Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист

Одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОАЭ вылетел нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На это обратил внимание в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - сообщил он накануне.

Когда появилась информация, что туда же отправился Зеленский, Ткачук прокомментировал: "Популярное направление ОАЭ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский







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