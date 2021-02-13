На чемпионате мира по биатлону запретили слово "Россия": "Мы выбрали такой путь. Это наше видение"

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), причём использовать полное название национальной федерации запрещено, разрешена лишь английская аббревиатура RBU (Russian Biathlon Union).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чемпионат".

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон объяснил, почему российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой RBU на чемпионате мира, а слово "Россия" оказалось под запретом.

"Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS (Спортивного арбитражного суда. — Ред.). Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU.

Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение", — отметил Карлссон.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) атлеты из России до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

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