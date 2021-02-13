Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко
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В Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Работники таких бригад будут вакцинированы в первую очередь.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Всего таких бригад будет 600. Бригады будут привлекаться по мере увеличения объемов поставок вакцин", - сказал он журналистам в субботу.
По словам Ляшко, нагрузка на мобильные бригады будет рассчитана так, чтобы бригада могла без остановки проводить две дозы вакцинации.
Работники мобильных бригад будут вакцинированы в первую очередь.
Также Ляшко сообщил, что работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из расчета количества проведенных вакцинаций.
"Мы подготовили 33-й пакет в рамках программы медгарантий, по которому НСЗУ будет контрактовать медучреждения и оплачивать работу по вакцинации", - сказал он.
Также Ляшко подтвердил, что Минздрав готов через британское закупочное агентство Crown Agents выкупать вакцины, которые могут завозить коммерческие дистрибьюторы, чтобы использовать их для бесплатной вакцинации украинцев.
"Мы готовы выкупать, если вакцины кто-то будет завозить. Наша позиция, чтобы вакцинация от COVID-19 была бесплатной. Пока, правда, таких предложений официально не поступало", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать.
Ты жИ оБищалЬ проводить 5 миллионов вакцинаций в месяц. Зрада, Ляшко, зрада.
Идёт охота на волков.. (с) Не, правильно. Никакой дурак сам колоться не пойдёт, а кому-то ж эти миллионы вакцион нужно двинуть.
НО САНЭПИДСТАНЦИЯ запретила до выполнения следующих условий - ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕХ УЧИТЕЛей, потом 14 дней карантина и втрой этап вакцинации
Думают люди об учителях
Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
А так - на всякий случай. Потому что нифига неизвестно - но модно.
Не, ну если по штуке баксов будут гражданам платить, то найдут желающих двинуться... Но это они сколько бабла должны с собой возить..
Хоча би - шприцами?
враг не пройдет
Строки повного вакцинування населення.Ми десь між Гондурасом і Пн.Кореєю.
Ray
@Ray_net_ua
·12 февр.
НАБУ открыло дело против главы Минздрава Украины, который оседлав смертельную пандемию умудрился наварить 585%(!) на закупке вакцины Sinovac через фирму-прокладку связанную с Януковичем и Богатыревой. Китайцы продали ему вакцину 3$ за дозу, а украинцам аферист впарил за $17,85.
Новий виток кучмівських героїв повертається...