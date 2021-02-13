С погибшим на фронте воином 28-й ОМБр Владиславом Лященко простятся в понедельник в городе Килия Одесской области

В понедельник, 15 февраля, в Свято-Николаевском храме города Килия Одесской области в 11.00 начнется церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 28-й ОМБр солдатом Владиславом Лященко.

Об этом говорится на фейсбук-странице Килийского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

Владислав Лященко (1996 года рождения) был жителем города Килии, солдатом, военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады.

Он погиб 11 февраля около 20:45 в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения.