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Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита

14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что в ходе встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+90
его так и тянет в Оман...
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13.02.2021 12:43
+77
знов втомився? якесь воно хворе
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13.02.2021 12:45
+69
Ну і де всі ті, хто про Мальдіви кричали? Чим Оман і ОАЕ кращі?
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13.02.2021 12:46
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Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту - Цензор.НЕТ 911Устал, бидося.
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13.02.2021 21:57 Ответить
За день до начала официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты туда уже прибыл самолет, которым пользуется народный депутат партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тарас Козак.Как передал сегодня вечером «Обозреватель», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ткач.
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13.02.2021 22:02 Ответить
Иран выпустил по самолёту МАУ не последнюю ракету . . .
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14.02.2021 02:50 Ответить
Вот бы так по вашему *****
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14.02.2021 09:06 Ответить
Поїде той Зе з кортежем за ваш рахунок, барани, не в Данію відтермінувать "Сев. поток2", або за дешеву рибку нам, та інвестиції домовитись. А на літні моря, бо гра йде - все до себе! А на Пороха , який не вилазив з передової, з ЄС, з МВФ, з нарад і зустрічей, який за такі 4 роки на 5 днів за свій рахунок, без кортежів вирвався з сім"єю на Мальдіви - негідники й вороги досі слиною з отрути бризкають - "мальдівський". Бояться падли, бо такі, як Порох, негідників правдою змітають! Поможи, Боже, щоб так було!
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13.02.2021 22:50 Ответить
а чому цензор не пише, що туди ж і підсанкційний борт козака полетів (і скоріше всього з чекістами на борту)??? Нам чекати на наступ на Донбасі? Чи черговий навмисно збитий пасажирський літак?? МАУ літає в ОАЕ?
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14.02.2021 00:28 Ответить
А Мендель что, не полелета ?
Такая хорошая девочка ...
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14.02.2021 02:41 Ответить
Приятный вик-энд ха державни гроши!
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14.02.2021 04:50 Ответить
Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту - Цензор.НЕТ 5236
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14.02.2021 10:52 Ответить
айайай, какая пидступная зрадулька, караульчик, ненавижу-ненавижу.
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14.02.2021 04:55 Ответить
Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту - Цензор.НЕТ 7579
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14.02.2021 21:59 Ответить
Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту - Цензор.НЕТ 3680
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14.02.2021 08:44 Ответить
вот ненадо хороший фильм портить зеленским
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14.02.2021 13:19 Ответить
злые вы. преЗедент все вопросы порешал в Украине , устал, захотелось солнца. Ну разве не может самый прогрессивный прЗе дент Европы позволить себе слетать на отдых за государственнный счет ?
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14.02.2021 09:20 Ответить
Скільки можна відпочивати за державний кошт. Хоче урвати з держави по повній.
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14.02.2021 10:21 Ответить
Хай спочине "дитинка народу нашого", поки Путя спить!!!!
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14.02.2021 10:41 Ответить
Устал...
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14.02.2021 12:04 Ответить
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