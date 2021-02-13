За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
За минувшие сутки, 12 февраля в Киеве выявили 320 новых случаев заражения коронавирусом, 1872 человека выздоровели.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, 12 человек умерли из-за коронавируса за минувшие сутки, 44 человека были госпитализированы.
Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 2504 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 131 867.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев", - добавил Кличко.
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