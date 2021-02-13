ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Объединенные Арабские Эмираты - это страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью эмиратскому информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Эмираты ярко проявляют свою лидерскую природу не только в экономике, технологиях, социальной сфере, но и в деле регионального мирного процесса. Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг", - отметил Зеленский.
Он также отметил "невероятные усилия Эмиратов" в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи Украине для противостояния COVID-19.
"ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов. Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", - добавил он.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.
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34 мин. ·
Цікаво, що літак Козака-Медведчука, який потрапив під санкції, вчора також полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Виліт відбувся з Мінська.
Сьогодні раптово, без жодних попереджень та планів туди ж прилетів Зеленський. І хоча візит мав початись завтра, Зеленський вже прилетів туди сьогодні.
То хто ж прилетів літаком Козака до ОАЕ?
І чому раптово сьогодні Зеленський вилетів туди ж? Велике питання.
Соупадіє?
1 ч ·
Думали завтра? Сьогодні. Зеленський вже там, хоча візит офіційно має початись завтра. Тобто прибув заздалегідь. А повідомлення на офіційних ресурсах з'явилось коли вони були вже в польоті до ОАЕ.
Багатоходівочка цікава. Нікому не повідомляти про так званий «візит». Вилетіли з України і вже фактично по прильоту оголосити про що 14 лютого щось розпочнеться. Насправді вже сьогодні. От і чергова брехня Зеленського та його свити.
Так ми і повірили у випадковість. Знов поїхав відпочивати.
Стежте за
Андрій Смолій
Что связывает Украину и ОАЭ ?
Ну кроме фабрики Косюка, которую он там построил, чтобы не платить налоги в Украине?
Відвідини Об'єднаних Еміратів Зеленським, куди він вирушив спільно з першою леді Оленою Зеленською, натомість почалися в суботу, 13 лютого.
"Хтось скаже, що це чистий збіг. Життя вчить нас в такі збіги не вірити.
Недовго музика грала.
В Омані одночасно із Зеленським був Патрушев.
В ОАЕ - Козак.
Якийсь дуже цікавий "збіг ,,,)
Соупаденіє...очєрєдноє
"Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)"
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В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года...
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Какая разница.....