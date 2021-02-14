Ермак о Нормандском формате: Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции

В рамках Нормандского формата на уровне политических советников пока идет обсуждение ключевых позиций, которые позволили бы составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью телепрограмме "Украина с Тиграном Мартиросяном", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Ермак отметил, что Украина сделает все, чтобы принципы, заложенные в Минских договоренностях, были выполнены. Однако, по его словам, "Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют, подписывались с целью и с пониманием, что в буквальном смысле выполнить их невозможно".

Руководитель Офиса Президента напомнил, что Украина является добросовестным сторонником Минских договоренностей.

"Но мы говорим правду: если возьмем каждую строку этих соглашений - в некоторых формулировках уже истекли сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги. Безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки. Сегодня 2021 год", - сказал Ермак.

Он также оценил переговоры в рамках Нормандского формата как достаточно сложные.

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"Переговоры продолжаются не менее пяти-шести часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть", - отметил руководитель Офиса президента.

Он подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.

Кроме этого, по словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции - как участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады и Швеции.

"Для нас было важно, чтобы они воочию увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандской формате ", - сказал руководитель Офиса президента.

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