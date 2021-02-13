Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китайские власти не предоставили экспертам из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, данные о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом The Wall Street Journal заявили эксперты ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они (китайские власти. - Ред.) предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - отметил микробиолог из экспертной группы ВОЗ Доминик Дауэр.
По словам членов команды ВОЗ, власти КНР и китайские ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона заверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали вспышке коронавируса в Ухане.
ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.
Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.
Команда международных экспертов ВОЗ, которая должна выяснить происхождение COVID-19, прибыла в Китай 14 января.
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Ну, правильно. Первыми заболели летучие мыши, а где их сейчас искать?
Допустим, вирус искуственного происхождения. Это лайт-версия биооружия. Кто мог бы его разработать и применить?
Смотрим,
Кто применял лайт-версию ЯО (в виде радиоактивного заражения). Путлер, когда по его приказу отравили Литвиненко.
Кто применял не совсем лайт-версию химоружия (в виде Новичка). Путлер, когда по его приказу отравили Скрипаля и Навального (и еще ряд случаев)ю
Вопрос, Путлера что-то сдерживает от применения биооружия? Нет.
И почему я не удивлен? Вот и вся цена "экспертизы" "экспертов" ВОЗ.