С погибшим от пули российского снайпера воином 81-й ОАэМБр Александром Глушко простились в Полтаве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 февраля, в Полтаве на площади перед Полтавской ОГА состоялась церемония прощания с Александром Викторовичем Глушко, 1984 года рождения, солдатом, водителем-электриком инженерно-саперного взвода 5-й батальонной тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады, который погиб 11 февраля около 09.15 в районе пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится в материале местного издания ЗМІСТ, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 февраля в Свято-Успенском соборе состоялась панихида по павшему воину. После этого с Александром Глушко прощаются неравнодушные, побратимы и родные на площади перед Полтавской ОГА: "Они каждый день рискуют жизнью. Мы периодически получаем сообщения о потерях на фронте. С этим невозможно смириться и невозможно к этому привыкнуть. Опять полтавская земля принимает в объятия верного сына, который с честью прожил свои 36 лет. Был хорошим человеком, смелым и преданным воином", - подчеркивает издание.

"К сожалению, живые, которые умирают - лучшие. Именно Саша, укрепляя позиции, чтобы его побратимам было безопаснее выполнять боевую задачу, погиб от выстрела в спину подлого снайпера противника. Саша пришел служить в 2019 году. Он порядочный человек, семьянин, всегда откликался на помощь побратимов. Уважаемые побратимы, уважаемая Полтавщина, вечная память нашему герою, - отметил заместитель командира воинской части А1493 Петр Гоц.

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"Мы прощаемся с сыном Украины, сыном Полтавщины, воином Александром. Это всегда тяжело, но такова реальность. Наша жизнь - это короткие мгновения счастливых моментов и скорби. В скорби человек меняется, становится другим. Бог не оставляет человечество и дал нам возможность внутренне меняться, приобретать мир и счастье, которое никто не может отнять. Это называем добродетелью. О добродетели должен заботиться каждый человек. Это любовь к ближнему, Родине, народу, это жертвенность. Наши защитники - образцы таких добродетелей ", - отметил Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Александр Глушко родился 11.11.1984 года в селе Руновщина Полтавской области. Вместе с семьей жил в Полтаве. С февраля 2019 года служил в рядах 5-й БТГ 81-й ОАМБр. Похоронят Александра Глушко в родном селе возле могилы отца. У него остались мать, жена и двое детей.













Напомним, 11 февраля о гибели защитника Украины в районе ООС ранее сообщила Трехсторонняя контактная группа. Позже стало известно, что погибший - полтавчанин Александр Глушко.

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