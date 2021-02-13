Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко
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Министерство здравоохранения готовится к проведению сероэпидимиологического исследования на наличие у украинцев антител к COVID-19
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим о сероэпиемиологическом исследовании, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает", - сказал он журналистам в субботу.
Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.
Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения
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Думаю , что ковид работает по принципу облучения- чем выше доза инфекции , тем сложнее болезнь , и тем больше вырабатывается антител
А вот передача инфекции другим точно происходит в какие-то 2 дня после заражения .
Надо сделать аналитику и графики заражений .
То есть если случится повторное заражение болезнь снова будет протекать в лёгкой форме ?
коллективный иммунитет.
do not resuscitate
Новые данные по эффективности вакцины из Израиля :
* 544 случая Covid из 523 000 получивших обе дозы вакцины -0.1%.
* 15 из 544 нужна была госпитализация
* 4 из 544 имели тяжёлое течение ( 4 на 523 000 вакцинированных )
* 0 летальных исходов от covid
Процент зараженных в мире известен - около 2%. Это официально. Неофициально процентов 10. Берём 10% от 523 000. Это 52300. Неэффективность вакцины - это отношение количества заболевших из вакцинированных к количеству заболевших из невакцинированных. Это 544/52300 = 1%. Следовательно, эффективность вакцины в Израиле - 99%. Очень хороший результат.
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета.
Конечно, известны только официальные случаи заражения. Для чего нужно знать общее количество людей, имеющих антитела, Ляшко не сказал. Попытаюсь понять.
Тесты покажут, сколько из 10 тыс. человек имеют антитела. То есть, можно узнать, какой процент населения не имеет антител к ковиду, то есть сколько доз вакцины нужно купить на всю страну.
Люди будуть поінформовані ?
Чи просто їхню кров (яку вони здають за направленням лікаря для встановлення діагнозу, перед операцією і т.д) тихенько і мовчки перевірятимуть на ці антитіла, а потім опублікують =відкриття=, якими нас уже рік завалюють, одне одного сенсаційніше.
10тис - багато.
Вже на 25-ти і 46 та трошки більше "відкриття" робили.
Раз це анонсується дослідженням, то має бути підпис - так, я погоджуюся здати кров на виявлення таких антитіл і результат буде включено у загальний показник та використаний для ... бла-бла-бла ... + зберігає копію та отримує на руки результат аналізу. Хоча б.
Мене турбує, що під вивіскою ковідних досліджень та =боротьби= забагато маніпуляцій з особистою інформацією людей та втручання у їхнє життя та простір.
А враховуючи те, що результати завжди можна намалювати і використати, як потрібно / хочеться (що ми наочно спостерігаємо уже рік), то =цінність= таких перформансів дорівнює 0.
Он скільки було шуму про масове тестування у Словаччині. Чим закінчилося ?
А мільйончики доларів пішли ... І хтось файно заробив на клепанні тестиків ...
Хочеш бути найбагатішим - створи релігію. Навіть ковідопроповідникам шось перепадає, а вони й раді.