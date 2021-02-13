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Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

В Украине уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Работники таких бригад будут вакцинированы в первую очередь.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации. Всего таких бригад будет 600. Бригады будут привлекаться по мере увеличения объемов поставок вакцин", - сказал он журналистам в субботу.

По словам Ляшко, нагрузка на мобильные бригады будет рассчитана так, чтобы бригада могла без остановки проводить две дозы вакцинации.

Работники мобильных бригад будут вакцинированы в первую очередь.

Также Ляшко сообщил, что работа мобильных бригад будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из расчета количества проведенных вакцинаций.

Читайте также: Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко

"Мы подготовили 33-й пакет в рамках программы медгарантий, по которому НСЗУ будет контрактовать медучреждения и оплачивать работу по вакцинации", - сказал он.

Также Ляшко подтвердил, что Минздрав готов через британское закупочное агентство Crown Agents выкупать вакцины, которые могут завозить коммерческие дистрибьюторы, чтобы использовать их для бесплатной вакцинации украинцев.

"Мы готовы выкупать, если вакцины кто-то будет завозить. Наша позиция, чтобы вакцинация от COVID-19 была бесплатной. Пока, правда, таких предложений официально не поступало", - сказал он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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13.02.2021 18:16
+6
Думают как прикрыть свою жопу и имитировать бурную деятельность гробя здоровье учителей.

Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
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13.02.2021 19:03
+4
а скільки бригад забезпечені вакциною?
Хоча би - шприцами?
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13.02.2021 18:27
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Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Сейчас начнётся облава на тех, кого вакцинировать. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8069
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13.02.2021 18:16 Ответить
Их зодно и в армию призывать будут ))) на всякий случай
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13.02.2021 18:23 Ответить
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5344
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13.02.2021 18:29 Ответить
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2325
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13.02.2021 19:26 Ответить
на бумерах будут ездить отжимать бабло ?
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13.02.2021 19:04 Ответить
Будуть ганятися, як в "Масках-шоу".
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13.02.2021 19:25 Ответить
Будуть вакцинувати "свяченою" водою, через "зад".
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13.02.2021 18:18 Ответить
место клизмы изменить нельзя )))
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13.02.2021 18:32 Ответить
живыми мы им не дадимся
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4958
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13.02.2021 18:34 Ответить
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600

Ты жИ оБищалЬ проводить 5 миллионов вакцинаций в месяц. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1019 Зрада, Ляшко, зрада. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2842
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13.02.2021 18:18 Ответить
Вы уже в очередь на вакцинацию записались?
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14.02.2021 01:06 Ответить
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Идёт охота на волков.. (с) Не, правильно. Никакой дурак сам колоться не пойдёт, а кому-то ж эти миллионы вакцион нужно двинуть. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1523
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13.02.2021 18:22 Ответить
В Словакии правительство собралось открыть младшие классы и выпускной класс
НО САНЭПИДСТАНЦИЯ запретила до выполнения следующих условий - ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕХ УЧИТЕЛей, потом 14 дней карантина и втрой этап вакцинации
Думают люди об учителях
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13.02.2021 18:22 Ответить
Думают как прикрыть свою жопу и имитировать бурную деятельность гробя здоровье учителей.

Вакцина в любом случае гробит здоровье. А эти вакцины ещё вообще не изучены.
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13.02.2021 19:03 Ответить
Та можно и каждую неделю учителям пердолить вакцину...
А так - на всякий случай. Потому что нифига неизвестно - но модно.
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13.02.2021 19:05 Ответить
Подивимось, яким боком ці вакцини вилізуть. Можливо, роги виростуть, можливо, пісюни повідпадають. Ніхто ж не знає.
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13.02.2021 19:27 Ответить
Злопамятные, помнят , как учителя им двойки ставили.
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13.02.2021 21:28 Ответить
Это уже фашизм.
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14.02.2021 00:33 Ответить
Це що, щось на кшалт продзагонів, чи "ястребків"?
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13.02.2021 18:24 Ответить
А Ви що, вакціонуватись не хочете?
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6527
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14.02.2021 01:08 Ответить
Можливо і не доживу до того часу, поки поступить вакцина, все обіцяють як в тому анекдоті Чапаєв Анці.
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14.02.2021 07:27 Ответить
Усе як у дорослих- прямо війна.)))
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13.02.2021 18:24 Ответить
формируют бригады, составляют списки очереди, затачивают шприцы...но интересно, что при этом всем, нет вакцины, и неизвестно будет ли вообще! у Ишака Эмиратского все как всегда, главное маневры, лохи73 оценят.
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13.02.2021 18:47 Ответить
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко

Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7014 Не, ну если по штуке баксов будут гражданам платить, то найдут желающих двинуться... Но это они сколько бабла должны с собой возить..
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13.02.2021 18:27 Ответить
а скільки бригад забезпечені вакциною?
Хоча би - шприцами?
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13.02.2021 18:27 Ответить
А скільки людей готови до вакцінації?
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14.02.2021 01:09 Ответить
А когда "межпланетный шахматный турнир"? Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7620
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13.02.2021 18:27 Ответить
Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, которые будут гоняться за вами круглые сутки со шприцами наперевес, а догнав, вжарят все иглы по самое небалуй. Так что прячьте жопы и сидите дома, пока не пройдёт шухер. Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3230 Уже сформированы 347 мобильных бригад по вакцинации, всего их будет 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9718
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13.02.2021 18:30 Ответить
а чем вакцинировать то??? обещаниями?
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13.02.2021 18:32 Ответить
А кого вакцинировать то? Толпы желающих?
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14.02.2021 01:09 Ответить
запасайтесь гранатами, патронами и пулеметами
враг не пройдет
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13.02.2021 18:33 Ответить
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8108
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13.02.2021 18:37 Ответить
Той випадок...
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4426
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13.02.2021 18:56 Ответить
А Ви що, не знали, що ще Тесла використовував інтернет?
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13.02.2021 19:28 Ответить
Прям бригадний єнєрал.
Строки повного вакцинування населення.Ми десь між Гондурасом і Пн.Кореєю.
Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко - Цензор.НЕТ 616
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13.02.2021 18:39 Ответить
не хрен спешить,пусть испытают на дураках
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13.02.2021 18:42 Ответить
Та на що потрібна ця ванцинація? В Україні є спеціалість якого цитуюсь у всьому рунеті - Жолобак Надія, яка каже, що все це маячня. Але "нет пророков в своём Отечестве", ніхто її не чує в українській владі.
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13.02.2021 18:56 Ответить
То вірно, і ніби розумно. Але де решта імунологів світу? Щось не чув нічого від них.
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13.02.2021 19:30 Ответить
Їх купили. Чесні залишилися тільки у нас.
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13.02.2021 19:38 Ответить
Всі вакцини всадить богатирьовій,щоб на ботекс не тратилась....вам довіри-нуль.
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13.02.2021 19:45 Ответить



Ray

@Ray_net_ua

·12 февр.

НАБУ открыло дело против главы Минздрава Украины, который оседлав смертельную пандемию умудрился наварить 585%(!) на закупке вакцины Sinovac через фирму-прокладку связанную с Януковичем и Богатыревой. Китайцы продали ему вакцину 3$ за дозу, а украинцам аферист впарил за $17,85.
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13.02.2021 19:51 Ответить
Вколят и сделают всех дебилами))
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13.02.2021 19:57 Ответить
Нема на що гроші витрачати?
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13.02.2021 20:10 Ответить
Щойно новини пройшли, що Смєшка в прем'єр-міністри сватає КГБіст-генерал Марчук...
Новий виток кучмівських героїв повертається...
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13.02.2021 20:14 Ответить
А кто будет отвечать например за смерть от фуфло-вакцины AstraZeneca? Бригада или государство? Я так понимаю эти бригады спецом формируют чтобы в случае смерти государство могло умыть руки! Какую страховку получат семьи?
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13.02.2021 20:50 Ответить
Такую, как и медики. Тем разогнались, и еще раз заплатили.
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13.02.2021 21:35 Ответить
Ляшко, маловато будет, давай 666 бригад. Иначе вакцинацию не вытянуть.
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13.02.2021 21:33 Ответить
Вопрос - А чем колоть то будите !? - "Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета."(с)
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13.02.2021 23:17 Ответить
 
 