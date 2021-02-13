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Зеленский (16511) Офис Президента (1690) Окружной админсуд Киева (390)

Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа

Уже на следующей неделе народные депутаты Украины смогут начать проработку важных законопроектов относительно функционирования судебной системы, инициированных президентом Владимиром Зеленским. Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа.

Как следствие, общество почувствует справедливость в работе судов в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда", - подчеркивают в Офисе президента.

При этом отмечается, что такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться путем обжалования в ОАСК.

"Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также урегулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский

Также подчеркивается, что 3-й законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводит ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивать на скорейшем их рассмотрении.

"Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента ", - пояснил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Його взагалі треба закривать а суддів саджати з конфіскацією. Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа - Цензор.НЕТ 9407
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13.02.2021 14:26
+3
А где вы с портновым теперь решать будете?
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13.02.2021 14:33
+3
Типа шоб не гавкали. "Сокращают" типа полномочия.
Там уху евшее падло, - их вешать надо а не сокращать полномочия.
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13.02.2021 15:15
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Суки, что ж вы делаете!
Верховный суд барыга успел реформировать!
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13.02.2021 14:23 Ответить
дяденька чего вы кричите ?
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13.02.2021 14:30 Ответить
А где вы с портновым теперь решать будете?
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13.02.2021 14:33 Ответить
иди отсюда мальчик не мешай (с)
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13.02.2021 14:34 Ответить
знатно Портнов с Вовком и Беней под ником Юра Ан.....
портки рвут видать пригорело знатно в ватных их труселях... Декілька спорів буде передано у виключну підсудність Верховного суду, - в ОП розповіли про законопроєкт Зеленського щодо скорочення повноважень ОАСК - Цензор.НЕТ 3712
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13.02.2021 16:40 Ответить
Його взагалі треба закривать а суддів саджати з конфіскацією. Ряд споров будет передан в исключительную подсудность Верховного суда, - в ОП рассказали о законопроекте Зеленского по сокращению полномочий ОАСКа - Цензор.НЕТ 9407
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13.02.2021 14:26 Ответить
Туда и полномочия КС надо передать, а эту шоблу воровскую распустить
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13.02.2021 14:29 Ответить
Да всех нужно распустить...оставить только осла...и сделать его ампиратором...пусть он все решает по указке ярмака...😃
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13.02.2021 14:36 Ответить
Это влажные мечты зелепукина, хотя даже в такой ситуации он облажается
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13.02.2021 14:49 Ответить
а є в клоуна та більшість, коаліція в парламенті, щоб проголосували за нього 226 голосів?
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13.02.2021 14:38 Ответить
Думаю що за цей закон будуть голосувати Голос, ЄС і можливо навіть Батьківщина.
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13.02.2021 15:44 Ответить
Вартість посади Верховного Суду під час "реформи" складала лише 15 млн. можливо зараз треба встановити іншу "планку" наприклад 50 млн. - тоді в "в когось" все буде "добре".
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13.02.2021 14:39 Ответить
Звідки інформація?? Навпаки в ВС пройшло багато не суддів - адвокатів, науковців.
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13.02.2021 15:51 Ответить
Типа шоб не гавкали. "Сокращают" типа полномочия.
Там уху евшее падло, - их вешать надо а не сокращать полномочия.
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13.02.2021 15:15 Ответить
Зєля працює! Нарешті в цього сєпарського кубла бандитів, яке прикидається судом, заберуть, наприклад, здатність міняти назву проспекта Степана Бандери на назву столиці сусідньої фашистської федерації.
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13.02.2021 15:22 Ответить
Ніт, в нього заберуть повноваження розглядати всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України.
Тобто спори з місцевою владою(м. Київ) ОАСК продовжить розглядати.
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13.02.2021 15:49 Ответить
Только что по всем каналам сообщили, в том числе отберут переименование улиц и городв и многое другое, а связано с недавним переименованием пр. Бандеры
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13.02.2021 16:23 Ответить
Журналісти - це не юристи. Перейменування вулиць належить до повноважень місцевої влади, отже це компетенція ОАСК(в межах міста Київ, в інших містах - інших окружних адміністративних судів).
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13.02.2021 16:50 Ответить
Я не можу зрозуміти, чому пересічний селянин. не може подати позов до НКРЕП та КП за місцем проживання. Чому людиина права, якої порушенні. за захистом повинна їхати до Київа. Чому такі привілеї центральним органам виконавчої влади. Не вірю, що так в Європі. Продовжують дурити.
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13.02.2021 20:13 Ответить
Нам об этом рассказывают лет двадцать, но, в самом начале, что-то пошло не так.
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13.02.2021 15:25 Ответить
Зеленський мав подати ще четвертий важливий законопроект. Розігнати зраю Вовків і заборонити їм займатись судовою практикою.
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13.02.2021 16:14 Ответить
Прокурора Сергія Горбатюка, під керівництвом якого записали суддів ОАСК, звільнили. Його потрібно повернути, нагородити і призначити генпрокурором. Він закінчить почату справу по очищенню України від нечисті.
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13.02.2021 16:21 Ответить
А навіщо взагалі оаск?
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13.02.2021 16:27 Ответить
Я впевнений, що ОАСК будучи привілейованим в силу ст. 27 КАС України служив вірно владі. А потім, почав опиратися, і почалося. Не продовжуйте обман, виключіть з КАС ст.27. Всі суди рівні. Будь які спори із центральними органами виконавчої влади повинні вирішуватися за місцем проживання людини, права, якої порушені. На брехні далеко не поїдеш. Яка реформа? Черговий обман.
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13.02.2021 20:21 Ответить
Це тільки часткове вирішення проблеми і цей процес самий довгий.
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13.02.2021 21:45 Ответить
Верховный суд реформировали при Порохе, при нем же создали антикоррупционный суд---два суда, работающие нормально!
А вовчий ОАСК весь пересажать нужно с конфискацией до седьмого колена , включая любовниц-любовников!
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14.02.2021 00:10 Ответить
 
 