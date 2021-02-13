Минобороны о планах на День Независимости: Оркестр в тысячу музыкантов, пролет воздушной колонны над Крещатиком, речной военный парад
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Минобороны предлагает 24 августа - на 30-ю годовщину независимости Украины - провести в Киеве военные парады по Крещатику и на Днепре, привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения.
Предварительную концепцию празднования обсудили на совещании в Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К проведению парада хотят привлечь более 4000 участников и 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Над Крещатиком предлагают организовать пролет воздушной колонны более 50 летательных аппаратов.
Военные планируют продемонстрировать на День Независимости новейшие разработки, среди которых реактивные системы "Вільха" и "Нептун", ракетный комплекс "Грім" и другие новые и модернизированные образцы украинских и зарубежных оборонных комплексов.
19 парадных расчетов представят Вооруженные силы, еще восемь - другие представители сектора безопасности и обороны. Предполагается, что все они пройдут новым строевым шагом.
На Михайловской площади в Киеве хотят организовать выставку военной техники и вооружения ВСУ. Также в столице предлагают провести речной военный парад на Днепре.
Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил пройдут в Одессе, куда пригласили представителей флотов государств-партнеров. В Киеве на празднование хотят пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В Минобороны отмечают, что пока это предварительные идеи проведения парада. Подготовку к нему готовы начать уже в конце февраля.
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А впереди конного подразделения - ОМАНСКИЙ ОСЕЛ.
А де арбалетники, копійники, стрільці із піщалями, нарешті алебардники!
Бойцы красноармейцы верхом на вороных.
Бойцы артиллеристы у пушек боевых.
У стен кремлевских шел парад
За строем строй, за рядом ряд.
И видно всем издалека -
Идут советские войска.
Олди пам'ятають цю імперську пісню. Дай Боже забути це назавжди.
«Мы решили упростить строевой шаг, ведь «прусский» слишком сложный и напряженный, - объяснил один из создателей «национального» шага, командир батальона почетного караула Сергей Клявлин. - Почти все элементы остались прежними, но все проделывается более мягко. Ногу поднимать будут на 10-15 см, а не на 15-20 см. Колено сгибается, но нога опускается прямой, хотя и более мягко, солдат не чеканит об асфальт всей стопой, а делает легкий перекат».
Печатный шаг (также прусский шаг, или прусский церемониальный шаг НЕ для пузатых генералов «Пузатых генералов не осталось!»
И не надо этих пивичек и Винника... это те что постоянно крутятся на 1+1.
https://m.lenta.ru/comments/news/2021/02/13/potera/
Смерть ХохлоНацистам
3 минуты назад
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Так убей ХОХЛОНАЦИСТА, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Давайте організуємо дюжину маленьких рингів, на яких дюжина воїнів ЗСУ гамселить дюжину ляльок, що символізують окупантів.
Давайте встановимо дюжину вертепів, де дюжина Зеленських зображає переможні "вєхі" турбо-каденції.
Майданом нехай пройдуть авіатори із фанерними макетами літаків (бо власних або немає, або настільки старі, що можуть просто розсипатися і впасти на глядачів.
А також пройдуть космонавти із макетами космічних ракет.
Фахівці-вірусологи із величезними шприцами, що символізуватимуть досягнення нашої медицини із створення вакцини від ковіду.
Можна ще запропонувати ідей, тільки дуже сумно це писати.
😃😃😃Зедебил боится показаться на Крещатике. Оно понимает, что там опять будет колонна наших Героев и ему там делать нечего.
Оно будет ошиваться где-то возле реки ))))
Тварь **********, чтоб ты сдох, падло!
А где созданное при зеленой плесени???
Наша НОВА авіація почалася із кустарних безпілотників, що вироблялися з чого прийде і на ентузіазмі.
Вважаю, що в нас є шанс створювати нові види зброї, використовуючі творчість молоді і ******* здобутки світової науки. Нові принципи нелетального ураження ворога.
Головна ціль - деморалізація супротивника. Думаю, що наука вже стоїть на порозі відкриття технологій дистанційного впливу на свідомість. Я не маю на увазі ЗМІ та "відосики".