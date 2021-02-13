Витренко назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики: "Если кого-то другого назначат"

Если Кабмин назначит министра энергетики, нынешний исполняющий обязанности Юрий Витренко покинет пост первого заместителя.

Об этом он сообщил в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И возложил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется. Поэтому это решение Кабмина. Если кого-то другого назначат, останусь я первым заместителем? Нет, не останусь. Тогда просто страна скажет: кто-то другой будет делать", - сказал Витренко.

Руководитель министерства энергетики подчеркнул, что для него "вообще должность не важна".

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"То есть я пошел работать, потому что мне сказали, что нужно помочь государству. Вот способом, которым я могу, я государству помогаю", - добавил Юрий Витренко.

Напомним, 17 декабря 2020 года ВР уже пыталась назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Кабинет Министров Украины назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря.

28 января 2021 года Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики. Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер - министра энергетики.

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