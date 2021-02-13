РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14786 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 994 103
Россия (91213) США (23161) Кулеба Дмитрий (2623) нормандская четверка (1596)

Маловероятно, что Россия даст согласие на включение США в "Нормандский формат", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Маловероятно, что Россия даст согласие на включение США в

В разговоре с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось вовлечение США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Янине Соколовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По словам Кулебы, он сказал госсекретарю США, что "Украина будет приветствовать настолько глубокое вовлечение Соединенных Штатов в процесс противодействия российской агрессии, насколько сами Соединенные Штаты готовы глубоко окунуться в этот процесс".

Глава МИД напомнил, что в 2014 году сначала был создан так называемый Женевский формат, куда входили США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате

"Собрались в Женеве госсекретарь США [Джон] Керри, наш министр иностранных дел Андрей Дещица, Лавров (глава МИД России. - Ред.). Они там сидели и говорили, и в принципе, это была зацепка, и, с моей точки зрения, нужно было "качать" эту историю дальше. Но потом в Украине произошли президентские выборы, состоялась легендарная уже поездка в "Нормандию", и там был создан уже другой формат", - рассказал Кулеба, как изменился формат переговоров с приходом к власти президента Петра Порошенко.

Дипломат подчеркнул, что не может назвать произошедшее ошибкой: "Тогда был реально такой хаос. И тут уже соединились не министры иностранных дел, а четыре лидера государств - Германии, Франции, России и Украины – и сели о чем-то говорить. Так родился Нормандский формат".

По мнению Дмитрия Кулебы, нужно было оставаться в Женевском формате и продолжать его выводить на новый уровень.

"Но, будем откровенны, россиянам был выгоднее Нормандский формат, потому что им не нужны были за столом переговоров Соединенные Штаты. Поэтому Нормандский формат стал таким, какой он есть. Он достиг определенных результатов. Мы бы хотели, безусловно, чтобы он был более эффективным, и постоянно работаем над этим. Но нужно понимать, что вступить в Нормандский формат можно, как в НАТО, - только при консенсусном согласии всех государств-участников", - отметил глава МИД.

Также читайте: С начала суток - 2 нарушения режима тишины. На обстрелы со стороны противника наши воины отвечали адекватно, - штаб ООС

Он подчеркнул, что маловероятно, что Россия даст такое согласие.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Оккупанту и агрессору и его пособникам вообще нечего делать ни в каком формате. Формат один - Украина , страны подписанты будапештского соглашения ( не нарушившие требования этого соглашения )а именно США и Великобритания, а также две основные страны ЕС и их представители в этом формате ( как соседа Украины) Франция и Германия. Вот эти пять стран и должны обсуждать и обговаривать варианты организации отпора агрессору ( в лице РФ) и принуждение к миру без каких либо условий в границах Украины на 2013 год.
показать весь комментарий
13.02.2021 19:46
+9
Це те саме, що бандюгана питати, чи хоче він включити в слідчу групу проти нього, наприклад, самих слідчих. Нонсенс. Пацакію потрібно роздавити без її бажання.
показать весь комментарий
13.02.2021 19:47
+6
Так они ж не сторона конфликта,как себя позиционируют, кому нах их согласие нужно?
показать весь комментарий
13.02.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вже колись Савєцкий Говносоюз пробував бикувати проти цивілізації - і де він зараз?
показать весь комментарий
13.02.2021 23:10 Ответить
Малоймовірно, що Росія дасть згоду на залучення США до "Нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7759 Кулебі аби язиком плескати? Чому він розписується за Лаврова? Дає Росії сигнал не погоджуватися? Малоймовірно, що Росія дасть згоду на залучення США до "Нормандського формату", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6447
показать весь комментарий
13.02.2021 23:11 Ответить
единственное, чего куляйба реально достиг на посту министра - он реально растолстел... не думаю, что от изнурительной работы, скорее всего от дармовой жрачки... но потолстение ума не прибавило, а мид стал еще более никому не нужен...
показать весь комментарий
14.02.2021 07:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 