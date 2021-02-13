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Новости Происшествия
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непогода (797) Ривненщина (1139) Укравтодор (661) снегопад (787)

Из-за непогоды ограничено движение всех видов транспорта по госдорогам территориального значения на Ривненщине, - Укравтодор

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды ограничено движение всех видов транспорта по госдорогам территориального значения на Ривненщине, - Укравтодор

Сегодня, 13 февраля из-за непогоды в Ривненской области ограничили движение всего транспорта по государственным дорогам территориального значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Укравтодора.

"Для борьбы со стихией в связи с сильными порывами ветра и сугробами высотой в 50 сантиметров и выше, которые образуются в течение 15-20 минут, на государственных дорогах территориального значения введены ограничения движения всех транспортных средств, кроме спецтехники задействованной в борьбе со стихией и транспорта экстренных служб", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что о снятии ограничений сообщат дополнительно.

Также в Укравтодоре сообщили, что с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Автор: Ірина Дашківська
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Кропивницький. Снігу в прогнозі немає. Але сипле густий та досить добре.
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13.02.2021 15:09 Ответить
Moника Янєлох

Ми в отвєтє за паркоместа, коториє прочістіли. (с)
Антуан де Снєг Ідігрєбі.
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13.02.2021 16:27 Ответить
 
 