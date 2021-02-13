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Новости За рубежом
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Госдума РФ: "Евросоюз и Украина обрушили отношения ЕС с Россией. Украина потеряла юго-восток своей страны"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдума РФ:

Европейский Союз и Украина совместно обрушивают отношения ЕС с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозеп Борреля, который подчеркнул, что пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет.

Также Косачев отметил завление главы ОП Андрея Ермака о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в их нынешнем виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии

"Так и хочется после этого увидеть третье заявление, от западных коспонсоров Минского процесса: "Отказ Украины от своих обязательств по минским соглашениям не является приемлемым!"

Нет, дети, политика - это очень грязное дело. Сюрприз, сюрприз! В ходе вчерашней же дискуссии в Совбезе ООН группа стран, входящих в НАТО, обвинила в невыполнении минских соглашений не Украину, а Россию.

А благодарный Ермак тут же сделал встречный пас: "США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении этого военного конфликта".

Итак. Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что разделяют не их и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на Юго-Востоке их страны. Которую они потеряли.

Как тут не вспомнить меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера: "Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия потеряла Украину, Европа потеряла Россию, а мир потерял стабильность". Замечу, что среди потерявших он не назвал США", - написал далее Косачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+61
От нечего казенными землями раскидаться.
Орки хай звиздуют куда хотят, а земля украинская - есть и будет.
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13.02.2021 11:35
+40
Мантра про югавасток часів 14 року. Ти хоч знаєш де це? Я теж живу на югавастокє.
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13.02.2021 11:28
+39
Держдума РФ: "Євросоюз та Україна зруйнували відносини ЄС із Росією. Україна втратила південний схід своєї країни" - Цензор.НЕТ 3807....
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13.02.2021 12:25
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Пусть сравнят военный бюджет Московии и США.
Америка давно использует Стелс, а московиты гудят винтовыми Ту-95.
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14.02.2021 00:11 Ответить
"Госдума РФ: "Евросоюз и Украина обрушили отношения ЕС с Россией. Украина потеряла юго-восток своей страны"...влажные мечты кацапов не дают им покоя...а по факту временно не контролирует юго-восток Луганской и Донецкой области и территорию АР Крым, где отсутствие водных ресурсов, в ближайшее время, готовит оккупантам много незабываемых моментов
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13.02.2021 22:27 Ответить
Еще примерно 100 лет назад умный и расчётливый государственный деятель Ульянов (Ленин) очень хорошо понимал, что Россия не выживет без Украины.
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13.02.2021 23:06 Ответить
Та #ох. Хай звільняють арендовану базу в Севастополі і виводять війська. Наступна доля цієї країни мене не цікавить.
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13.02.2021 23:29 Ответить
Не Ульянов-Ленин, а Ульянов-Бланк (Ленин).
"Геволюцию" 1917 года делали Бланки, Мехлисы и Кагановичи.
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13.02.2021 23:37 Ответить
Ленин был на 1/4 Бланк, а на 3/4 - Ульянов, но для вонючих антисемитов он все равно Бланк. Воняйте дальше, но в спаме.
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13.02.2021 23:43 Ответить
Для жертв красного террора было очень важно сколько там - 1/4 или 1/2.
А в чём тут антисемитизм? Конкретно? Что вы так боитесь себя обозначить?
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14.02.2021 00:06 Ответить
Я не боюсь. Я - еврей, и никогда не боялся в этом признаться. Ваш антисемитизм в том, что вы готовы обвинить в трагедиях, свзяанных с построением социализма в России, а потом в СССР, ту 1/4 часть Ленина, абсолютно игнорируя 3/4.
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14.02.2021 00:43 Ответить
Революцию 1917 года делал не только Ульянов-Бланк, но и Бронштейн (Троцкий), Каганович., Мехлис, Джугашвили и дальше по списку красных комиссаров.
Считать процент крови и размеры черепа - не моё хобби.
У людей всё передаётся через воспитание.
А мама Ульянова-Бланка была отлучена от двора за аморалку, и отомстила империи, воспитав детей-террористов. Надо судить по делам.
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14.02.2021 01:20 Ответить
Каганович - во премя революции руководил восстанием в Гомеле.
Мехлис - 1917, февраль: в г. Белая Церковь избран в совет рабочих депутатов.

Єти двое сіграли некоторую роль в победе революции, но явно не решающую. Судьба революции решалась в Петрограде.
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14.02.2021 01:34 Ответить
PS Забыл про Джугашивли - у него и на 1/4 не наберется. Может быть, хватит этих мифов про еврейский хараткер революции 1917 г.? Можно согласиться, что много евреев было среди лидеров, но судьбу революции решили не столько Ленин и Троцкий, сколько простые рабочие, солдаты и матросы, которым опостылело самодержавие. Посмотрите трезвым взглядом на ситуацию в Европе в то время - Россия оставалась едва ли не единственной страной Европы с абсолютнрым самодержавием. Революция назрела, ее не могло не быть.
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14.02.2021 01:39 Ответить
Ага, а сколько было вооружённых восстаний против красных ?
Более 2000 восстаний только на Украине.
Так что не надо мифов о том, что "революция назрела".
В Австро-Венгрии тоже было самодержавие, но поезда ходили минута-в-минуту,
и никто не устраивал суды "троек", красный террор и ГУЛАГ..
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14.02.2021 01:53 Ответить
Красные были не единственной силой, которая бороласт с самодержавием. Много было.
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14.02.2021 13:02 Ответить
Й здійснив велику помилку, коли заміст Київської губернії створив Українську та інші республіки. Заміст Російської імперії треба було робити Російську Федерацію. Як США. У США чому спокійно? Штати незалежні, але існує федеральна влада з поліцією, армією, судами та прокурорами, бюджетом.
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14.02.2021 10:23 Ответить
дайте ему селедки
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13.02.2021 23:46 Ответить
и до селедки боярышника пару флаконов
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14.02.2021 07:02 Ответить
Косачов у списку "мудрих німців" вказав ще не найбільших чоботолизів московських горил (кассапів). Між іншим, цілком аналогічний вислів у своєму Політичному заповіті вжив і наш геніальний Кобзар, але у зовсім іншому значенні. Косачов казиться від маленької непокірності України ?! А що було б, коли б хоча 20 років тому (та хай вже хоч 7...) Україна перестала б підтримували Московію всіма силами й всіма засобами ???
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13.02.2021 23:56 Ответить
всі відносини європи і кацапії зводились до того, що три з половиною москальських олігархи продавали газ, нафту і метали в європу, а в замін європа їм продавала майбахи, яхти, вілли, замки і навіть деколи паспорти!

А південь і схід України, як були УКРАЇНСЬКИМИ І В УКРАЇНІ, ТАКИМИ І ТАМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ!!!! Так що москальська тугоДума знову затупила! Нічого дивного - в них там зараз зима і в них трохи мозки відморожені....
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14.02.2021 00:33 Ответить
Ну что ты будешь делать! для них врать --как дышать! Вранье главное и самое мощное оружие кацапьев...
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14.02.2021 00:42 Ответить
"Евросоюз" и "Украина" "обрушили", или замена бандократии цифрократией.

youtube.com/watch?v=aO6ESrD-u7I
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14.02.2021 04:37 Ответить
вот же поц на стекломой перешол что ли...... ЕС обрушивает отношения с.... ЕС..... у хлопчика
сокращения дробей видимо никогда не удавались.........
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14.02.2021 05:58 Ответить
они там в госдуре все киздонутые как жирик --- окупировали полуостров размером с бельгию --- захватили донбас и потом ноют что против них УКРАИНА настроила ЕС --- этим тварям в госдуре надо пару штатных психиатров и НЕВЗОРОВА . ПИОНТКОВСКОГО . ШЕНДЕРОВИЧА ВНЕШТАТНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ
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14.02.2021 07:09 Ответить
Яка делікатна фраза: - "втратили південний схід своєї країни". пишіть вже прямо - ми у вас окупували Крим и частину Донбасу.
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14.02.2021 08:09 Ответить
Путин забыл про деликантный Китай. Китай ничего не забыл и не простил.
Как деды ваевале.
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14.02.2021 08:57 Ответить
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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14.02.2021 10:37 Ответить
Россия мозги потеряла, причем давно.
Имперское желание нагнуть всех и вся, закончится развалом Империи Зла.
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14.02.2021 11:06 Ответить
Этот гандон Косачёв точная копия жидярыПримакова!! Одни Жиды руководят и Украиной и Россией!!
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14.02.2021 12:26 Ответить
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