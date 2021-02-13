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Новости Политика Украины
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Кабмин (13799) отставка (3094) Витренко Юрий (376)

Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики:

Если Кабмин назначит министра энергетики, нынешний исполняющий обязанности Юрий Витренко покинет пост первого заместителя.

Об этом он сообщил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И возложил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Поэтому это решение Кабмина. Если кого-то другого назначат, останусь я первым заместителем? Нет, не останусь. Тогда просто страна скажет: кто-то другой будет делать", - сказал Витренко.

Руководитель министерства энергетики подчеркнул, что для него "вообще должность не важна".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Назначение Витренко министром энергетики вынесут на голосование ВР в третий раз, если так решит фракция, - Корниенко. ВИДЕО

"То есть я пошел работать, потому что мне сказали, что нужно помочь государству. Вот способом, которым я могу, я государству помогаю", - добавил Юрий Витренко.

Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
...как же трудно оторваться от кормушки, верно, Юрец? Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 326
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13.02.2021 20:33
+6
Гнати цього покидька сраною мітлою.
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13.02.2021 20:45
+5
Газ , свет дорожают, а оно ещё условия ставит
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13.02.2021 20:33
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...как же трудно оторваться от кормушки, верно, Юрец? Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 326
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13.02.2021 20:33 Ответить
Газ , свет дорожают, а оно ещё условия ставит
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13.02.2021 20:33 Ответить
Юрий Витренко предложил ликвидировать добычу урана в Украине, а рабочим советует уезжать в Польшу. Видео

Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 7610
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13.02.2021 20:40 Ответить
А нечего что по закону у тебя срок и.о. закончился, тебя должны переназначить или все что ты делаешь и говоришь незаконно?
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13.02.2021 20:34 Ответить
Все тайное рано или поздно становится явным.Мама Наташа пошла против сыночка... Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат" - Цензор.НЕТ 4744
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13.02.2021 20:38 Ответить
Т.е призналась что Юра не сын ей, а дочь?Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики: "Якщо когось іншого призначать" - Цензор.НЕТ 1641
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13.02.2021 22:03 Ответить
Гнати цього покидька сраною мітлою.
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13.02.2021 20:45 Ответить
глиста ... присосався
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13.02.2021 20:45 Ответить
Ещё пару таких помощников и Украина банкрот.....
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13.02.2021 20:48 Ответить
чТО ОН О СЕБЕ ВОЗОМНИЛ ? ИЛИ ЭТО МАМИНА РАБОТА ?
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13.02.2021 20:49 Ответить
Витренко открытый враг,в роде Ведмедчука...
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13.02.2021 20:50 Ответить
Воно ще й умови висуває.
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13.02.2021 20:50 Ответить
Цель у Путлера одна, повесить триколор сраный в офисе Зеленского...
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13.02.2021 20:51 Ответить
вы баб йуле намекните только...
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13.02.2021 20:52 Ответить
Руководитель министерства энергетики подчеркнул, что для него "вообще должность не важна".

Юный пионер:
-- Возьмите, возьмите меня в партизаны!
Хор пратизан:
-- Возьмём, возьмём, возьмём!
Ю.п.:
-- И мать мою, и мать мою возьмите!

Х.п.:
-- И мать твою, и мать твою возьмём! (с)



Уже не помню, но какая-то реальная советская опера про то, что мал золотник, да дорог! *)



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13.02.2021 20:54 Ответить
Владимир Шалавьев сдал планы Путлера кажись в 2015 году...,в своей крысиной передаче...ЦИТАТА...,нам Крым и Донбасс не нужен ,нам нужна вся Украина...
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13.02.2021 20:55 Ответить
Гнать это чмо поганой метлой!
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13.02.2021 20:58 Ответить
Пусть теперь ветряки-мельницы покрутит да повыработает эл.энергию для страны своей.
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13.02.2021 21:04 Ответить
Для воровского кодлана Коломойского это заслуга: Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020
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13.02.2021 21:07 Ответить
Я чомусь вмевнений,що якщо Ю.Вітренко не стане не будуть зупинятись атомні енергоблоки і закупівель струму в РФ не буде необхідності.А ще якщо від ковіда-19 підуть Тарасюк і Герус.
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13.02.2021 21:11 Ответить
Юра езжай в Ростов до мамы.
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13.02.2021 21:24 Ответить
такая хорошая мама про паровоз нам всем пела который куда то летит а Юрик оказался подлецом и проходимцем.
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13.02.2021 21:35 Ответить
ВІТРЕНКО,ЙДИ ВЖЕ ТИ на Х...А то,шось дуже тебе забагато......Да,мамі привіт...
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13.02.2021 22:07 Ответить
Ну ,что ж такое деется ,
То его мамаша лет10 нам
мозги пудрила ,
Теперь на тебе - незаменимЫй
Профессианал выискался.
*** - династя **********
на наши головы.
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13.02.2021 22:54 Ответить
витренко, ненавижу когда каждая гнида кашляет!!! Присоединяйся к своему родственнику по мамачке, к дубинскому!
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13.02.2021 23:59 Ответить
 
 