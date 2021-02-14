Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Власти Украины продолжают конструктивный диалог с Международным валютным фондом. По результатам работы миссии Фонда имеются договоренности о дальнейших шагах.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о дальнейших шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", - подчеркнул премьер.
"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", - добавил премьер.
Как сообщалось ранее, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.
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Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html
клянчим бабки
піпець, нарід без розуму
неоднократно замеченый возле нее кива предупрежден - передрочка в другом углу здания....
Если госполитику не развернуть лицом к церкви
и не начать прислушиваться к проповедям, то "ешь-пей-веселись" и воруй уничтожит все хорошие начинания, и никакой фонд не спасет..
Или велкам в совок, или Вера в Бога
Це Шмигаль вельми делікатно повідомив, що МВФ послав Зекоманду на три веселі літери.
У нашому селі 286 виборців, 273 з яких обрало Зе!сраку... Так от, 10-ро з тих, що були проти, ми знаємо- це моя сім'я та священника, а на місце 3-ох, претендує все село.
Так что спасибо 73% - готовимся к дефолту