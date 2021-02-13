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Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад

Минобороны предлагает 24 августа - на 30-ю годовщину независимости Украины - провести в Киеве военные парады по Крещатику и на Днепре, привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения.

Предварительную концепцию празднования обсудили на совещании в Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К проведению парада хотят привлечь более 4000 участников и 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Над Крещатиком предлагают организовать пролет воздушной колонны более 50 летательных аппаратов.

Военные планируют продемонстрировать на День Независимости новейшие разработки, среди которых реактивные системы "Вільха" и "Нептун", ракетный комплекс "Грім" и другие новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такого еще никогда не было: Кулеба анонсировал "сюрприз" от МИД к 30-й годовщине Независимости Украины

19 парадных расчетов представят Вооруженные силы, еще восемь - другие представители сектора безопасности и обороны. Предполагается, что все они пройдут новым строевым шагом.

На Михайловской площади в Киеве хотят организовать выставку военной техники и вооружения ВСУ. Также в столице предлагают провести речной военный парад на Днепре.

Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил пройдут в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. В Киеве на празднование хотят пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В Минобороны отмечают, что пока это предварительные идеи проведения парада. Подготовку к нему готовы начать уже в конце февраля.

Также читайте: Зеленский провел совещание о концепции празднования 30-летия независимости: "Покажем, что украинцам есть чем гордиться"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+35
Кінний парад Хрещатиком буде очолювати головний Віслюк країни

Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад - Цензор.НЕТ 7200
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13.02.2021 18:52
+33
Знов влаштує якесь шоу з **************.
Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад - Цензор.НЕТ 7155
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13.02.2021 18:49
+24
Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад - Цензор.НЕТ 2951
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13.02.2021 18:49
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А трусняки покажуть нашим друзям
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13.02.2021 19:38 Ответить
Естественно. Всем покажут, я думаю. Как и в прошлом году. Думаю никто ничего скрывать не намерен.
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14.02.2021 02:16 Ответить
може краще військовий наступ на ордло?!!!!!!!!!! щоби відрізати промосковітів від московії!!!!
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13.02.2021 19:39 Ответить
А Ви наших, так би мовити, західних партнерів питали, чи готові вони до цього?
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14.02.2021 02:17 Ответить
К проведению парада хотят привлечь более 4000 участников и 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Над Крещатиком предлагают организовать пролет воздушной колонны более 50 летательных аппаратов.Источник: https://censor.net/ru/n3247800

А впереди конного подразделения - ОМАНСКИЙ ОСЕЛ.
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13.02.2021 19:51 Ответить
Вам больше нравится МАЛЬДИВСКИЙ ОСЕЛ? Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад - Цензор.НЕТ 9004
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14.02.2021 01:04 Ответить
В принципі на вигляд більш презентабельний.
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14.02.2021 06:58 Ответить
Мне никогда не нравились ослы, что-нибудь возглавляющие. И только виртуальные сранники млеют от оманского недоразумения.
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14.02.2021 09:58 Ответить
Кінний підрозділ мабуть для придання особливого "шарму".
А де арбалетники, копійники, стрільці із піщалями, нарешті алебардники!

Бойцы красноармейцы верхом на вороных.
Бойцы артиллеристы у пушек боевых.
У стен кремлевских шел парад
За строем строй, за рядом ряд.
И видно всем издалека -
Идут советские войска.

Олди пам'ятають цю імперську пісню. Дай Боже забути це назавжди.
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14.02.2021 07:31 Ответить
Виски есть шотландское *Сто музыкантов*, кстати из старых брендов. Может сократим труба-дуров, и труба-дурочек---трубок на всех не хватит клистерных.
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13.02.2021 19:52 Ответить
Не вижу смысла радоваться, особенно хенералам МО. Которые поголовно, ссась, озвучивают один тезис - нам не победить..... военного решения нет... (хотя нафиг вы военные тогда нужны).
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13.02.2021 19:53 Ответить
19 парадных расчетов представят Вооруженные силы, еще восемь - другие представители сектора безопасности и обороны. Предполагается, что все они пройдут новым строевым шагом.Источник: https://censor.net/ru/n3247800

«Мы решили упростить строевой шаг, ведь «прусский» слишком сложный и напряженный, - объяснил один из создателей «национального» шага, командир батальона почетного караула Сергей Клявлин. - Почти все элементы остались прежними, но все проделывается более мягко. Ногу поднимать будут на 10-15 см, а не на 15-20 см. Колено сгибается, но нога опускается прямой, хотя и более мягко, солдат не чеканит об асфальт всей стопой, а делает легкий перекат».

Печатный шаг (также прусский шаг, или прусский церемониальный шаг НЕ для пузатых генералов «Пузатых генералов не осталось!» Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад - Цензор.НЕТ 7466
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13.02.2021 20:56 Ответить
И прохождение бригады конных водолазов и дождь повесток с неба с фигами вместо росписи
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13.02.2021 20:01 Ответить
Извиняюсь, а повестки зачем?
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14.02.2021 02:19 Ответить
Кінні протигази зберігалися у нашому Держрезерві. Прийшов їх "Зоряний Час".
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14.02.2021 07:20 Ответить
Іще побачим що буде на сході. Орки готуються...
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13.02.2021 20:09 Ответить
Писю саси дирка путлерская, вас давили и давить будем.
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13.02.2021 20:25 Ответить
Бидлокацап, сери в своїм чебурнеті.
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13.02.2021 20:27 Ответить
Для клоуна шоу єто все, хомчак с тараном подзелупники.
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13.02.2021 20:27 Ответить
...проверено твоим дедом? Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад - Цензор.НЕТ 3677
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13.02.2021 20:31 Ответить
Не надо оркестр в тысячу музыкантов, это отстой какой-то.
И не надо этих пивичек и Винника... это те что постоянно крутятся на 1+1.
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13.02.2021 20:33 Ответить
Міноборони про плани на День Незалежності: Оркестр із тисячі музикантів, політ повітряної колони над Хрещатиком, річковий військовий парад - Цензор.НЕТ 5096
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13.02.2021 20:33 Ответить
"Нескорені" пробираються скрізь джунглі.
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14.02.2021 07:00 Ответить
Зайчиків не забудьте зелені запросити.
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13.02.2021 20:41 Ответить
Братушки стихи пишут:

https://m.lenta.ru/comments/news/2021/02/13/potera/

Смерть ХохлоНацистам
3 минуты назад
0
Так убей ХОХЛОНАЦИСТА, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
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13.02.2021 20:43 Ответить
а хор поющих мальчиков из Ватикана и Папа Римский будут?
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13.02.2021 20:56 Ответить
Пір під час чуми!
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13.02.2021 21:06 Ответить
а боевые клоуны с белыми флагами будут?
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13.02.2021 21:14 Ответить
а звільнення окупованих територій вони взагалі вже не розглядають?
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13.02.2021 21:25 Ответить
Щось не працює один із принципів діалектики Гегеля - "Перехід кількості в якість". Заміна Піаніно Майдану дюжиною фарбованих клонів не збільшує відчуття святковості.
Давайте організуємо дюжину маленьких рингів, на яких дюжина воїнів ЗСУ гамселить дюжину ляльок, що символізують окупантів.
Давайте встановимо дюжину вертепів, де дюжина Зеленських зображає переможні "вєхі" турбо-каденції.
Майданом нехай пройдуть авіатори із фанерними макетами літаків (бо власних або немає, або настільки старі, що можуть просто розсипатися і впасти на глядачів.
А також пройдуть космонавти із макетами космічних ракет.
Фахівці-вірусологи із величезними шприцами, що символізуватимуть досягнення нашої медицини із створення вакцини від ковіду.

Можна ще запропонувати ідей, тільки дуже сумно це писати.
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13.02.2021 22:10 Ответить
Господи...когда уже закончится это шапито???
😃😃😃Зедебил боится показаться на Крещатике. Оно понимает, что там опять будет колонна наших Героев и ему там делать нечего.
Оно будет ошиваться где-то возле реки ))))
Тварь **********, чтоб ты сдох, падло!
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13.02.2021 22:18 Ответить
А як же "паради це совок" та "Проведемо парад як звільнено Донбас та Крим" ? ))
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13.02.2021 22:43 Ответить
Продемонстрируют "Ольху" и "Нептун", созданные при Порохе! Живут только на здобутках попередников!
А где созданное при зеленой плесени???
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13.02.2021 23:44 Ответить
А про відосики забули? Це ж шедеври!
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14.02.2021 07:14 Ответить
Саме так! Але де взяти ракетне паливо для великих партій ракет. Чи налаголжено його виробництво? Пишаюсь нашими науковцями-зброярами. Проте зброя це комплексне виробництво із багатьох складових частин. Про авіацію вже мовчу. Без потужного ВПК ми як алжирські партизани проти французьких колонізаторів.
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14.02.2021 07:49 Ответить
Сам собі і відповім. Іноді будувати нове легше "з нуля", ніж відновлювати створене півстоліття тому.
Наша НОВА авіація почалася із кустарних безпілотників, що вироблялися з чого прийде і на ентузіазмі.
Вважаю, що в нас є шанс створювати нові види зброї, використовуючі творчість молоді і ******* здобутки світової науки. Нові принципи нелетального ураження ворога.
Головна ціль - деморалізація супротивника. Думаю, що наука вже стоїть на порозі відкриття технологій дистанційного впливу на свідомість. Я не маю на увазі ЗМІ та "відосики".
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14.02.2021 08:09 Ответить
Тут Без мату і не прокоментуєш....😆
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13.02.2021 23:52 Ответить
для начала власти надо исполнить свой долг - пересчитать зарплаты и пенсии с учетом инфляции, а потом проводить парад... а так, смотришь, и не дотянет нынешняя власть если будет и дальше ничего не делать...
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14.02.2021 06:36 Ответить
Шутократия это когда населению становится не до шуток.
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14.02.2021 07:22 Ответить
та ми вже бачили два паради. в 2019 якась дурепа реп на майдані прчитала, а в 2020 стадо баранів на чолі з дибілком по софіївській площі бігало
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14.02.2021 21:17 Ответить
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