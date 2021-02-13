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Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и продолжить эффективное сотрудничество.

Об этом в комментарии Укринформу в Гааге сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Офис генерального прокурора планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, ведь оккупация Крыма и Донбасса не прекращена и военные преступления и преступления против человечности, к сожалению, продолжают совершаться на нашей территории. В 2021 году мы ожидаем, что решение по ситуации в Украине будет передано на рассмотрение судебной палаты, где и будет окончательно решено об открытии полноценного расследования ", - сказал Мамедов.

При этом он напомнил, что речь идет о трех группах преступлений: преступления, совершенные во время ведения боевых действий, во время содержания пленных, а также преступления, совершенные в Крыму.

Мамедов также отметил, что Офис генпрокурора Украины продолжает и дальше собирать доказательства. "Так, в прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове ", - подчеркнул он.

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В то же время Мамедов отметил, что Офис генерального прокурора Украины плодотворно и эффективно сотрудничал с Офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой.

Он также подчеркнул, что в последние несколько лет Украина участвовала в сессиях Ассамблеи МУС по приглашению.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Тысячи бизнесменов Крыма и Донбасса лишились бизнеса,все забрали Чекисты Путлера...,а это миллиарды бабла... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8009Иски подадут не все...многих уже нет в живых...Рюсский мир..
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13.02.2021 16:36
+4
Крысы Мавзолейные...заплатите...никуда вы уроды не денетесь.. Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2966
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13.02.2021 16:41
+3
Денис Казанский говорил,что только в 2014 в Белгородскую и Ростовскую области Рюсскамирцы перегнали 100 00 тачек отобранных у братьев Донбасса... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6725мышиодиннарот
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13.02.2021 16:40
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Тысячи бизнесменов Крыма и Донбасса лишились бизнеса,все забрали Чекисты Путлера...,а это миллиарды бабла... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8009Иски подадут не все...многих уже нет в живых...Рюсский мир..
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13.02.2021 16:36 Ответить
Їх,бізнесменів,меншість. А от бидломаси руськомірсткої дохєра + з 2014 козлорилі завезли в Крим сотні тисяч лаптєногих...
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13.02.2021 16:53 Ответить
"Лаптеногих" туда никто не завозил. "Лаптеногие" оттуда турок выбили, пришли и основали города Симферополь, и Севастополь. Зацени, все в лаптях (ссылка) Шел 1783 год
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13.02.2021 17:44 Ответить
Завозили украинцев. Когда выселяли крымских татар, целыми селами переселяли украинцев на их места, не спрашивая согласия.
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13.02.2021 17:51 Ответить
Та то да, навезли туда украинцев, только в 1971 году, когда я был первый раз в Крыму, говорил по- украински, и меня ВСЕ понимали с трудом. Все они были русскими.
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13.02.2021 18:02 Ответить
Украинцев расселяли в небольших селениях. А ты был скорее всего в городах, откуда ни татар не выселяли (т.к. их там почти не было), ни украинцев не завозили.
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13.02.2021 19:28 Ответить
Денис Казанский говорил,что только в 2014 в Белгородскую и Ростовскую области Рюсскамирцы перегнали 100 00 тачек отобранных у братьев Донбасса... Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6725мышиодиннарот
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13.02.2021 16:40 Ответить
Ну Донбас до війни був чи не найбагатшим регіоном в Україні. А тепер хай смокчутт рузьгє мір - ніхєра не шкода руськодрочерів...
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13.02.2021 16:57 Ответить
Крысы Мавзолейные...заплатите...никуда вы уроды не денетесь.. Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 2966
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13.02.2021 16:41 Ответить
Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 915 Очікуємо повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом злочинів РФ у Криму і на Донбасі, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 246
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13.02.2021 16:47 Ответить
У моего знакомого в Крыму были 2 ресторана и 2 магазинчика,забрали внаглую без всякий компенсаций подъехали на БТРе с автоматчиками,дуло к горлу,поставили на колени и пиши отказ...от бизнеса...,схема давно отработанная до автоматизма...
шакалы позорные...
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13.02.2021 16:47 Ответить
От тому і не ясно, чому ми дозволяємо працювати росіскому бізнєсу в нас.
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13.02.2021 16:52 Ответить
А як дозволили мудачуку придбати нафтопровід ?
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13.02.2021 16:58 Ответить
Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений / Зеленский: к Байдену вопрос - почему мы не в НАТО?/ США должны сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе, - Ермак/ Держать в руководстве воюющей страны несмышлёнышей опасно и накладно.
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13.02.2021 17:11 Ответить
Назначайте уже Гюндуза Мамедова Генпрокурором Украины.
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13.02.2021 17:36 Ответить
 
 