С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС
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С начала текущих суток, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
"Сегодня саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
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Має бути:
"Сьогодні наші воїни попередили 2 обстріли. Підрозділи збройних сил РФ, у складі ...., знищено при спробі відкрити вогонь."
Оце - гідне повідомлкння. Зрозуміло, що ГШ роботу виконує.
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Даже боюсь представить, что это такое по меркам зебобиков. Скорее всего энергичное размахивание белым флагом.