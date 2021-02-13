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Зеленский (16498) моряки (1075) пираты (546) плен (2352)

Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену

Новости Цензор.НЕТ Общество

Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену

Украинские моряки, члены экипажа судна Stevia, освобожденные из пиратского плена в Нигерии, рассказали о том, в каких условиях их держали в плену.

По словам освобожденных украинцев, пираты держали их в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Как сообщалось, пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года захватили шестерых украинских моряков: Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.

30 января они были освобождены. Сегодня моряки прибыли в Киев, где встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
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13.02.2021 12:19
+6
пнх кацап
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13.02.2021 12:25
+5
ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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13.02.2021 12:24
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хоть мангров поели а тут нет((
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13.02.2021 12:15 Ответить
ага про диких животных змей аллигаторов крокодилов тигров паукообразных москитов привет Малярии и желтой лихорадке... что обожают жить именно в мангровых лесах..
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13.02.2021 12:56 Ответить
Це жахливо, адже африканські тигри одні з самих небезпечних хижаків Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні - Цензор.НЕТ 4061
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13.02.2021 16:34 Ответить
один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения...

в состоянии сильного наркотического опьянения, повторил президент

так и тигры появляются там
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13.02.2021 17:24 Ответить
Мангры это не манго, а совсем наоборот. Болотный тропический лесокустарник
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13.02.2021 13:10 Ответить
Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
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13.02.2021 12:19 Ответить
пнх кацап
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13.02.2021 12:25 Ответить
кацап тебе кабздон зачекався. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 8298
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13.02.2021 12:26 Ответить
+++
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13.02.2021 13:44 Ответить
Зебил забыл внести
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13.02.2021 12:24 Ответить
список кожний день доповнюється. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 66
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13.02.2021 12:27 Ответить
Добавим гениТальный аккомпаниатор, но х*ёвый пианист. Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 873
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13.02.2021 13:13 Ответить
кстати парень кому зеля доказывал что он не лох, умер от рака, тут точно пороблено
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13.02.2021 12:54 Ответить
А где Говнокомандующий, Янелох 42, Янелох 43, Потерпевший, Найвеличніший підер **********, Зезепоц....
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13.02.2021 15:41 Ответить
Предлагаю каждому по ордену за мужество Ярослава Мудрого а Потапу и Каменской - по ордену Княгини Ольги.
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13.02.2021 12:20 Ответить
Чучело, сем некотлов, вылезь вначале из под ху...й...ла, выйми хрен из пасти, бо неразборчиво кукарекаешь...
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13.02.2021 12:32 Ответить
так мило надувают пузырьок новасти.

Надо подогреть интерес шоб пабеда зеленского выглядела более выпукло)
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13.02.2021 12:23 Ответить
ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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13.02.2021 12:24 Ответить
А хто из ОПы расскажет как там сейчас на фронте, как бойцы в окопах, какие там комары, где фотосессии с передовой, спасение раненых, мы своих не бросаем, Журавля, к примеру?
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13.02.2021 12:31 Ответить
Тут прийшов Бубачка і всіх визволив. Він же не лох якийсь. Йому вже 43.
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13.02.2021 12:31 Ответить
Ежу понятно, что выкуп за моряков платил судовладелец (или оператор судна). Но нелох42 тут же готов попиариться на освобождении.
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13.02.2021 13:14 Ответить
Зеля ходил с пулемётом по мангровым зарослям и поливал огнём пиратов захвативших украинских моряков в заложники.
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13.02.2021 17:32 Ответить
Моряків зовсім з пантелику збили в оп, зробивши частиною велікої брехні про те що зе їх визволив
Так де ж утримували моряків, в мангрових кущах чи в джунглях??? Це зовсім не одне і те ж.
в манграх людина жити не може, мангрові дерева ростуть у солоній морській воді, джунглі це сухопутне явище
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13.02.2021 22:33 Ответить
ХЕРОИ ПЛЯ!...
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14.02.2021 04:32 Ответить
 
 