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Новости Политика Украины
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Ермак о Нормандском формате: Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак о Нормандском формате: Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции

В рамках Нормандского формата на уровне политических советников пока идет обсуждение ключевых позиций, которые позволили бы составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью телепрограмме "Украина с Тиграном Мартиросяном", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак отметил, что Украина сделает все, чтобы принципы, заложенные в Минских договоренностях, были выполнены. Однако, по его словам, "Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют, подписывались с целью и с пониманием, что в буквальном смысле выполнить их невозможно".

Руководитель Офиса Президента напомнил, что Украина является добросовестным сторонником Минских договоренностей.

"Но мы говорим правду: если возьмем каждую строку этих соглашений - в некоторых формулировках уже истекли сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги. Безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки. Сегодня 2021 год", - сказал Ермак.

Он также оценил переговоры в рамках Нормандского формата как достаточно сложные.

Читайте также: Минские соглашения реализовать невозможно, но Украина и президент сделают все, чтобы их выполнить с нашей стороны, - Ермак

"Переговоры продолжаются не менее пяти-шести часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть", - отметил руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.

Кроме этого, по словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции - как участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады и Швеции.

"Для нас было важно, чтобы они воочию увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандской формате ", - сказал руководитель Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвал минские соглашения "неубиваемым" документом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Тут вже цитують не преза а його завгоспа ... хто такий Єрмак і коли він вже ******** запорєбрік?
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13.02.2021 18:45
+8
Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9364
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13.02.2021 18:47
+4
"Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковымhttps://www.obozrevatel.com/russia/maski-v-kremle-sbroshenyi-rossiya-idet-k-vojne-krahu-tupiku-i-krovi-eks-polkovnik-fsb-gudkov.htm
------------------------------------------

.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
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13.02.2021 19:04
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то Єрмак у джиинсах?

Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9403
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13.02.2021 18:42 Ответить
Нет, ермак в парандже и на каблуках
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13.02.2021 20:20 Ответить
Тут вже цитують не преза а його завгоспа ... хто такий Єрмак і коли він вже ******** запорєбрік?
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13.02.2021 18:45 Ответить
дЕрьмак
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 8264
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13.02.2021 19:28 Ответить
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 5472
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13.02.2021 19:49 Ответить
сам тільки хотів запитати, - а хто такий єрмак?. скільки виборців йому делегувало право представляти Україну?
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14.02.2021 21:48 Ответить
Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате - Цензор.НЕТ 9364
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13.02.2021 18:47 Ответить
Говорить что-то нужно, вот он и говорит.
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13.02.2021 18:51 Ответить
У трупа не може бути жодного прогресу, а Мінські Угоди вже 4 роки як труп.
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13.02.2021 19:00 Ответить
Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 9599
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13.02.2021 19:00 Ответить
Результати норманської зустрічі 2019 відкликання позовів проти "газпрому"? Фсьо?
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13.02.2021 19:01 Ответить
"Россия идет к краху и крови. Путин ищет новую войну, Украина уже не та". Интервью с экс-полковником ФСБ Гудковымhttps://www.obozrevatel.com/russia/maski-v-kremle-sbroshenyi-rossiya-idet-k-vojne-krahu-tupiku-i-krovi-eks-polkovnik-fsb-gudkov.htm
------------------------------------------

.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
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13.02.2021 19:04 Ответить
.... составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе- это есть прорашистская мантра для того,что бы мусолить и невыполнять все ранее принятые дорожные карты.
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13.02.2021 19:15 Ответить
Zik первым из закрытых Зеленским каналов подал иск в Верховный суд....почему они прыгают, нужно всё делать правильно, вначале нужно обратиться в СБУ, потом в Военную комендатуру, а потом в Верховный суд., Переговори йдуть складно, але однак прогрес є. На рівні радників обговорюються ключові позиції, - Єрмак про Нормандський формат - Цензор.НЕТ 1831
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13.02.2021 19:16 Ответить
Брехуни. Тиша працює, COVID перемогли, вакцину закупили,з МВФ домовились, а попереду ще зростання економіки з другого квартала на 4,7%
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13.02.2021 19:42 Ответить
Цензурно висказатись про те,що воно меле,немає ніякої можливості...
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13.02.2021 19:44 Ответить
Це канал Ахметки - ось з ким ізмєніл Вовка лібімамоу Бєнє , тут і Козира можно піарити...
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13.02.2021 19:47 Ответить
сам жилет бронированный натянул,а бубочке бронелифчик дал...вот такой завхоз в опе.
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13.02.2021 19:48 Ответить
Ото опять накурятся айкосов или чего-то забористого и видят прогресс, которого по определению быть не может....
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13.02.2021 19:55 Ответить
Кравчук росСМИ рассказал, как на самом деле относится к Зеленскому: "Я могу говорить откровенно" Кравчук заявил, что не восторгается нынешним президентом Украины, но в то же время видит его положительные качества, о которых нельзя не сказать.
Хтось щось розуміє?
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13.02.2021 20:14 Ответить
Зачем что то понимать. Кравчук это давний соратник Медведчука. И этим все сказано
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13.02.2021 20:46 Ответить
Хотелось бы напомнить этому идиоту, что Зеленский обещал , что если год после Парижа не принесет результатов , Украина прекратит Минский процесс. Год прошел. И что опять. Азербайджан 28 лет вел переговоры в Минске и что ?????Результат был только только тогда, когда ВС Азербайджана просто освободили свою территорию.
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13.02.2021 20:45 Ответить
Може примножив балачки, та результатів-нуль. Ба більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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13.02.2021 22:09 Ответить
у цього кварталного виродка э прогрес - ха, ха, ха.
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13.02.2021 22:46 Ответить
Прогрес є, як і на переговорах з МВФ. Навіть Кравчук "підтвердив", що мертві бджоли не гудуть.
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14.02.2021 06:46 Ответить
Минские соглашения невыполнимы, но несмотря на это, Украина сделает все, чтобы реализовать заложенные в них принципы. Об этом в эфире телеканала "Украина" в ночь на 13 февраля заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко
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14.02.2021 10:05 Ответить
Вы до сих пор не поняли, кто такие Зеленский и его банда? Они те, о ком говорят - "без царя в голове" типа Шуры Балаганова, сейчас есть возможность что-то слямзить, где-то повыступать за деньги, они туту же это делают, а там хоть трава не расти. Нет и не было у них никакой "стратегии", это слово им ненавистно и чуждо. Есть только одно средство -гнать их надо поганой метлой с украинской земли пока не поздно!
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14.02.2021 13:42 Ответить
прогресс есть..

Ну конечно есть! Небывалый прогресс! Вся страна видит, что за два года у клоуна небывалые достижения!
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14.02.2021 12:58 Ответить
Ермак - говорящий анус гаранта
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14.02.2021 13:07 Ответить
Рейтинг господина Зеленского падает потому, что у него нет никаких качеств, необходимых для выполнения функций президента страны; он не умеет работать. К власти он пришёл в результате обмана, вследствие надутого олигархатом и Россией телевизионого, виртуального рейтинга. Кроме того, вы, господин Ермак, представляете интересы агрессивной России.
Сейчас появились данные о том, что в Объединённые Арабские Эмираты раздельно прибыли Зеленский и Козак. Зачем? Вам было мало Омана?
Кто ж вам с Зеленским поверит, если вы непрерывно лжёте, лицемерите и играете свои роли?
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14.02.2021 13:30 Ответить
Слушать жирного российского диверсанта Дерьмака - себя не уважать.
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14.02.2021 13:33 Ответить
Ермаку о чём бы ни говорить - лишь бы о вагнеровцах не спросили....
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14.02.2021 13:40 Ответить
Если они пойдут хоть на один уступок Кремлю, то они лишаться легитимности!
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14.02.2021 14:33 Ответить
К 2745 году парашия согласилась больше не завозить шифер на территорию лохандонии...
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14.02.2021 15:39 Ответить
Броник таки порвал...
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14.02.2021 15:43 Ответить
противная гнусавая рожа
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14.02.2021 17:29 Ответить
Как это у Зеленых дурней получается производить видимость бурной деятельности? Артисты
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14.02.2021 21:29 Ответить
Агент фсб
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14.02.2021 21:30 Ответить
 
 