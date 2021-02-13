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Законопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Законопроект о трансформации

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей проанализировали законопроект №3822, которым планируется обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга, и выделили немало рисков. Главной угрозой является потеря контроля государства над оборонной промышленностью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Союза, соответствующие обоснования УСПП, Антикризисного совета общественных организаций были направлены в адрес Верховной Рады, "Укроборонпрома" и Минстратегпрома.

Напомним, законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

УСПП обеспокоен тем фактом, что законопроект предусматривает создание де-факто холдинговой компании, на которую будут распространяться нормы Закона Украины "О холдинговых компаниях в Украине". То есть в государстве будет одно законодательство для всех холдинговых компаний и другое - именно для ГК "Укроборонпром" и его правопреемника.

Такая холдинговая компания станет владельцем всех акций корпоратизированных предприятий в ОПК, не будучи органом государственной власти, будет иметь полномочия, присущие ему, при этом будет управляться исключительно наблюдательным советом, компетенция которого и порядок назначения членов будут определены не законом, а только уставом.

Следовательно, государство в лице правительства превратится в стороннего наблюдателя как процесса реформирования ОПК, так и дальнейшего управления им, не имея никакого влияния на действия ГК "Укроборонпром" и его правопреемника.

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Не меньше вопросов вызывает и процесс перераспределения имущества предприятий отрасли.

"Кроме коллизии с управлением структурой, внедрение законопроекта даст одной коммерческой структуре, которая не является органом государственной власти, почти неограниченные права по управлению и распоряжению имуществом и имущественными правами предприятий ОПК", - говорится в документе.

Отметим, что по прогнозам трансформация нескольких сотен государственных оборонных предприятий займет 6-12 месяцев.

Деловой союз отмечает: перераспределение имущества между предприятиями ОПК путем его изъятия и безвозмездной передачи по упрощенной процедуре должно осуществляться на основании экономических обоснований и с согласия соответствующих предприятий. В противном случае это может привести к негативным финансово-экономических последствиям для таких предприятий, нарушению технологически-производственных процессов, созданию атмосферы закрытости и непрозрачности принятия управленческих решений.

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Также, образование акционерных обществ в результате корпоратизации госпредприятий может привести к формированию уставных капиталов без правоустанавливающих документов на основании только передаточного акта. Следовательно, затем начнутся многочисленные судебные процессы, а формирование уставных капиталов на основании остаточной стоимости имущества приведет к существенному занижению реальной стоимости активов.

Соответствующий раздел законопроекта (VI) не содержит предохранителей по недопущению разрушения предприятий ОПК в процессе преобразования (запрета перепрофилирования, отделение структурных подразделений и имущества). Все действия по реформированию будут выполняться без согласия Фонда государственного имущества Украины, Антимонопольного комитета Украины, что противоречит Закону Украины "О защите экономической конкуренции".

"Все это может негативно отразится на инвестиционной привлекательности украинского ОПК и напугает потенциальных партнеров. Поскольку, заключая сделки с одним предприятием, они не будут знать, с кем им придется работать в будущем", - подчеркивается в письме УСПП.

Поэтому, УСПП призвал парламент и правительство более ответственно подойти к процессу реформирования украинского ОПК и учесть предложения, наработанные экспертами, деловым сообществом и промышленниками (в приложении) при подготовке законопроекта ко II чтению.

"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее - слишком значительны, чтобы их не замечать", - подытожили в УСПП.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
100 баллов
Это явно заказ от кацапов
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13.02.2021 14:05
+7
Хорошо помню момент , когда Янек в 2010 взял власть и сразу же прилетели высокопоставленные кацапы целым самолетом и был тур по военным предприятиям.
Пора жтот момент власти напомнить - кацапы рвутся к украинским военным заводам и земле
ТАК ШО НИКАКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ - иначе гнать метлой депутатов с Ермаком
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13.02.2021 14:08
+7
"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее" -- подпишусь под каждым словом !!! они этого и хотят, так делают только диверсанты !!!
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13.02.2021 14:12
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Правила форума Совет форумчан
Бєня теж хоче вхопити свою долю.
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13.02.2021 14:05 Ответить
100 баллов
Это явно заказ от кацапов
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13.02.2021 14:05 Ответить
Хорошо помню момент , когда Янек в 2010 взял власть и сразу же прилетели высокопоставленные кацапы целым самолетом и был тур по военным предприятиям.
Пора жтот момент власти напомнить - кацапы рвутся к украинским военным заводам и земле
ТАК ШО НИКАКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ - иначе гнать метлой депутатов с Ермаком
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13.02.2021 14:08 Ответить
Бєня скупить найкращі землі і перепродасть їх лаптям та пейсатим. В цих справах він дока.
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13.02.2021 14:11 Ответить
Надо лишить но гражданства Украины
У него и так много разных паспортов 😀😀😀
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13.02.2021 14:14 Ответить
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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13.02.2021 14:14 Ответить
Дмитрий, и не только зелёные
Достаточно почитать и некоторых патриотов - так они забылись , что мы не в совке и не на партийном собрании - ОНИ ПРЕСПОКОЙНО УСТРАИВАЮТ ДРЯЗЬГИ ВНУТРИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.

Украину надо объединять - другого выхода выжить нет
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13.02.2021 14:20 Ответить
Для них прийнятне лише кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" , а там хоч трава не рости !!!)))
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13.02.2021 14:22 Ответить
Будем свою оборонку потом делить с российскими олигархами.
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13.02.2021 14:09 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,з метою повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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13.02.2021 14:09 Ответить
Для ЗЕлохів какаяразніца.
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13.02.2021 14:14 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" та ковбаса по 2,20 !!!))))
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13.02.2021 14:15 Ответить
Йшов 2030 рік. Вже давно не існувало Росії та й путєн давно здох. Але соєві ідіоти настирливо продовжували здавати Україну кацапам. Ззаконопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 5914
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13.02.2021 14:18 Ответить
З полегшенням !!!)))
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13.02.2021 14:20 Ответить
Тобі стало краще?
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13.02.2021 14:24 Ответить
Законопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 6320
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13.02.2021 14:35 Ответить
"Угрозы потери контроля над ОПК и разрушения технологических предприятий, перспектива возможных непрозрачных решений и коррупции в отрасли без наличия рычагов влияния на нее" -- подпишусь под каждым словом !!! они этого и хотят, так делают только диверсанты !!!
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13.02.2021 14:12 Ответить
Все за кремлівським сценарієм -дестабілізація суспільного та економичного станів України !!!)))
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13.02.2021 14:24 Ответить
У Україна два шляхи -євроінтеграційний та повернення в Московську орду !!! Українським олігархам євроінтеграція неприйнятна!!!))))
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13.02.2021 14:12 Ответить
Разве только олигархам !?

Тут меня уже некоторые форумчанки упрекнули за европейскость 😀😀😀
Кто-то из националистов пугало лепит , а кто-то уже замахнулся и на евроинтеграцию Украины
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13.02.2021 14:16 Ответить
Мустафа Найем так прочно присосался к своей новой кормушке, так вошёл во вкус грабежа страны, что не слышно его и не видно.... Но, скоро вылезет и будет расхваливать реформирование оборонки...
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13.02.2021 14:15 Ответить
Кремлівські ляльководи час від часу витягають чергові лялькі з нафталінової скрині !!!)))
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13.02.2021 14:19 Ответить
«Укроборонпром» увійшов до переліку прозорих оборонних компаній світу

Державний концерн «Укроборонпром» потрапив до переліку прозорих оборонних компаній світу складених Transparency International Defence & Security.
Перелік поділяється за рейтингом: A (VERY HIGH), B (HIGH), C (MODERATE), D (LIMITED), E (LOW) та F (VERY LOW). За ним вітчизняна оборонна компанія отримала рейтинг LOW - низький.
Такий же рейтинг мають французькі Dassault Aviation (виготовляє винищувачі Rafale) та Nexter Group (виробник наземних озброєнь, серед яких танк Leclerc), корейська Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, японські Mitsubishi, Kawasaki Heavy Industries Ltd та Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation, General Dynamics зі США та інші. На цій же сходинці розташовані підсанкційний російський «Ростех» та «Вертольоти Росії».Сам рейтинг складається з декількох розгорнутих показників - управлінський контроль, внутрішній контроль, конфлікт інтересів, тощо.

Гірші позиції за рейтингом F (VERY LOW) займають такі відомі компанії як австрійська Glock, австралійська суднобудівна Austal, турецькі Roketsan A.Ş. та TAI, корейська Hyundai Rotem Company, чеська Tatra та інші.

https://uprom.info/news/vpk/ukroboronprom-uvijshov-do-pereliku-prozoryh-oboronnyh-kompanij-svitu/
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13.02.2021 14:20 Ответить
nightly hawks Dassault Aviation,це ж приватна компанія.А Укроборонпром це державна прокладка.Як можна взагалі це порівнювати?
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13.02.2021 14:43 Ответить
Нагадаю декому, що "Укроборонпром" створив єнакієвський Хряк, а сивочолий гетьман з перших днів свого сходження на престол обіцяв розформувати тп переформатувати "Укроборонпром". Ззаконопроект о трансформации "Укроборонпрома" несет большие риски "скрытой приватизации" и потери госконтроля над ОПК, - Украинский союз промышленников и предпринимателей - Цензор.НЕТ 7927
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13.02.2021 14:22 Ответить
Ну продали ведь всю єлектроенергію и все сети транспортировки в частные руки... .
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13.02.2021 14:32 Ответить
Урусский -этот гробовщик ОПК,который хочет уничтожить оборонную отрасль Украины посредством устранения государства из ОПК,а передачи опосредовано контроля над предприятиями ОПК олигархам и иностранцам.Министерство по стратегическим отраслям промышленности-это министерство не только по устранению государства из ОПК,но и министерство по производству 11 холдингов,11 наблюдательных советов,министерство по производству многочисленных бюрократов -паразитов с заоблачными зарплатами,например,как Мустафы Найема.В общем,присылайте похоронную команду с оркесторм на похороны ОПК,смерть которого обеспечит своей антигосударственной деятельностью Урусский.Нужно немедленно его отправлять в отставку,а также арестовать его как врага украинского народа.,агента,наверное,не одной иностранной спецслужби.Нужно также разобраться, кто предложил это "чудо" в министры!
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13.02.2021 14:32 Ответить
трансформации"Укроборонпрома" ......приватизации/ Трансформацию "Укроборонпрома" будет проводить бригада приватизаторов- специалистов: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Этих специалистов знают и за рубежом: 18.09.2020 г. состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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13.02.2021 14:40 Ответить
Зброю потрібно напряму купляти,не через прокладки.
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13.02.2021 14:40 Ответить
Тим паче ,якщо це кремлівські тампакси !!!)))
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13.02.2021 14:44 Ответить
Вообще приватизация частичная возможна только после войны и ещё...Верещук о движении Украины в НАТО: Мы движемся правильно, но так быстро, как хотелось бы Москве Законопроєкт про трансформацію "Укроборонпрому" несе значні ризики "прихованої приватизації" та втрати держконтролю над ОПК, - Український союз промисловців і підприємців - Цензор.НЕТ 5317
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13.02.2021 15:42 Ответить
Я не любитель зелени, но должен вставить свои пять копеек. Струткура с полным госконтролем уже была в Укриане и сейчас как-то барахтается на ниточке, и она доказала свою полную нежизнеспособность. Участие частных фирм в оборонке разумно, абсолютно целесообразно и необходимо. Посмотрите на Штаты. Что, у Штатов есть госконтроль над Локхид и ещё тысячью частных фирм, которые работают на минобороны? Нет, есть только договорные отношения и регуляция отношений законом, в части секретности и т.п. Рузвельт ещё в 40х сказал, что если хочешь получить хорошую оборонку, то в ней должен участвовать частный сектор и он должен зарабатывать на заказах. Это нормально решение.
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13.02.2021 19:01 Ответить
Кстати, в той же Германии нет и никогда не было никакого "Гепрманоборонпрома", а ели бы он был, то ни Тигров, ни Леопардов, ни Штук немецкая оборнка никогда бы не увидела.
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13.02.2021 19:04 Ответить
Після Глажковських і Ко - замітають "стежки"!!!
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13.02.2021 20:04 Ответить
Этот союз воров давно надо разогнать к чертям!! Сподвижники олигархам и ворюгам!!
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14.02.2021 12:18 Ответить
 
 