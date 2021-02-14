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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Дубай (52) Зеленский (16511) ОАЭ (182) Козак (134) Ткач Михаил (116)

Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одновременно с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОАЭ вылетел нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

На это обратил внимание в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", - сообщил он накануне.

Когда появилась информация, что туда же отправился Зеленский, Ткачук прокомментировал: "Популярное направление ОАЭ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАЭ - ключевой партнер Украины на Ближнем Востоке. Наши двусторонние отношения имеют тенденцию к стремительному развитию, - Зеленский

Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 01
Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 02
Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист 03

Также смотрите: Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, президент Владимир Зеленский проведет День влюбленных с женой в ОАЭ под видом государственного визита.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
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Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 9971 Одновременно с Зеленским в ОАЭ вылетел Тарас Козак, на которого оформлены телеканалы Медведчука, - журналист - Цензор.НЕТ 6759
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13.02.2021 20:57
+85
Что зеленое чмо сдаст в этот раз?
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13.02.2021 20:53
+75
попалили будку ...
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13.02.2021 20:53
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Пока таварищ Путєн не разрещает
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14.02.2021 09:26 Ответить
Козак агент Кремля. Так? Так
Щоб йому зустрітись з Зеленським ( на хіба ім зустрічатись взагалі ???), достатньо було привезти його в багажнику в ОП, а не так показово летіти в Емірати
То що це було? Співпадіння? Можливо.... провокація Кремля щоб дескридетувати Зе ще більше? Дуже можливо
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14.02.2021 09:08 Ответить
в Украине его может подслушать какие не какие на укр.службы!
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14.02.2021 12:47 Ответить
свалил что бы его не прослушивали украинские службы, о чём он будет там тереть
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14.02.2021 12:49 Ответить
У той час, коли преЗедент відпочіває в Арабських Еміратах, на Донбасі загинули три українські воїна https://censor.net/ua/n3247849 а напередодні поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях ООСДжерело: https://censor.net/ua/n3247740 + "та сторона" обстрілює біля Водяного та Старогнатівки https://censor.net/ua/n3247829
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14.02.2021 15:00 Ответить
крыхитке Зеле на, на его выездном звЬозном корпоративе, нужен благодарный зритель, очень благодарный...
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14.02.2021 09:38 Ответить
"Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука". Звісно, СОВПАДЄНІЄ. Втомився ЗЕ, роль преЗЕдента виснажує. Торік треба було 5 раз побувати у відпустці, а в 2021 році ще більше. Важко, тільки но, й місяця не пройшло після Буковеля... А тут цей Козак. Знову порохоботи щось почнуть вигадувати. Але це вони й влаштували цю зустріч з Козаком в ОАЕ, провокатори. А пам'ятаєте, відпочинок в Омані. Рік тому. Сьогодні, 14 лютого 2021 р., а 14 лютого 2020 року видання BBC NEWS Україна повідомляла: Зеленський і Патрушев в Омані: журналісти відповіли Офісу президента.То тоді й зараз - збіг, просто збіг, "СОВПАДЄНІЄ". І знову тінь Медведчука. Ні Зеленського, ні Патрушева літаком Медведчука не транспортували. Тоді - його літак в Омані в той же час, ну звісно, ми віримо Медведчуку і офісу ОП - то теж СОВПАДЄНІЄ. Щоб там ці порохоботи не казали...
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14.02.2021 09:52 Ответить
«Совпадєніє? Нє думаю!»
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14.02.2021 10:06 Ответить
ПРИПИНІТЬ обливати брудом Зеленського, бо я НЕ ВСТИГАЮ ЛАЙКАТИ.
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14.02.2021 10:15 Ответить
Досить обливати, пора вже калічити... Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 1555
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14.02.2021 16:10 Ответить
Те, которые были в Омане со стороны РФ, тоже вылетели в Абу-Даби?
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14.02.2021 11:51 Ответить
А де контррозвідка, де "всевидяще око" СБУ, минулого разу також якийсь тип на хвамілію Козак кацапський ніби тинявся по Оману, тепер в доганялки відправили Козака львівського митного мародера 2000-х років. А коли гади повезли новічок у скриньці чи запасці літака з Білорусі, а ще не дай БОЖЕ щось лихе задумають на нашого гаранта? Добре, коли повезли доляри та яку скважину куплять у еміратах та подарують нашому Президенту, то той все задекларує і народу буде добре і кожне наступне покоління буде жити як арабські шейхи. Вже при народженні на рахунок дитини буде у банку по 1 млн. шекелів (даруйте за мою арабську) чи динарів, не то що Юля за часів Прем"єра була ввела виплати при народженні дитини по 1000 долярів, може ще й від того пенсіонерам щось перепаде. Треба дивитись глибше, як мовив Козьма Прутков "Смотри в корень".
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14.02.2021 12:51 Ответить
Нам надА Кубань. Договариваемся с США.
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14.02.2021 11:58 Ответить
Надо сделать по закону.
Объявить что там притесняют украиноязычное население.
Объяснить что это исторически украинская территория с украинским населением,
что подтверждается наличием СЁЛ а не деревень,
что мы близки в культуре, Кубанский хор лишь один пример.
Информационную войну организовать как два пальца обасфальт.
Далее из местных МММ-эмщиков выставить лидеров региона,
из числа местного отребья и мойщиков авто сколотить банду пардон ополчение,
далее ксероксный референдум и вуаля! Далее рутинный процесс признания.
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14.02.2021 12:29 Ответить
не палятся ни разу! Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 8791
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14.02.2021 12:55 Ответить
совпадение? не думаю.
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14.02.2021 13:01 Ответить
почему журналисты не следят за Зеленским??? нужно там иметь кучу журналистов ходящих по пятам!!!
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14.02.2021 13:37 Ответить
Не факт, что в самолете вылетел туда сам Козак. Возможно, на этом самолете кто-то из кремлевских туда полетел. Рано или поздно, все выйдет наружу.
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14.02.2021 13:41 Ответить
Одночасно із Зеленським у ОАЕ вилетів Тарас Козак, на якого оформлені телеканали Медведчука, - журналіст - Цензор.НЕТ 6791
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14.02.2021 13:42 Ответить
Совсем притянуто за уши , им для того чтоб общаться в Дубай летать не надо.
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14.02.2021 14:13 Ответить
Осел и тут обосрался!
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14.02.2021 14:21 Ответить
полетел порешать?
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14.02.2021 15:04 Ответить
Не вийде за допомогою Оману нам навіяти оману.
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14.02.2021 15:11 Ответить
жаль не упал самандрик в пустыне калахари
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14.02.2021 18:04 Ответить
на коврик викликали
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14.02.2021 19:28 Ответить
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