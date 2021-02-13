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До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на

До 18 февраля Кабинет министров Украины планирует принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "цветные зоны" страну будут делить по-новому.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, до 18 февраля будет принято постановление о новом порядке адаптивного карантина. Этот порядок предусматривает деление на четыре "цветные зоны":

  • "зеленая" - отмена карантинных ограничений;
  • "желтая" - сохранение действующих на сегодня мер. После введения адаптивного карантина вся Украина будет именно в этой зоне;
  • "оранжевая" - при превышении одного из 5 контрольных показателей;
  • "красная" - при превышении двух из 5 контрольных показателей. Эти ограничения будут такими, как во время январского локдауна.

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В частности, "красная зона" вводится при превышении двух и более показателей в течение 3 дней подряд. Показатели для введения этой зоны:

  • загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) - более 65%;
  • число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;
  • рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Вот это счастье свалилось на Стёпу. Похер рак. туберкулёз и сердечно-сосудистые. Не мешайте - мы карту раскрашиваем и про вакцину рассказываем. До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3697
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13.02.2021 16:23
+4
Народ к намордникам притерся - пора ошейники внедрять !!! (с) До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до розділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 6962
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13.02.2021 16:33
+1
Ну да. Пока будет Ляшко и те кто его поставил будем жить в цирке - с масками, карантинами, бесконечной пандемией, обнищанием страны, падением всего, уничтожением здравоохранения и т.д.
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13.02.2021 16:59
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Правила форума Совет форумчан
будем жить по цветному!....
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13.02.2021 16:23 Ответить
Ну да. Пока будет Ляшко и те кто его поставил будем жить в цирке - с масками, карантинами, бесконечной пандемией, обнищанием страны, падением всего, уничтожением здравоохранения и т.д.
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13.02.2021 16:59 Ответить
И утвердит новые инструкции по лечению корона вируса подорожником...
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13.02.2021 16:23 Ответить
Б..дь, це уже не смішно. Заїпали!!!! Йдіть нафуй зі своїм дурантіном і барановірусом !!!!!
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13.02.2021 19:00 Ответить
Вот это счастье свалилось на Стёпу. Похер рак. туберкулёз и сердечно-сосудистые. Не мешайте - мы карту раскрашиваем и про вакцину рассказываем. До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3697
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13.02.2021 16:23 Ответить
Подаріть йому хто-небудь розмальовку.
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13.02.2021 16:25 Ответить
В Ізраїлі розробили експерим. препарат Allocetra,який може полегшити симптоми COVID-19 всього за 2години Як пише Daily Mail, нові ліки вступають у третю фазу випробувань. Із 21 пацієнта, які одержували препарат,19 було виписано з лікарень вже за 6 днів. Смертей не зафіксовано.(с).... А в Украине "кандидаты в доХтора" раскрасками все заняты !!!
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13.02.2021 16:30 Ответить
Адаптация к свиняче-куряему гриппу прошла успешно... До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3861
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13.02.2021 16:30 Ответить
Народ к намордникам притерся - пора ошейники внедрять !!! (с) До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до розділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 6962
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13.02.2021 16:33 Ответить
Давай серо-буро-малиновые зоны. До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 7646 До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 7052
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13.02.2021 18:23 Ответить
 
 