Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уже на следующей неделе народные депутаты Украины смогут начать проработку важных законопроектов относительно функционирования судебной системы, инициированных президентом Владимиром Зеленским. Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа.
Как следствие, общество почувствует справедливость в работе судов в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда", - подчеркивают в Офисе президента.
При этом отмечается, что такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться путем обжалования в ОАСК.
"Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также урегулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ", - отмечается в сообщении.
Также подчеркивается, что 3-й законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.
Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивать на скорейшем их рассмотрении.
"Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента ", - пояснил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.
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Верховный суд барыга успел реформировать!
портки рвут видать пригорело знатно в ватных их труселях...
Там уху евшее падло, - их вешать надо а не сокращать полномочия.
Тобто спори з місцевою владою(м. Київ) ОАСК продовжить розглядати.
А вовчий ОАСК весь пересажать нужно с конфискацией до седьмого колена , включая любовниц-любовников!