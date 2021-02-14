Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОАЭ вылетел нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На это обратил внимание в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - сообщил он накануне.
Когда появилась информация, что туда же отправился Зеленский, Ткачук прокомментировал: "Популярное направление ОАЭ".
Напомним, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.
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Щоб йому зустрітись з Зеленським ( на хіба ім зустрічатись взагалі ???), достатньо було привезти його в багажнику в ОП, а не так показово летіти в Емірати
То що це було? Співпадіння? Можливо.... провокація Кремля щоб дескридетувати Зе ще більше? Дуже можливо
Объявить что там притесняют украиноязычное население.
Объяснить что это исторически украинская территория с украинским населением,
что подтверждается наличием СЁЛ а не деревень,
что мы близки в культуре, Кубанский хор лишь один пример.
Информационную войну организовать как два пальца обасфальт.
Далее из местных МММ-эмщиков выставить лидеров региона,
из числа местного отребья и мойщиков авто сколотить банду пардон ополчение,
далее ксероксный референдум и вуаля! Далее рутинный процесс признания.