашениям не является приемлемым!"

Нет, дети, политика - это очень грязное дело. Сюрприз, сюрприз! В ходе вчерашней же дискуссии в Совбезе ООН группа стран, входящих в НАТО, обвинила в невыполнении минских соглашений не Украину, а Россию.

А благодарный Ермак тут же сделал встречный пас: "США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении этого военного конфликта".

Итак. Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что разделяют не их и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на Юго-Востоке их страны. Которую они потеряли.

Как тут не вспомнить меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера: "Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия потеряла Украину, Европа потеряла Россию, а мир потерял стабильность". Замечу, что среди потерявших он не назвал США", - написал далее Косачев.

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