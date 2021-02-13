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Новости Экономика
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МВФ (3297) Милованов Тимофей (285) Офис Президента (1690)

Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине

Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, поэтому процесс согласования и затягивается.

Об этом говорится в комментарии бывшего министра развития экономики, советника главы Офиса Президента Тимофея Милованова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций. У нас с МВФ постоянно идет процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет. Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая - макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная. И переговорная с МВФ", - заявил он.

Как сказал Милованов, украинская сторона работает, прежде всего, в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с МВФ,

"В то же время, как в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные, в том числе, и с независимостью государственного управления. Которые всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными. Каждый отстаивает свою позицию, делает это твердо, соответственно, переговоры занимают время", - отметил он.

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Милованов назвал эту ситуацию нормальной, добавив, что обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. "В этом и состоит суть переговоров", - резюмировал он.

Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
одни хотят розворовать, другие не дать им єтого сделать.
Как тут найти компромисс?
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13.02.2021 15:12
+9
ДИбіл.
Навіщо їм шукати компроміс? Вони дають гроші і ставлять умови.
Збіговисько пліснявих імбИцилів.
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13.02.2021 15:24
+9
Йоста Люнгман запевнив володимира зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також відмітив, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись. (с)
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13.02.2021 15:27
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одни хотят розворовать, другие не дать им єтого сделать.
Как тут найти компромисс?
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13.02.2021 15:12 Ответить
Тоесть ОП отстаивает корупционеров ???
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13.02.2021 15:18 Ответить
Оп и есть коррупционеры.
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13.02.2021 15:19 Ответить
А кого по вашему отстаивает ОП?
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13.02.2021 15:20 Ответить
Другим нужно, чтобы им вернули деньги с процентами.
И не за счёт печати новых фантиков, а за счёт каждого гражданина Украины.
И не более того.
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13.02.2021 15:30 Ответить
Не нравится 1-2% МВФ? Без проблем -- Зеля сейчас занимает под более 10%. Это нравится или это не нужно отдавать?
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13.02.2021 15:40 Ответить
любой банк, выдавая ередит, потребует справку шо ты не наркоман)
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13.02.2021 15:41 Ответить
Да, но деньги у них. А у тебя, 19 числа совет снбо по поводу катастрофы в энергетике. С дурнями и нищими никто на компромиссы не идёт. Никто и никогда.
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13.02.2021 15:13 Ответить
С бедными еще может быть, нос дурными и вороватыми -- точно никогда.
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13.02.2021 15:41 Ответить
Да, верная поправка.
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13.02.2021 15:48 Ответить
застрелитесь все в раде в один день и это будет компромисом..
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13.02.2021 15:13 Ответить
полное отсутствие законодательного органа и президент-дебил... #хуженебудет!
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13.02.2021 15:34 Ответить
Які два боки?
Хто кому потрібний???
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13.02.2021 15:15 Ответить
Зебил Голобородько послал МВФ в жопу.
Теперь МВФ послал туда вас.
Вот и сидите там тихо все в дерьме и не булькайте им.
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13.02.2021 15:16 Ответить
Мне интересно,в какой колодец ухнуло всё то бабло, которое получили при Пете (та, в принципе, и которое сейчас) Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы, - советник главы ОП Милованов о завершении работы миссии МВФ в Украине - Цензор.НЕТ 2645
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13.02.2021 15:16 Ответить
Кредити мвф потрібно віддавати,з відсотками.Де ділися ці кредити,які були взяти набагато раніше? Якщо навіть всі землі продати,то віддати борги не вистачить.
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13.02.2021 15:17 Ответить
на газ по піісят
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13.02.2021 15:19 Ответить
Andriy Kalnyshevsky Їх просто роздеребанили.То чому ніхто не сидять в тюрмі?
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13.02.2021 15:21 Ответить
Роздерибанили.
Переможними газовими контрактами, - коли Україна купувала газ по 400$, а зубожілим і присосавшимся до них, продавала по піісят. Звідки оплачувалась різниця?
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13.02.2021 15:29 Ответить
Andriy Kalnyshevsky І що всі ті десятки мільярдів доларів пішли тільки на газ? Ви подивіться на зовнішні борги України.І чому тоді ніхто не несе кримінальну відповідальність?
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13.02.2021 15:33 Ответить
Газ суттєва позиція. При фьодоричу Україна "споживала" більш 50 мільярдів кубів, коли та сама Польша, з втричі більшою економікою, лише 20. Це найбільша корупційна дірка.
Отам майже всі наші кредити.
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13.02.2021 15:38 Ответить
Andriy Kalnyshevsky Так до Яника вже Україна була вина десятки мільярдів доларів.Чому ніхто не поніс кримінальну відповідальність?
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13.02.2021 16:27 Ответить
Досить знущатися - не будь "зебілом".
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13.02.2021 15:19 Ответить
МВФ - для нашего сотрудничества, всё должно быть прозрачно и по закону. зелёная плесень - предлагаем компромисс: мы готовы сделать прозрачно и по закону, но только для лохов, а вот себе любимым, пока не готовы, уважайте наши права...
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13.02.2021 15:21 Ответить
не всех пенсионеров угробили и землю не продали, тарифы не подняли до максимума
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13.02.2021 15:22 Ответить
Какие компромиссы,мудак ты гребаный?Единственное,что от вас требуется-борьба с коррупцией.То,что нет желания с ней бороться-в том и отсутствие компромисса?Типа :"Дайте нам денег,но мы все равно будем *******"
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13.02.2021 15:22 Ответить
Милованов, мозги включи, планокур, никаких компромиссов МВФ тебе не даст, МВФ будет давать деньги, а компромиссы будешь давать ты, чтобы эти деньги получить для Украины
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13.02.2021 15:23 Ответить
ДИбіл.
Навіщо їм шукати компроміс? Вони дають гроші і ставлять умови.
Збіговисько пліснявих імбИцилів.
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13.02.2021 15:24 Ответить
"Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию".

В переводе на разговорный:"Мы *******,****** и хотим ******* и дальше.Но денег все равно дайте".
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13.02.2021 15:25 Ответить
Точная версия сути переговоров.🙂
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13.02.2021 15:35 Ответить
Йоста Люнгман запевнив володимира зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також відмітив, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись. (с)
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13.02.2021 15:27 Ответить
Каки таки компромиссы с МВФ? Чтоб согласились 50% средств распилить по нужным карманам??? Или потратить на бубачкины памперсы? Обдолбанная зелень вкрай ох*ла!!! А работать твари не пробовали?
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13.02.2021 15:32 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 6477
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13.02.2021 15:38 Ответить
Вот думаю: с одной стороны на чаше весов у Зе и его команды заглядывания в глаза Путину, непонятки с Оманом, "А какая разница", Вагнеровцы, Татаров с Ермаком, Цемах, беркутовцы, дело Рифмастера и Ко, "перестать стрелять", резкий крен в финансировании силовиков в ущерб армии, неуловимый Вовк со своим "судом" et ctr. Но хватит. С другой стороны: "Почему мы не НАТО?", закрытие трех каналов Медведчука и ... (главное!) отсутствие (по крайней мере пока) реальной сдачи позиций Украины в направлении Минских договоренностей. Откуда такое раздвоение личности? По глупости? Не верю. А давайте предположим, что Зе креатура Путина, либо между ними есть тайный договор о "мире" на российских условиях. В Москве прекрасно понимают, что сейчас выполнение Украиной Минских соглашений невозможно ввиду немедленного социального взрыва. Поэтому даже такая цель перед Зе на данном этапе и не ставится. Его задача инфильтрировать во все органы власти и управления максимальное количество людей лояльных пророссийскому курсу да и откровенных агентов Кремля, что мы наблюдаем практически ежедневно. А так же провести деглорификацию Майдана, его руководителей и участников. Ни в коем случае не развязывать руки антикоррупционным органам, т.к. коррупция для России является оружием в ее гибридной войне ни чуть не менее значимым, чем ядерное. Лишь после этого, с точки зрения технологов Путина, можно провести разворот Украины в сторону российского стойла. А что же "почему мы не в НАТО?" А потому, что это только слова. А как же каналы? А это может быть либо прикрытием основного и вышеописанного направления действий президента, либо санкциями того же Кремля в отношении Медведчука и его команды для передачу флага в руки другой команды. Например Мураева. А может быть тем и другим в одном флаконе.
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13.02.2021 15:41 Ответить
МВФ поїхав. Без результату, без грошей, без надії. Залишивши нас одним на один з найвеличнішим лідером світу. Дійсно, сміятися краще ніж плакати. Тільки як виявилося, сміялися зелефани до 2019 і навіть не помічали цього. Хуженебудєт.
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13.02.2021 15:42 Ответить
я не пойняв, а що - Зе і МВФ - рівнозначні сторони переговорів?
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13.02.2021 15:47 Ответить
Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 6020
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13.02.2021 15:56 Ответить
Це що, нове питання до Байдена?
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13.02.2021 19:01 Ответить
А причем Байден к ЕС?
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13.02.2021 19:21 Ответить
При тому, як і до НАТО.
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13.02.2021 19:28 Ответить
тобто цей дебіл ( хоча і міністр)
доводить, що треба шукати
компроміси з корупцією ?
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13.02.2021 16:02 Ответить
Між постачальником і позичальником грошей не може бути жодних компромісів, все в руках того, хто гроші давав у борг, а справа позичальника лише сплатити борг вчасно і у повному обсязі.
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13.02.2021 16:04 Ответить
Ну, не зовсім так. "МВФ - спеціальне агентство ООН, метою якого є регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів".
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13.02.2021 19:41 Ответить
Яким вітром йому надуло, що МВФ повинен йти на компроміс? Яка йому від того користь? Кому потрібні гроші?
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13.02.2021 16:11 Ответить
без рекомендации о выделении второго транша /А раньше корешу Коломойского его соплеменники в МВФ деньги одалживали без проблем. Инфляция в Украине (уже) резко ускорилась до 6,1%,09.02.21 . В том что инфляция- это хорошо для украинцев, не верится. Для них- воров кодлана Коломойского-возможно. Мы (!) заинтересованы в том, чтобы инфляция разогревала экономику и давала возможности для роста, - Шмыгаль
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13.02.2021 16:12 Ответить
Твердая позиция - "дядь, дай деньги, очень нужны"
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13.02.2021 16:19 Ответить
Немного попутал, Милованов? Это шо, переговоры по разделу имущества, шо все должны идти на компромисс? Ты с протянутой рукой стоишь перед тем кто может тебе дать денег. Шоб ты с Ослом прокатали эти деньги по Оманах и Аравиях? Пашли вы нахер.
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13.02.2021 16:21 Ответить
Милованов это тот который гомеопат?......
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13.02.2021 16:24 Ответить
"соросятник" Милованов,хочет использовать в переговорах с МВФ принцып " хитрой финансовой лисы Сороса -"даже на нищите нужно зарабатывать" , и об этих хитрых "соросовских" принципах хорошо ведает не только МВФ,но и все мировые кредиторы Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні - Цензор.НЕТ 6034
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13.02.2021 16:37 Ответить
Гурвинек, ты опять обкурился?
Какую там в ОПе позицию вы отстаиваете?
Не вы@бывайтесь, дайте денег, очень надо, мы хорошие?!
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13.02.2021 16:46 Ответить
Украинская сторона на переговорах с Международным валютным фондом твердо отстаивает свою позицию, Источник: https://censor.net/ru/n3247782
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Та не, це правда?))) Бугагага))) Хоча... мабудь так, стоїть в якiйсь позицii)))
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13.02.2021 17:07 Ответить
Не мабуть, а таки другий рік "твердо стоять" в цій позиції.
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13.02.2021 19:07 Ответить
Кто платит, тот и заказывает музыку. Тот кто просит, либо выполняет требование кредитора, либо идет не солоно хлебавши. Никакого насилия, выполняй условия получения денег или не бери их вообще. Украина ( при всех властях) кормили МВФ больше обещаниями, которые потом "эффективно" не выполняла. Видимо наученные горьким опытом прошлых лет МВФ требует " утром стулья , вечером деньги". Правда и на это у нас припасено "кидалово", опа на и наш "суд" что то опять отменит из принятого и все, не впервой.
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13.02.2021 20:07 Ответить
 
 