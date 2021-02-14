Ермак о Нормандском формате: Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции
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В рамках Нормандского формата на уровне политических советников пока идет обсуждение ключевых позиций, которые позволили бы составить дорожную карту выполнения Минских договоренностей и прекращения войны на Донбассе.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью телепрограмме "Украина с Тиграном Мартиросяном", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Ермак отметил, что Украина сделает все, чтобы принципы, заложенные в Минских договоренностях, были выполнены. Однако, по его словам, "Минские соглашения в той редакции, в которой они существуют, подписывались с целью и с пониманием, что в буквальном смысле выполнить их невозможно".
Руководитель Офиса Президента напомнил, что Украина является добросовестным сторонником Минских договоренностей.
"Но мы говорим правду: если возьмем каждую строку этих соглашений - в некоторых формулировках уже истекли сроки, в течение которых должны были быть выполнены те или иные шаги. Безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки. Сегодня 2021 год", - сказал Ермак.
Он также оценил переговоры в рамках Нормандского формата как достаточно сложные.
"Переговоры продолжаются не менее пяти-шести часов. Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть", - отметил руководитель Офиса президента.
Он подчеркнул, что продвижение переговоров зависит не только от Украины.
Кроме этого, по словам Ермака, очень важно, что линию разграничения на Донбассе посетили дипломатические представители государств - западных партнеров: Германии и Франции - как участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады и Швеции.
"Для нас было важно, чтобы они воочию увидели, что происходит на Донбассе, как Украина выполняет свои обязательства, как наша страна делает все необходимое для того, чтобы поддерживался режим прекращения огня. Это фактическое доказательство той большой работы, которую ведет наша команда и в Минской трехсторонней контактной группе, и в нормандской формате ", - сказал руководитель Офиса президента.
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.......Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные меры, обмен военнопленных, но не более того. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине.
Поэтому мне, честно говоря, не понятны иллюзии некоторых украинских политиков и деятелей о том, что с Путиным можно о чем-то договориться. Ни о чем. Никто в путинской администрации не заинтересован в нормализации взаимоотношений с Украиной. Для них это поражение. Единственное, что устроит Путина, - если Украина "ляжет" под Россию. Все остальное его не устраивает.
Хтось щось розуміє?
"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно", - отметил Ермак.
Долго тяжело вздыхая... Объясните уже кто-нибудь детишкам, что Минские подписывались не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы остановить танковые колонны. У них была одна единственная задача. И они её выполнили. Танковые колонны были остановлены.
Что дальше? А я не знаю.
Вот Порошенко знал. Знал, когда подписывал. Знал, что делать дальше. Знал, как из этих соглашений будет вылезать. Предполагал, по крайней мере. Или придумал бы потом. Или не вылезать. А продолжать их использовать. Да так, чтобы не Украину сейчас канифолили, а Россию. И ещё сто пятьсот пакетов новых санкций из них бы выжал. И кредиты МВФ получил бы. И ползучее освобождение продолжил. И в Керченский пролив бы сейчас суда ходили.
Но тут влезли вы. Сказали, что вы - вырок. Ну так работайте, *****!! Или силком кто-то за уши тащил? Нет. Сами пришли. Сами влезли. Никто не заставлял. Ну так флаг в руки, ребята. Вперед. У вас же был же какой-то план? Ведь правда? По траншам МВФ. По кредитам. По Минским. По газу. По тарифам.
Вы же не хотите сказать, что вы влезли в управление воюющим государством, нихрена не отдупляя, что происходит, что делать и как все это распутывать? Ведь так не бывает же, правда? У вас же были какие-то стратегии, наработки, мысли. В которых вы видели, что они лучше и выигрышнее, чем у попередников? Ведь правильно? Ведь верно?
Ну, так вперед. Реализуйте свои таланты. Вот вам Минские, вот вам Оркостан, вот вам война. Вы ж так рвались порулить.
Стадион, говорили они. Вырок, говорили они. Стадион, так стадион. Рулите.
А вас предупреждали. Ещё тогда.
Аматоры, пичку матерь.
Аркадий Бабченко
Ну конечно есть! Небывалый прогресс! Вся страна видит, что за два года у клоуна небывалые достижения!
Сейчас появились данные о том, что в Объединённые Арабские Эмираты раздельно прибыли Зеленский и Козак. Зачем? Вам было мало Омана?
Кто ж вам с Зеленским поверит, если вы непрерывно лжёте, лицемерите и играете свои роли?