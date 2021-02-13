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США работают над надлежащими мерами в ответ на нарушения прав человека в России, - представитель госдепа Прайс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти США ведут работу над мерами в связи с "нарушениями прав человека" в России.
Об этом накануне заявил представитель госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что на более позднем этапе вы услышите от нас больше о надлежащих мерах (...) в ответ на нарушения (прав человека. - Ред.), которые мы видели в РФ", - заявил Прайс в ходе брифинга.
Он напомнил, что администрация США также изучает прочие возможные "злонамеренные действия" России за последние годы, в частности, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, кибератаки на IT-компанию SolarWinds, "использование химического оружия" против оппозиционера Алексея Навального.
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Одно в Воркуте, а другое в Уэлен (Чукотка, до Алясочки через Беренгов пролив рукой подать)
американцеврусских в Думе недостаточно! Какое же омерзение у нормального человека вызывает та форма либерализма, что утвердилась в западной цивилизации!
Не спорю, нам на руку, что кремль будут притеснять, но потом эта зараза к нам переберется!