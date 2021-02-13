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Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

Китайские власти не предоставили экспертам из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, данные о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом The Wall Street Journal заявили эксперты ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (китайские власти. - Ред.) предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - отметил микробиолог из экспертной группы ВОЗ Доминик Дауэр.

По словам членов команды ВОЗ, власти КНР и китайские ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона заверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали вспышке коронавируса в Ухане.

ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

Читайте также: Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ

Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая должна выяснить происхождение COVID-19, прибыла в Китай 14 января.

Автор: Ірина Дашківська
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Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации - Цензор.НЕТ 9367 Ну, правильно. Первыми заболели летучие мыши, а где их сейчас искать?
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13.02.2021 14:05 Ответить
В Новосибирске.
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13.02.2021 14:49 Ответить
Не там копаюсь, довбні. Їхати потрібно в насибірію.
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13.02.2021 15:28 Ответить
как Китай красиво развёл мировую экономику...
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13.02.2021 15:36 Ответить
У Трампа озвучивали цифру - 20 трлн долларов - Китаю должен быть предъявлен такой счёт.
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13.02.2021 16:17 Ответить
Рассуждаем логически.
Допустим, вирус искуственного происхождения. Это лайт-версия биооружия. Кто мог бы его разработать и применить?
Смотрим,
Кто применял лайт-версию ЯО (в виде радиоактивного заражения). Путлер, когда по его приказу отравили Литвиненко.
Кто применял не совсем лайт-версию химоружия (в виде Новичка). Путлер, когда по его приказу отравили Скрипаля и Навального (и еще ряд случаев)ю

Вопрос, Путлера что-то сдерживает от применения биооружия? Нет.
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13.02.2021 16:19 Ответить
Китайские власти не предоставили экспертам из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, данные о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-- нельзя предоставлять данные, которые могут уличить "вечноулыбающихся желтолицых" в масовом и преднамеренном заражении народа Поднебесной Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації - Цензор.НЕТ 8689
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13.02.2021 16:44 Ответить
Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

И почему я не удивлен? Вот и вся цена "экспертизы" "экспертов" ВОЗ.
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14.02.2021 01:14 Ответить
 
 