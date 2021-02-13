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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки, 12 февраля в Киеве выявили 320 новых случаев заражения коронавирусом, 1872 человека выздоровели.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, 12 человек умерли из-за коронавируса за минувшие сутки, 44 человека были госпитализированы.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 2504 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 131 867.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев", - добавил Кличко.

Читайте также: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 8 человек, выздоровели - 1 540, выявили 348 новых случаев, - Кличко

Автор: Ірина Дашківська
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Ми всі дуже раді за Кличка,що він знає скільки померло від ковіду-19 та скільки захворіло.Та радо ділиться з цією інформацією з нами.А можна щоб він розказав ще про сонячну активність та прогноз магнітних бурь? За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3500
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13.02.2021 13:36 Ответить
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, выздоровели - 1 872, выявили 320 новых случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 973 Астрофизика - его тема.
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13.02.2021 13:40 Ответить
он это расскажет когда его в третий раз выбирут мэром Киева !!!
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13.02.2021 14:15 Ответить
А я знаю, что он будет говорить перед выборами.
Что скоро достроят метро на Троещину и Подольский мост.
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13.02.2021 14:18 Ответить
Новая Зеландия начинает вакцинацию с 20 февраля. Звучит странно, но им это и горело меньше остальных... Ведь они сумели подавить распространение COVID-19 и жить вообще без новых случаев (кроме пары привезённых и в изоляции) А ещё у них вот такая премьер-министр

За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 8276

А кто выбрал этих дятлов которые рулят в Украине ???????????????????????????????
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13.02.2021 14:14 Ответить
Дятли і вибрали 🤣
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13.02.2021 14:51 Ответить
А еще в новой зеландии фашистские порядки на таможне, в мусарне и т.д. и публика местная полуфашисткая по своей сути, недаром именно там провел ужасный расстрел в мечетях ультраправый, с манифестом которого на устах теперь умирают скинхеды во всем мире. Специально не пишу его имя, которое так неудачно разрекламировала на всю планету симпатичная премьер НЗ.
Страна специфическая, далекая, непонятная, и точно не пример для Украины, вот через дорогу Чехия, Польша,Прибалтика , а чуть дальше Германия, Нидерланды и Бельгия.
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14.02.2021 09:33 Ответить
Свежая новость из Одессы
Чел по бизнесу срочно на вылет, а тест плюс - не пускают на литак.
-Тю,- говорят ему,- дай им денег!
Дал. Нарисовали минус. Улетел
Мораль: корона - тема для безбожников
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13.02.2021 16:24 Ответить
 
 