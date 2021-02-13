Госдума РФ: "Евросоюз и Украина обрушили отношения ЕС с Россией. Украина потеряла юго-восток своей страны"
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Европейский Союз и Украина совместно обрушивают отношения ЕС с Российской Федерацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
Он напомнил о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозеп Борреля, который подчеркнул, что пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет.
Также Косачев отметил завление главы ОП Андрея Ермака о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в их нынешнем виде.
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"Так и хочется после этого увидеть третье заявление, от западных коспонсоров Минского процесса: "Отказ Украины от своих обязательств по минским соглашениям не является приемлемым!"
Нет, дети, политика - это очень грязное дело. Сюрприз, сюрприз! В ходе вчерашней же дискуссии в Совбезе ООН группа стран, входящих в НАТО, обвинила в невыполнении минских соглашений не Украину, а Россию.
А благодарный Ермак тут же сделал встречный пас: "США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении этого военного конфликта".
Итак. Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что разделяют не их и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на Юго-Востоке их страны. Которую они потеряли.
Как тут не вспомнить меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера: "Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия потеряла Украину, Европа потеряла Россию, а мир потерял стабильность". Замечу, что среди потерявших он не назвал США", - написал далее Косачев.
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Америка давно использует Стелс, а московиты гудят винтовыми Ту-95.
"Геволюцию" 1917 года делали Бланки, Мехлисы и Кагановичи.
А в чём тут антисемитизм? Конкретно? Что вы так боитесь себя обозначить?
Считать процент крови и размеры черепа - не моё хобби.
У людей всё передаётся через воспитание.
А мама Ульянова-Бланка была отлучена от двора за аморалку, и отомстила империи, воспитав детей-террористов. Надо судить по делам.
Мехлис - 1917, февраль: в г. Белая Церковь избран в совет рабочих депутатов.
Єти двое сіграли некоторую роль в победе революции, но явно не решающую. Судьба революции решалась в Петрограде.
Более 2000 восстаний только на Украине.
Так что не надо мифов о том, что "революция назрела".
В Австро-Венгрии тоже было самодержавие, но поезда ходили минута-в-минуту,
и никто не устраивал суды "троек", красный террор и ГУЛАГ..
А південь і схід України, як були УКРАЇНСЬКИМИ І В УКРАЇНІ, ТАКИМИ І ТАМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ!!!! Так що москальська тугоДума знову затупила! Нічого дивного - в них там зараз зима і в них трохи мозки відморожені....
youtube.com/watch?v=aO6ESrD-u7I
сокращения дробей видимо никогда не удавались.........
Как деды ваевале.
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
Имперское желание нагнуть всех и вся, закончится развалом Империи Зла.