Маловероятно, что Россия даст согласие на включение США в "Нормандский формат", - Кулеба

В разговоре с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждалось вовлечение США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Янине Соколовой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По словам Кулебы, он сказал госсекретарю США, что "Украина будет приветствовать настолько глубокое вовлечение Соединенных Штатов в процесс противодействия российской агрессии, насколько сами Соединенные Штаты готовы глубоко окунуться в этот процесс".

Глава МИД напомнил, что в 2014 году сначала был создан так называемый Женевский формат, куда входили США.

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"Собрались в Женеве госсекретарь США [Джон] Керри, наш министр иностранных дел Андрей Дещица, Лавров (глава МИД России. - Ред.). Они там сидели и говорили, и в принципе, это была зацепка, и, с моей точки зрения, нужно было "качать" эту историю дальше. Но потом в Украине произошли президентские выборы, состоялась легендарная уже поездка в "Нормандию", и там был создан уже другой формат", - рассказал Кулеба, как изменился формат переговоров с приходом к власти президента Петра Порошенко.

Дипломат подчеркнул, что не может назвать произошедшее ошибкой: "Тогда был реально такой хаос. И тут уже соединились не министры иностранных дел, а четыре лидера государств - Германии, Франции, России и Украины – и сели о чем-то говорить. Так родился Нормандский формат".

По мнению Дмитрия Кулебы, нужно было оставаться в Женевском формате и продолжать его выводить на новый уровень.

"Но, будем откровенны, россиянам был выгоднее Нормандский формат, потому что им не нужны были за столом переговоров Соединенные Штаты. Поэтому Нормандский формат стал таким, какой он есть. Он достиг определенных результатов. Мы бы хотели, безусловно, чтобы он был более эффективным, и постоянно работаем над этим. Но нужно понимать, что вступить в Нормандский формат можно, как в НАТО, - только при консенсусном согласии всех государств-участников", - отметил глава МИД.

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Он подчеркнул, что маловероятно, что Россия даст такое согласие.