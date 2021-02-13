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Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Курьезы

Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к проведению сероэпидимиологического исследования на наличие у украинцев антител к COVID-19

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим о сероэпиемиологическом исследовании, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
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13.02.2021 17:25
+3
Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
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13.02.2021 17:40
+2
Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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13.02.2021 17:17
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Витя. иди ты... туда. Тебе, ****, больше заняться нече,. кроме как занятие для себя придумывать?
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13.02.2021 17:16 Ответить
Украинская медицина наконец-то решила исследовать то, что до сих пор вообще не понимала и правильно ли делала, что не понимала? А, если понимала, то зачем она вообще это понимала? Господи! Начали нести вообще ахинею. Неужели сложно понять - сокрытие своей бездарности - это то же подтверждение этой же бездарности! А за всей этой несуразицей скрывается срыв начала вакцинации и отвлечение от этого внимания населения. Они с Министром думают, что они самые умные?
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13.02.2021 19:35 Ответить
Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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13.02.2021 17:17 Ответить
Краще на Астра Зенеку, туди дальші..
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13.02.2021 19:46 Ответить
вылавливать будут ?
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13.02.2021 17:19 Ответить
Исключительно в добровольно принудительном порядке.
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13.02.2021 19:48 Ответить
Не скільки випадків не виловлює, а у скільки разів менше виловлює.
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13.02.2021 17:20 Ответить
Меня укололи аж три разы , вот заразы
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13.02.2021 17:20 Ответить
Антитела G. Наверно наиболее верный показатель . С их наличием наверно вакцинироваться не стоит .

Думаю , что ковид работает по принципу облучения- чем выше доза инфекции , тем сложнее болезнь , и тем больше вырабатывается антител
А вот передача инфекции другим точно происходит в какие-то 2 дня после заражения .
Надо сделать аналитику и графики заражений .
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13.02.2021 17:21 Ответить
первый раз Я переболел сложно , через год переболел легко
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13.02.2021 17:24 Ответить
и недавно статью прочитал про повторное заболевание Ковидом
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13.02.2021 17:25 Ответить
Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
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13.02.2021 17:25 Ответить
Или не жить.
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14.02.2021 07:02 Ответить
Никто не будет выяснять количество антител у одного человека. Речь о том, есть или нет.
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13.02.2021 18:26 Ответить
В анализе сразу даётся количество
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13.02.2021 18:30 Ответить
Я о том, что выяснять количество антител у одного человека - это не цель тестирования. Про предполагаемую цель я написал ниже. Что Вы думаете про цель тестирования на антитела?
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13.02.2021 18:52 Ответить
Прокинувся.
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13.02.2021 17:27 Ответить
В Китае начали брать анальные мазки на коронавирус
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13.02.2021 17:33 Ответить
готовьте попу Господа
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13.02.2021 17:34 Ответить
гереги на мрии уже вылетели в пекин?ну, для закупки специальных анальных палочек
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13.02.2021 17:40 Ответить
Я не шучу , это факт
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13.02.2021 17:42 Ответить
Эти хворые на голову дегенераты во главе Зеленского вообразили, что их миссия - это охрана украинского народа от коронавируса. И все.
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13.02.2021 17:37 Ответить
ну почему , геноцид пенсионеров тоже
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13.02.2021 17:40 Ответить
Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
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13.02.2021 17:40 Ответить
второй раз Я переболел очень легко
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13.02.2021 17:41 Ответить
"...но память остаётся ".
То есть если случится повторное заражение болезнь снова будет протекать в лёгкой форме ?
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13.02.2021 17:57 Ответить
А какую пургу вчера у Савика Шустера нес дрожащим голосом Министр Степанов о том, почему у показанного там человека сначала текст на короновирус показал ( +), а через день два анализа показали ( - )??? Абсолютно ничего конкретного сказано не было. Но, господа эскулапы! Что за ошибки и не точности при тестировании? Это же сегодня стало стоить не слабых бабок! А всё объясняется тем, что в Украине нет никакого входного, проходного или выходного контроля качества этих тестов, закупает и ввозит кто как сможет и никто из медицинского руководства за это не отвечает. Всё пущено на самотек и обдирание денег Таким образом человек поставлен не за бесплатно, за его же деньги в положение гадания на ромашке - повезет или не повезет - (+0 или (-) - без всякой гарантии правильного анализа!!! И при этом развалили и убрали Гос.сан.эпид.службу. Дожились!
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13.02.2021 20:01 Ответить
ляшко, ти вже всім наостопздв.
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13.02.2021 17:40 Ответить
а Мне интересно
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13.02.2021 17:44 Ответить
Конечно интересно ,это будет ответ на вопрос выработался ли в Украине
коллективный иммунитет.
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13.02.2021 17:59 Ответить

do not resuscitate

Новые данные по эффективности вакцины из Израиля :

* 544 случая Covid из 523 000 получивших обе дозы вакцины -0.1%.
* 15 из 544 нужна была госпитализация
* 4 из 544 имели тяжёлое течение ( 4 на 523 000 вакцинированных )
* 0 летальных исходов от covid
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13.02.2021 17:49 Ответить
0,1% - это не эффективность. Для определения эффективности нужно также знать число зараженных среди другой такой же группы (523 000 человек), не получавших вакцину.
Процент зараженных в мире известен - около 2%. Это официально. Неофициально процентов 10. Берём 10% от 523 000. Это 52300. Неэффективность вакцины - это отношение количества заболевших из вакцинированных к количеству заболевших из невакцинированных. Это 544/52300 = 1%. Следовательно, эффективность вакцины в Израиле - 99%. Очень хороший результат.
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13.02.2021 18:22 Ответить
Ти в це віриш? Ти гадаєш, що тобі дадуть правдиву статистику?
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13.02.2021 18:49 Ответить
З цього треба радіти. Довше проживемо, в порівняні з тими, кого вже вакцинували.
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13.02.2021 19:23 Ответить
А чому ні? Гыг с Вами привів правдиву статистику, за винятком висновку про ефективність вакцини.
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13.02.2021 19:00 Ответить
Готують народ до того, що вакцини не буде Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8099
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13.02.2021 17:55 Ответить
кто курит и пьет ,того Ковид не возьмет
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13.02.2021 18:03 Ответить
"Посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает"
Конечно, известны только официальные случаи заражения. Для чего нужно знать общее количество людей, имеющих антитела, Ляшко не сказал. Попытаюсь понять.
Тесты покажут, сколько из 10 тыс. человек имеют антитела. То есть, можно узнать, какой процент населения не имеет антител к ковиду, то есть сколько доз вакцины нужно купить на всю страну.
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13.02.2021 18:01 Ответить
Главного санитарного врача не настораживает минимальная заболеваемость на кировоградщине?
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13.02.2021 18:04 Ответить
туда Пфайзер контробандой завезли
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13.02.2021 18:06 Ответить
Без всякого исследования даю правильный ответ:до)(уя!!! И даже больше.
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13.02.2021 18:16 Ответить
Все, труба, будут отлавливать на анализы.
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13.02.2021 18:16 Ответить
анальные мазки на коронавирус
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13.02.2021 18:18 Ответить
Все, хана, будут отлавливать эксперименты делать.
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13.02.2021 18:20 Ответить
Не пройшло і року як у МОЗ почали щось підозрювати. Вангую - пясля перевірок різко зросте кількість захворівших і знову почнуть усякі локДауни, тощо.
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13.02.2021 18:51 Ответить
Цікаво, як вони відбиратимуть людей для цього дослідження ?
Люди будуть поінформовані ?
Чи просто їхню кров (яку вони здають за направленням лікаря для встановлення діагнозу, перед операцією і т.д) тихенько і мовчки перевірятимуть на ці антитіла, а потім опублікують =відкриття=, якими нас уже рік завалюють, одне одного сенсаційніше.

10тис - багато.
Вже на 25-ти і 46 та трошки більше "відкриття" робили.
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13.02.2021 19:23 Ответить
А ніяк майже, як і з тими тестами: народ подививсь, шо його розводять і не йде хворий шось там здавати. Хоча можуть направляти сімейні, а робляться вони в приватних лабораторіях. Я скажу, шоб у сімейного виклянчити ту ковідлу, має бути така мета - замати цю хворобу. В кого такої мети нема, того лікарі перші не чіпають.
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13.02.2021 19:46 Ответить
Але людина має бути не просто поінформована, а дати свою згоду.
Раз це анонсується дослідженням, то має бути підпис - так, я погоджуюся здати кров на виявлення таких антитіл і результат буде включено у загальний показник та використаний для ... бла-бла-бла ... + зберігає копію та отримує на руки результат аналізу. Хоча б.

Мене турбує, що під вивіскою ковідних досліджень та =боротьби= забагато маніпуляцій з особистою інформацією людей та втручання у їхнє життя та простір.
А враховуючи те, що результати завжди можна намалювати і використати, як потрібно / хочеться (що ми наочно спостерігаємо уже рік), то =цінність= таких перформансів дорівнює 0.

Он скільки було шуму про масове тестування у Словаччині. Чим закінчилося ?
А мільйончики доларів пішли ... І хтось файно заробив на клепанні тестиків ...
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13.02.2021 20:04 Ответить
А мільйончики доларів пішли ...

Хочеш бути найбагатішим - створи релігію. Навіть ковідопроповідникам шось перепадає, а вони й раді.
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13.02.2021 20:14 Ответить
Я ніяк не можу позбутися відчуття якось експерименту над планетою.
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14.02.2021 05:13 Ответить
Експерименти закінчились в 9-му-10-му роках.
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14.02.2021 09:27 Ответить
А, може, і "в нагрузку" в приватних даватимуть за 250-300 грн, бо на них попит не такий, як свого часу на ПЛР, а бабки в них вгатили.
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13.02.2021 19:51 Ответить
Он что хочет что бы все кто сейчас здоров шли в больницу сдавали тесты и подхватывали там внутрибольничные вирусы, бактерии и болезни. Да больницы сейчас ( как впрочем и всегда) нужно обходить десятой дорогой.
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13.02.2021 20:00 Ответить
Андерсен, ну ты и сказочник! Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5183
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13.02.2021 21:18 Ответить
Є цікава статистика,тут про якийсь антиастматичний препарат писали,так там прямо вказували : з зі 185 заражених важкий перебіг в десяти що не приймали той препарат . Отже разів в двадцять цифір занижена
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13.02.2021 20:06 Ответить
Шёл пятнадцатый год пандемии.
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21.02.2021 13:39 Ответить
 
 