С погибшим на фронте воином 28-й ОМБр Владиславом Лященко простятся в понедельник в городе Килия Одесской области
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В понедельник, 15 февраля, в Свято-Николаевском храме города Килия Одесской области в 11.00 начнется церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 28-й ОМБр солдатом Владиславом Лященко.
Об этом говорится на фейсбук-странице Килийского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.
Владислав Лященко (1996 года рождения) был жителем города Килии, солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады.
Он погиб 11 февраля около 20:45 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения.
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