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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) ОАЭ (182)

ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский

Объединенные Арабские Эмираты - это страна, которая очень быстро развивается и имеет огромный экономический потенциал.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью эмиратскому информационному агентству ВАМ (Emirates News Agency WAM), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Эмираты ярко проявляют свою лидерскую природу не только в экономике, технологиях, социальной сфере, но и в деле регионального мирного процесса. Нормализация отношений между ОАЭ и Израилем стала настоящим прорывом, и Украина приветствует этот исторический шаг", - отметил Зеленский.

Он также отметил "невероятные усилия Эмиратов" в борьбе с коронавирусом и поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи Украине для противостояния COVID-19.

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"ОАЭ - один из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке, и наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с Эмиратами. Максимальное углубление и расширение двусторонних отношений с ОАЭ является приоритетом нашей внешней политики. Это очень важно для нас, и мы постепенно движемся к расширению горизонтов наших отношений благодаря постановке на повестку дня все более амбициозных проектов. Уже сейчас я могу охарактеризовать отношения между Украиной и ОАЭ как достаточно динамичные, и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию. Свидетельством этого являются экономические показатели, в частности двустороннего товарооборота, состояние договорно-правовой базы (более 30 двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве), культурно-гуманитарное сотрудничество", - добавил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6066
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13.02.2021 19:05
+28
незабываемый РОМАНТИЧЕСКИЙ государственный визит !!!!!!!!!!!!!

за счет налогоплательщиков
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13.02.2021 19:08
+27




Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

Заява АП про «офіційний візит» Зеленського до ОАЕ з'явилася після інформації Ткача про те,що літака Козака(який знаходиться під санкціями)вилітив з Мінська до Дубаі.Яка справжня ціль,можна здогадуватись! Ну що, українці, довго тішилися «цукеркою»у вигляді вимкнених каналів?
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13.02.2021 19:04
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Андрій Смолій

34 мин. ·

Цікаво, що літак Козака-Медведчука, який потрапив під санкції, вчора також полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Виліт відбувся з Мінська.

Сьогодні раптово, без жодних попереджень та планів туди ж прилетів Зеленський. І хоча візит мав початись завтра, Зеленський вже прилетів туди сьогодні.

То хто ж прилетів літаком Козака до ОАЕ?

І чому раптово сьогодні Зеленський вилетів туди ж? Велике питання.

Соупадіє?
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3633
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13.02.2021 20:17 Ответить
Андрій Смолій

1 ч ·

Думали завтра? Сьогодні. Зеленський вже там, хоча візит офіційно має початись завтра. Тобто прибув заздалегідь. А повідомлення на офіційних ресурсах з'явилось коли вони були вже в польоті до ОАЕ.

Багатоходівочка цікава. Нікому не повідомляти про так званий «візит». Вилетіли з України і вже фактично по прильоту оголосити про що 14 лютого щось розпочнеться. Насправді вже сьогодні. От і чергова брехня Зеленського та його свити.

Так ми і повірили у випадковість. Знов поїхав відпочивати.

Стежте за
Андрій Смолій
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13.02.2021 20:18 Ответить
"ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке" - Зеленский
Что связывает Украину и ОАЭ ?
Ну кроме фабрики Косюка, которую он там построил, чтобы не платить налоги в Украине?
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13.02.2021 20:19 Ответить
Захотел и построил! ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5291 У тебя видимо разрешения забыл спросить ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7212
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13.02.2021 21:22 Ответить
Как только клоун в очередной раз куда-то едет дурака валять, так сразу это оказывается " ключевой партнер Украины ". То у него Оман ключевой партнер, то Эмираты.. Когда уже Ростов станет ключевым?
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13.02.2021 20:21 Ответить
Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)", - заявляв Ткач у п'ятницю, 12 лютого 2021 року, о 18:14.

Відвідини Об'єднаних Еміратів Зеленським, куди він вирушив спільно з першою леді Оленою Зеленською, натомість почалися в суботу, 13 лютого.

"Хтось скаже, що це чистий збіг. Життя вчить нас в такі збіги не вірити.
Недовго музика грала.
В Омані одночасно із Зеленським був Патрушев.
В ОАЕ - Козак.
Якийсь дуже цікавий "збіг ,,,)
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13.02.2021 20:28 Ответить
Так так. Ну і де зараз це Мертвечук? А це Порошенко йому дозволив... Ну ну...
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13.02.2021 23:39 Ответить
Вот увидите Зеленский и его команда непрофессионалов, они просто поговорят правительством ОАЭ и всё будет на этом, никакого развития отношений дальше не будет.
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13.02.2021 20:29 Ответить
А ничего и не может быть! У нас нет ни одной ниточки. То есть сталь шла в ОАЕ, но трейдерами были немцы а не арабы. А сейчас и этого нет.
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13.02.2021 21:17 Ответить
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3046
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13.02.2021 20:35 Ответить
Все фигня, главное - тещу не забыть
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13.02.2021 21:47 Ответить
А как же оман? все? побили горшки с инвестициями оманскими?
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13.02.2021 20:36 Ответить
ой та ладно мы тоже ишаков маму рот тарахтерили!!!! ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5816
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13.02.2021 20:39 Ответить
солома

Соупаденіє...очєрєдноє ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 574

"Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз здійснює посадку в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ)"

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13.02.2021 20:39 Ответить
а от в Омані зараз образилися)
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13.02.2021 20:42 Ответить
Денег Бене всё равно не даст никто ... -- кроме украинцев...
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13.02.2021 20:43 Ответить
ОАЭ скорее партнёр русни. Там и вакцину кацапскую в числе первых зарегистрировали.
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13.02.2021 20:45 Ответить
Я так понимаю, сопля этим лайнером, через Минск вернётся.
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13.02.2021 21:01 Ответить
ОАЭ недавно с Израилем безвиз установили. Видать, Зеле Нетаньяху подсобил... ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1418
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13.02.2021 21:11 Ответить
Какую ересь он несёт ! Он наверное думает, что в стране нет специалистов по внешней торговле и внешним связям.
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13.02.2021 21:12 Ответить
13.‎02.‎2021
В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года...
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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13.02.2021 21:31 Ответить
Так кто бы сомневался. Главное что бы арабам не пришлось сильно пожалеть о его визите , как Макрону , когда Нотердам сгорел. Оно ж куда не приедет там обязательно катастрофа.
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13.02.2021 21:44 Ответить
"В планах перспективного планирования министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит.... "

Какая разница.....
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13.02.2021 21:52 Ответить
"Сегодняшнее заседание суда,господа присяжгые заседатели,будет полностью посвящено поездке подсудимого В ОАЭ в феврале этого года.."
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13.02.2021 22:15 Ответить
Скандал с отсутствием вакцин и провалом миссии МВФ скоро затмится вояжем на теплые пляжи Аль Мамзара.
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13.02.2021 22:32 Ответить
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4473
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13.02.2021 22:35 Ответить
ОАЭ- ключевой партнер
ОАЕ - ключовий партнер України на Близькому Сході. Наші двосторонні відносини мають тенденцію до стрімкого розвитку, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3896
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13.02.2021 22:39 Ответить
Писькограй приехало отдохнуть от безделья ?
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13.02.2021 23:03 Ответить
Ну нам треба і нафта і газ. І курорти в ОАЄ непогані. Ну а в пустелі нічого не росте, так що розвиток відносин з цією країною, це те що нам треба.
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13.02.2021 23:43 Ответить
ОАЕ, скорее всего агентурное кубло РАша-парашинских спецслужб в этом регионе, всяких гру-фсб, и тому подобных гаденышей. Вызывают агента бубочку не для того чтоб сюсюкать с ним, - а чтоб вставить ему по сами гланды. И этот вставитель - Козак, по всей видимости. По чину он поди, будет старше бубочки, среди агентуры в Украине, а значит: ближе к ушам кремлевского Хубла. Привезут нашего мальчиша-плохиша уже в Киев, не с бочкой варенья, - а, скорее всего, с фенгалом под глазом и разорванным третьим глазом. Не жалко, конечно. Но то, что этот скоморох начнет активнее плясать под агентурную дудку рашистов, - вполне реально ожидать. Он и так не отличался большой любовью к украинцам..
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14.02.2021 06:51 Ответить
Швидко росте, бо не має таких МАРОДЕРІВ - ГРАБІЖНИКІВ СВОГО НАРОДУ!!! Краще повчись, скільки ОАЕ сплачує своїм молодикам на весілля, або батькам за народжену дитину, а не лізь в КОСМОС!!!- ще там тебе не вистачає!
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14.02.2021 10:56 Ответить
Завод по производству Ан уже "построили"( с этими "таваришами" с "их откатами" даже арабы офигевают) Поэтому НИЧЕГО не будет пока Саакашвили и команда не прийдёт. Это просто старые пути,но нет того кто осилит дорогу Нет.Воры,бандиты,болтуны,импотенты,просто никто. Арабам нужна и транспортная авиация и военные спутники. Но в Украине НЕТ национальной элиты,способной этим воспользоваться.
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14.02.2021 13:36 Ответить
Пустая болтовня Зеленского есть маскировка тайных переговоров - как в Омане.
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14.02.2021 21:12 Ответить
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