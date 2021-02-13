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Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления в Национальном банке, в части полномочий Совета НБУ.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сказал он.

Глава НБУ отметил, что этот законопроект станет важным шагом для дальнейшего усиления независимости Национального банка.

Шевченко указал, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом.

Он сообщил, что Нацбанк имел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы stand-by. "Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Читайте также: Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности

Автор: Ірина Дашківська
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13.02.2021 13:52 Ответить
Рекомендации МВФ - будуть враховані "по-приколу".
Чекаємо по-приколу 29-30.
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13.02.2021 13:54 Ответить
Не дають кошти злодіям-повертати нічим-зоробітчани інвестують мало....красти нема чого-крізіс.
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13.02.2021 13:58 Ответить
Ось Зеля привезе вагон бабла з ОАЕ.
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13.02.2021 14:01 Ответить
МВФ-ные пацаны никак не сообразят, что принятие закона в этом королевстве совершенно не гарантирует обязательность его исполнения. Мы примем любой закон. Аби вашi грошi. Но его исполнение - это уже наши подробности. Петя Всепереможный и РеформаторноПотужный это понимал и поэтому с одной стороны грёб бабло из МВФ, а с другой - ложил на все законы и нововведения. Рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о корпоративном управлении в банках, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5521
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13.02.2021 14:02 Ответить
Неуклюжие попытки Зеленского договориться с ЕС в обход МВФ закончились окончанием миссии МВФ в Украине. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было. Тупик !!!
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13.02.2021 14:16 Ответить
 
 