Китай не предоставил ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом, - эксперты организации

Китайские власти не предоставили экспертам из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, данные о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом The Wall Street Journal заявили эксперты ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (китайские власти. - Ред.) предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что обработать все случаи, как нужно для стандартного эпидемиологического исследования", - отметил микробиолог из экспертной группы ВОЗ Доминик Дауэр.

По словам членов команды ВОЗ, власти КНР и китайские ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона заверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали вспышке коронавируса в Ухане.

ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и дали бы возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.

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Отмечается, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая должна выяснить происхождение COVID-19, прибыла в Китай 14 января.