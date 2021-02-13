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Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider

Группа сотрудников ФСБ, предположительно, организовавшая отравление политика Алексея Навального и еще нескольких человек, также предприняла две попытки отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах. К такому выводу пришли авторы нового расследования Bellingcat и The Insider, обнаружившие, что сотрудники ФСБ следили за Кара-Мурзой в его поездках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Первое отравление

Как выяснили расследователи, сотрудники ФСБ начали следить за Кара-Мурзой в его поездках за три месяца до первого отравления, случившегося в мае 2015 года. Вместе с ним за это время они посетили Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Во всех четырех поездках принимал участие Александр Самофал — сотрудник, которого ранее расследователи уличили в слежке за политиком Никитой Исаевым (в группу, преследовавшую Навального, он не входил). Константин Кудрявцев участвовал в одной из четырех поездок.

Кара-Мурза почувствовал себя плохо через двое суток после возвращения в Москву из Казани. Авторы расследования предполагают, что отравители либо нанесли токсин в его московской квартире (он жил один, а видеокамеры в подъезде не было), либо нанесли яд на нижнее белье, когда он еще был в Казани, — вероятно, политик надел его после прилета в Москву. При этом расследователи подчеркивают, что у них нет геоданных телефонов сотрудников ФСБ, поэтому уточнить их передвижение по Москве в эти дни не представляется возможным.

Также любопытно, что Кара-Мурза планировал лететь на круглый стол в Калининград 27 мая — и полетел бы, если бы 26 мая не был отравлен. Эфэсбэшники, которые следовали за Владимиром во всех предыдущих поездках, билеты в Калининград даже не бронировали. Очевидно, они заранее понимали, что произойдет 26 мая.

После госпитализации Кара-Мурзе поставили диагноз "сердечная недостаточность". Расследователи обращают внимание на то, что "события поразительным образом напоминают происходившее с Навальным в Омске": главврач больницы настаивал, что Кара-Мурза нетранспортабелен и его нельзя отправлять на лечение за рубеж, а через анонимные источники в прессу стали вбрасываться версии о том, что политик превысил дозировку антидепрессантов.

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Второе отравление

Хотя, по утверждению адвоката Кара-Мурзы, приглашенный врач оценивал вероятность его излечения в 5%, вскоре политик пошел на поправку. После того как он возобновил поездки по стране, за ним снова стали следить сотрудники ФСБ. Как выяснили расследователи, в 2016 году они ездили за журналистом в Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Второй раз Кара-Мурза был отравлен 2 февраля 2017 года. В расследовании не приводится подтверждений тому, что в дни, непосредственно предшествовавшие отравлению, рядом с ним находились сотрудники ФСБ. Авторы расследования, однако, предположили, что яд мог быть нанесен на зубную щетку.

"Между выездом из дома и резким появлением симптомов в этом случае прошло около восьми часов — это слишком много для действия какого-либо из известных нам ядов. Одним из наиболее вероятных сценариев в данном случае является нанесение яда через зубную щетку. Как и нижнее белье, предметы личной гигиены являются очень удобным инструментом для отравления, так как исключают возможность использования третьими лицами. Кара-Мурза в тот день брал зубную щетку с собой и чистил зубы примерно за 3–4 часа до появления симптомов", - подчеркивают расследователи.

После второго отравления жена Кара-Мурзы Евгения получила от больницы образцы его крови и через некоторое время передала их агентам ФБР. Ей обещали исследовать их в лаборатории, аккредитованной ОЗХО, однако затем ФБР отказалось сообщить результаты. После того как суд потребовал от ведомства сделать это, оно опубликовало лишь некоторые фрагменты отчета, сославшись на секретность остальных. В рассекреченных данных содержались лишь выводы о том, что Кара-Мурза был отравлен преднамеренно, но не говорилось, чем именно.

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"Отчего вдруг такая секретность? Возможно, подсказку можно найти в нескольких десятках все же опубликованных страниц дела. В одном из рассекреченных документов говорится, что в конце января 2018 года в Вашингтон должен прилететь некто (имя скрыто из документа), попросивший о встрече с директором ФБР Кристофером Рэем", - отмечает издание.

Как подчеркивают The Insider и Bellingcat, в последних числах января 2018 года в США прилетали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ Игорь Коробов — расследователи отмечают, что кто-то из них мог встречаться с главой ФБР. "Сам факт, что упоминание об этой встрече есть в документах по делу о Кара-Мурзе, говорит о том, что его вопрос обсуждался на встрече, а в таком случае отказ от публикации результатов анализов может быть частью какой-то сделки", — делают выводы авторы расследования.

Владимир Кара-Мурза сообщил "Дождю", что связался по телефону с сотрудником ФСБ Романом Мезенцевым, который может быть причастен к покушениям. Политик спросил у него, действительно ли он Роман Михайлович, на что тот ответил утвердительно. Когда Кара-Мурза представился, Мезенцев повесил трубку. Кара-Мурза также сообщил, что скоро вместе с адвокатом посетит Следственный комитет и потребует допросить людей из расследования Bellingcat и The Insider, а также возбудить уголовное дело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы "Новичок"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Империя сумасшедшего убийцы.
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13.02.2021 15:56
+4
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9360
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13.02.2021 15:49
+3
Это полезный для нас идиот.
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13.02.2021 15:55
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Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9360
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13.02.2021 15:49 Ответить
Головка в трусах.
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13.02.2021 15:55 Ответить
:Ху?ла охопив жах бути отруєним. Він спрямував усіх "фахівців" з застосування військової хімічної зброї на полювання за "інакодумцями".
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13.02.2021 17:48 Ответить
Россияне не смотрите на Спасские часы, а смотри на Фюрера трусы Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 6118
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13.02.2021 16:00 Ответить
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 9864
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13.02.2021 16:26 Ответить
панове censor.net
Досить вже постити цього мокшанського красеня. розумію, у вас жіночий колектив. але тримайте себе в руках!
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13.02.2021 15:53 Ответить
Это полезный для нас идиот.
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13.02.2021 15:55 Ответить
это нормальный человек и борец с мордором)))
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13.02.2021 22:43 Ответить
Империя сумасшедшего убийцы.
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13.02.2021 15:56 Ответить
Мало таких сотрудников которые умеют обращаться с Новичком, даже опытные ФСБ шники всегда проваливаются.
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13.02.2021 15:57 Ответить
Зря приплели анекдотичные "отравления" Кара-Мурзы. В них даже сами оппозиционеры не верят.
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13.02.2021 16:03 Ответить
Кара- Мурза не так легко виходив з коми як Пацієнт Меркель-
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13.02.2021 16:27 Ответить
Давай ка тебя введут в искусственную кому а затем ты будешь комично ее изображать. Комик, твою мать.
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13.02.2021 17:14 Ответить
Два раза пробовали и не отравили.
Сотрудники ФСБ, фигурировавшие в деле Навального, причастны к двум попыткам отравления политика Кара-Мурзы, - расследование Bellingcat и The Insider - Цензор.НЕТ 5247
Работать не с кем. Кругом одни дебилы (с)
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13.02.2021 16:16 Ответить
гэбня демонстративно вальнула нашего гражданина электрика Мамчура который в 2008 помогал грузинам ****шить в небе кацапские друшлаки....... и что наше сбу? ..... толко смогло вместе с ОП провалить операцию по вагнеровцам........
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13.02.2021 16:17 Ответить
цікаво інше, як Bellingcat дали недавно останне інтервью про історію з вагнерівцями як ВЖЕ ЧИСТО СЮЖЕТ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ФІЛЬМУ, й з якимись ефімерними припущеннями як це могло статися в країні без жодного натяку про обіцяні раніш розслідування. Це те що ми знаємо- посилатись на сбе вони можуть , але ні США ні Британія НІКОЛИ!!! не дозволять використовувати свої дані , якими вони звичайно діляться з цими тіпу самостійними розслідувачами.
Так булой й МН-17 - вони могли б однією космічною зйомкою втпити ухйла але топили розслідуваннями тіпа любітєлєй з Bellingcat
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13.02.2021 16:23 Ответить
Закрита історія з Литвиненко у Британії - усе це договорняки спецслужб з російськими у тому числі
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13.02.2021 16:25 Ответить
Да не заполняйте ж эфир!!!!
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13.02.2021 16:26 Ответить
Одна бригада ФСБшных крыс !
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13.02.2021 16:26 Ответить
Про мене, чим більше кацапів здохне тим краще.
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13.02.2021 16:27 Ответить
Чого? Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider - Цензор.НЕТ 1814
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13.02.2021 17:36 Ответить
Долбаный Гугл! Не ЗАСОРЯЙТЕ эфир!!!
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13.02.2021 16:28 Ответить
А еще Новичком отравили президента Абхазии Багапша,но то была пробная попытка в 2011 году,типа размер дозы...
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13.02.2021 16:33 Ответить
там ещё много всякого вылезет. Быкова Дмитрия тоже траванули.
полоумный смертельно больной дед-маньяк травит всё и уничтожает всё вокруг.
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13.02.2021 17:28 Ответить
От якби кацапи перетруїли чи перебили один одного,то весь світ тільки здихнув би з полегшенням...
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13.02.2021 20:06 Ответить
Співробітники ФСБ, які фігурували у справі Навального, причетні до двох спроб отруєння політика Кара-Мурзи, - розслідування Bellingcat і The Insider - Цензор.НЕТ 6397
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13.02.2021 21:02 Ответить
А все починала Каплан - по дідусю Леніну!!!
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14.02.2021 11:09 Ответить
 
 