Из-за непогоды ограничено движение всех видов транспорта по госдорогам территориального значения на Ривненщине, - Укравтодор

Сегодня, 13 февраля из-за непогоды в Ривненской области ограничили движение всего транспорта по государственным дорогам территориального значения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Укравтодора.

"Для борьбы со стихией в связи с сильными порывами ветра и сугробами высотой в 50 сантиметров и выше, которые образуются в течение 15-20 минут, на государственных дорогах территориального значения введены ограничения движения всех транспортных средств, кроме спецтехники задействованной в борьбе со стихией и транспорта экстренных служб", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что о снятии ограничений сообщат дополнительно.

Также в Укравтодоре сообщили, что с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.