Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль

Власти Украины продолжают конструктивный диалог с Международным валютным фондом. По результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о дальнейших шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - подчеркнул премьер.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - добавил премьер.

Как сообщалось ранее, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

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