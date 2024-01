Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления в Национальном банке, в части полномочий Совета НБУ.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что этот законопроект станет важным шагом для дальнейшего усиления независимости Национального банка.

Шевченко указал, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом.

Он сообщил, что Нацбанк имел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы stand-by. "Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

