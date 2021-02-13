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боевик (16775) терроризм (18674) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС

С начала текущих суток, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

"Сегодня саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ранен один украинский воин, наемники РФ на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, - штаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Говнокомандувач на курортах, мона і постріляти.
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13.02.2021 18:08
+9
тихої ночки, синочки
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1293

...
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13.02.2021 18:16
+6
"наши воины давали адекватный С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480 ответ"
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13.02.2021 17:59
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"наши воины давали адекватный С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480 ответ"
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13.02.2021 17:59 Ответить
Бойвих втрат нема!! А підрив на міні ,це бойова втрата чи ні ???)))
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13.02.2021 18:02 Ответить
Лайфак від ЗЄбаната.... Як одним словом змінити суть війни...

Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1562 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7390
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13.02.2021 18:35 Ответить
Клоун він і в африці клоун.
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13.02.2021 18:43 Ответить
адекватный ответ, это по версии зебобиков энергичное махание белым флагом.
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13.02.2021 20:46 Ответить
Говнокомандувач на курортах, мона і постріляти.
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13.02.2021 18:08 Ответить
Не обижайте бубочку! Бубочка работает. Для вас работает, а вы не благодарные. Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5290 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2609
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13.02.2021 18:18 Ответить
Только адекватные ответы заставят орков не высовываться , Зеля баран дал указание не отвечать и призначили штрафы за ответку
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13.02.2021 18:11 Ответить
Нарубать бошек оркам, наколоть на палки и разбить такие палки вдоль границы вот адекватный ответ.
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13.02.2021 18:15 Ответить
тихої ночки, синочки
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1293

...
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13.02.2021 18:16 Ответить
Про що це повідомлення ГШ? Ні про що!

Має бути:
"Сьогодні наші воїни попередили 2 обстріли. Підрозділи збройних сил РФ, у складі ...., знищено при спробі відкрити вогонь."

Оце - гідне повідомлкння. Зрозуміло, що ГШ роботу виконує.
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13.02.2021 18:20 Ответить
а еще лучше првентивные удары
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13.02.2021 18:21 Ответить
Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7682 Від початку доби - 2 порушення режиму тиші. На обстріли з боку противника наші воїни відповідали адекватно, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2288
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13.02.2021 18:51 Ответить
На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.Источник: https://censor.net/ru/n3247797
===========
Даже боюсь представить, что это такое по меркам зебобиков. Скорее всего энергичное размахивание белым флагом.
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13.02.2021 20:45 Ответить
Адек отвечал ватно...
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13.02.2021 21:07 Ответить
 
 