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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму ответили США "на их языке": Американская сторона должна вернуть исконно индейские территории, а потом указывать РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В оккупированном Крыму ответили США

Американской стороне следует срочно вывести военный контингент из различных стран и вернуть исконно индейские территории.

Такое заявление сопредседатель "Ассамблеи славянских народов крымского региона" Роман Чегринец сделал в ответ на слова представителя постпредства США при ООН Родни Хантера на заседании Совета безопасности ООН, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и не снимет санкции с РФ до тех пор, пока она не изменит курс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли", - сказал он в комментарии РИА "Новости".

"Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", - добавил Чегринец в разговоре с агентством.

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Он отметил, что в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции. "Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", - подчеркнул сопредседатель ассамблеи.

В ответ на высказывание Родни Хантера в "парламенте" оккупированного Крыма заявили, что полуостров уже "выработал иммунитет к иностранным экономическим ограничениям, поэтому жителям региона "вся эта санкционная ерунда" безразлична".

"Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием", - сказал вице-спикер "крымского парламента" Владимир Бобков в комментарии РИА "Новости".

По его мнению, такие заявления рассчитаны "на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах". Крымчане, как считает Бобков, "к подобным однотипным заявлениям привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей".

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Напомним, 11 февраля на заседании Совбеза ООН представитель постпредства США Родни Хантер заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+86
Так по цій логіці Крим треба вернути татарам, бо саме вони - корінне населення! Кацап як завжди хотів випендритися, але вийшло, що в калюжу перднув!
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13.02.2021 21:47
+66
А что там на счёт исконно Чукотских територий ?
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13.02.2021 21:47
+52
Лаптеногим тогда необходимо вернуть земли коренным народам России! Татарам, чувашам и т.д.
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13.02.2021 21:48
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Свободу Кёнигсбергу.
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13.02.2021 22:20 Ответить
Мокша явно застрягла у середньовіччі
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13.02.2021 22:21 Ответить
В апреле 1804 Александр Баранов отправился в карательную экспедицию против индейцев- тлинкитов на Аляске. Присоединился шлюп "Нева" под командованием известного мореплавателя Юрия Лисянского... В 1805 году Баранов приказал окружить остров Ши (так называют о. Ситка индейцы) и зачистить всех...индейцев...
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13.02.2021 22:21 Ответить
...Писати мемуари в кабінеті начальника училища, на березі, виявилося ергономічніше, ніж хай навіть у великій, але кормовій каюті вітрильника, бо чорнильницю та стола не хитає. Тож Крузенштерн свою книжку про експедицію написав на три роки раніше, а видано було її коштом морського відомства. Натомість рукопис Лисянського голова цього відомства адмірал Чічаґов завертав шість (!) разів, стверджуючи, що написано «мовою старої баби» і що в тексті «неможливо розібратися на основі принципів, які існують в російській граматиці». Водночас те, що книжку колега по експедиції написав німецькою (російський переклад з'явився пізніше), морського міністра не бентежило. Здрастуй, мовосрач XIX століття! Здрастуй, книжна українська мово, яку в нас запозичили росіяни в часи Пєтра І разом із підручниками граматики Смотрицького й учителями з України тільки для того, щоб потім зауважити, що ми нашою мовою говоримо неправильно, вимовляючи всі написані літери саме так, як вони написані. «Смішний» малоросійський акцент, у якому насправді немає нічого смішного, кажуть, залишався в Лисянського до кінця життя. Це тим більш дивно, що для набуття цієї невитравної вимови в рідному Ніжині Юрій мав усього лише десять років дитинства, - так рано його віддали в моряки, скориставшися тим, що старший брат Ананій уже навчається в Морському кадетському корпусі й зможе забезпечити молодшому певну протекцію перед викладачами та старшокурсниками. - https://tyzhden.ua/History/215400
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13.02.2021 22:46 Ответить
Тлинкиты, кстати, официально закопали томагавк войны с русскими( т.е., официально закончили войну) аж в середине 90-х прошлого века. Т.е., до тех пор они находились с русскими в состоянии войны.
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13.02.2021 23:10 Ответить
ну, колоніальна війна завжди іде рука об руку з колоніальною торгівлею...

Тож порятував комерційну мету всієї тодішньої експедиції - продаж хутра морського звіра в китайському Кантоні - саме Лисянський на «Неве», який забив хутром трюми у факторіях на Алясці, як кажуть моряки, «під жвак». І взагалі провів цей рік плавання окремого від «Надежды» якось нудніше, але плодотворніше, попри те, що брав участь у російсько-тлінклітській війні, штурмував з моря захоплену індіанськими племенами фортецю росіян Сітка, обійшов на байдарці й уклав карти всіх навколишніх островів, а на шляху в Китай сів на рифи й відкрив острів свого імені посеред Тихого океану. Зараз там пташиний заповідник і пускають лишень орнітологів.
...
У російських біографів замість цих розмов завжди була якась димова завіса про «во славу государства російського». А справа, як і в усіх інших європейських народів, була не в славі, а в грошах. Ніколай Чуковскій, один із біографів Крузенштерна «і Лисянського», стверджував, що довколосвітній рейс «Надежды» та «Невы» приніс 600-кратний прибуток. Не 600 відсотків - 600 разів! Навіть вихованим на базарах Істанбула й Тайваню правильним пацанам такі прибутки здаються неймовірними. Однак у часи нерегулярного сполучення (а пароплавів тоді ще не було) це була цілком можлива цифра.
Кожен фунт, кожен пуд вантажу, навіть простий залізний вухналь чи, упаси Боже, якір, доставлений на Далекий Схід Сибірським трактом, а далі кораблями з Охотська на Аляску, - ставав золотим. Тубільці Алеутських островів й Американського материка передавали залізні наконечники гарпунів у спадок від батька до сина. А Лисянський ще й удосконалив звичну торгівлю з тубільцями смуговим залізом: обладнав просто на палубі «Невы» кузню з горном, у якій коваль виробляв саме той реманент, який був потрібен саме на цьому острові: ножі так ножі, гарпуни так гарпуни. - https://tyzhden.ua/History/215400
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13.02.2021 23:35 Ответить
В Ситке будет демонтирован памятник правителю Русской Америки Александру Баранову

Т.е., уже демонтирован, новость за июль 2020.
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13.02.2021 23:39 Ответить
деколонізація - справа часу
ну, так і Сітка ж давно вже не острів Баранова
його жителі розводять і ловлять рибу та приймають туристів, ні про Баранова, ані про Чичагова не згадують - аж тут, диви, захочуть ще й свій архіпелаг Олександра (на честь отого, що не імператор, а фактор) перейменувати назад у Тлінкіт
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14.02.2021 00:12 Ответить
всего лишь правителю Прибрежных Американских Островов, но давно пора было демонтировать... а то ходили с этой Ситкой как с писаной торбой
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14.02.2021 02:27 Ответить
2-3 октября 2004 г. была проведена официальная церемония примирения между кланом киксади и Россией. Официальная церемония проводилась на поляне, рядом с тотемным столбом военного вождя киксади Катлиана. В церемонии, согласно требованию клана и благодаря сотрудничеству Службы Национальных Парков, Библиотеки Конгресса, российских историков и Культурного Центра Индейцев Юго-Востока Аляски, принимала участие проживающая в Москве Ирина Афросина - прапраправнучка первого главного правителя русских колоний в Северной Америке А.А. Баранова....
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14.02.2021 00:28 Ответить
Чёт при Трампе они помалкивали. А при Байдене осмелели?
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13.02.2021 22:22 Ответить
злятся - сами зебя за .уй кусают
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13.02.2021 22:23 Ответить
А какая им была причина разевать пасти на Трумпа, раз оно в 2016 считало Крым московитским?

Donald Trump said Wednesday that, if he is elected president, he would consider recognizing Crimea as Russian territory and lifting the sanctions against Russia.
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13.02.2021 23:49 Ответить
ИНДЕЙЦЫ ЖИВУТ НАМНОГО ЛУЧШЕ РАИСЯН.
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13.02.2021 22:26 Ответить
Вы абсолютно правы - индейцы живут, а расеяни гниют и смердят, как куча забродившего дерьма.....
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13.02.2021 22:28 Ответить
а еще сравнить Аляску и Чукотку как там живут кацапы и американцы.
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14.02.2021 00:45 Ответить
Я так понял из слов крымского дурачка из ассамблеи "дураков и мудаков", что расея намерена отдать Китаю его исконные территории, захваченные советами....Тем более, что там основное население уже - китайцы, и власть там китайская....По настроениям кацапов видно, что развал паРаши начался....
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13.02.2021 22:27 Ответить
Крисчане геть *********.
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13.02.2021 22:31 Ответить
Ай да Моська ! Знать она сильна, что лает на Слона!
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13.02.2021 22:32 Ответить
кацапи дали зрозуміти, що їхній соціальний рівень розвитку відстає від решти світу років на 500, а саме коли розпочалася колонізація Америки. тобто весь світ має розуміти що справу мають з дикарями і відноситися до них відповідно.
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13.02.2021 22:34 Ответить
Такие высеры только подтверждает отсутствие логического мышления у правополушарных, и это не соматическое заболевание, а ярко выраженный психический инфантилизм, интеллектуальная отсталасть, которая идет с детства, от отсутствия правильного и хорошего образования всей паРаши, причем отсталость глобальная, от цивилизованных стран, на столетие
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13.02.2021 22:35 Ответить
Російська федерація , назва все говорить.
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13.02.2021 22:38 Ответить
Свободу Татарстану! Смерть русским оккупантам!
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 3922
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13.02.2021 22:39 Ответить
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 7769
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13.02.2021 22:40 Ответить
До речі, колись давно відпочивав у Турції в готелі з татарами з Казані - вони такі націоналісти і страшно не ******* москву!
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13.02.2021 22:40 Ответить
До речі, так, для довідки, "світовий жандарм" США (чи як їх там називають кацапи) останній раз приєднували до себе території аж... у 1898 році (Гаваї, Пуерто-Ріко, Гуам і тд)

По суті, кацапи у ХХІ сторіччі міряють світ категоріями ХІХ сторіччя!
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13.02.2021 22:39 Ответить
Скоріш категоріями XIV сторіччя, категоріями своєї неньки Золотої орди.
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13.02.2021 22:54 Ответить
Американские индейцы остались жить на своих территориях в США,а вот русня выдворяет коренное население,делая жизнь крымских татар такой,что половина вновь покинула полуостров спасая себя.свою веру и свободу.украинцам крыма тоже создали условия,при которых тоже многие вынуждены были пересе5литься ..
Никакой аналогии...Простая трепология росситйской пропаганды
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13.02.2021 22:44 Ответить
кацапы охерели просто потому, что США и ЕВРОПА седьмой год мечут бисер перед хохочущими гопниками, думая что они их успокоят одним выражением своей глубокой озабоченности , вместо того , чтобы озаботить их ещё в 2014 году индейскими "Тамогавками"
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13.02.2021 22:45 Ответить
Думаю, индейцы будут против.
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13.02.2021 22:48 Ответить
кого цікавить вислови кацапа, який в уборну по дозволу ходить.
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13.02.2021 22:52 Ответить
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 9339
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13.02.2021 22:56 Ответить
Азовське- внутрішнє море України
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14.02.2021 00:46 Ответить
Що мене завжди дивувало в кацапах, так це те що вони ісконниє.
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13.02.2021 22:56 Ответить
Сенат США не смог собрать голоса за импичмент экс-президенту Дональду Трампу.
Конгрессмены в итоговом голосовании по импичменту не признали президента США Д.Трампа виновным по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. За его осуждение по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется в звании Президента США.

Щоправда, паршинські зливні бачки радісно брешуть "За его оправдание по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53... Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется на своем посту." - відчуйте різницю..
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13.02.2021 23:01 Ответить
он уже не президент, на каком посту?
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14.02.2021 00:46 Ответить
"Ну что ж коллеги, этот опыт, нам показал - что пациент лишь опроверг предположенье, а мысль вообще хорошая была."(с)
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13.02.2021 23:03 Ответить
Хочешь ВОЙНУ - зови " РУЦКИЙ МИР".
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13.02.2021 23:07 Ответить
Перекрыть поставку кокаина и братва сдуется.
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13.02.2021 23:21 Ответить
тупой, вислоухий москаль... если следовать твоим движениям ума, то вы тогда должны вернуть исконные земли киевской руси.
а вернуть конечно же украине. давай, проваливай мой слабоумный друг))
капец... они такие тупые. их загнать под шконарь умом так легко. лопочут по своим методичкам и учебникам, которые сами придумали. и думают, что самые умные.

где гниды ваши исконно гуские территории? где? вы все состоите из башкирий, бурятий, чукоток и прочих краёв. а это исконные земли коренных народов. русские где жили?
добрая половина европейской части росии - киевская русь. вы то где?
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13.02.2021 23:23 Ответить
Не вопрос.

Тогда Роися должна сузиться до Мокшанских болот отказываясь от Сибири, Татарстана, Кавказа, Курил, Дальнего Востока, Урала и практически всей европейской части Роиси.

Хотя, это и так произойдет еще при нашей жизни.
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13.02.2021 23:36 Ответить
а до сих пор оккупированные земли Финляндии, даже у Эстонии и Латвии отхватили кусочки, а Кенигсберг?
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14.02.2021 00:40 Ответить
Малацы кацапы лишнехромосомные!
А русские, должны освободить оккупированные территории (и московию тоже) и вернутся в свой русск, откуда они вылупились!!! Дебилы б#ля...
Нех й шаст ть!
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13.02.2021 23:47 Ответить
Крым можно вернуть татарам. а не Украине - так кремлёвское "лицо" пострадает меньше.
Потому что за татарами стоит натовская Турция, которая контролирует вход в Чёрное море.
Украине причитаются репарации за нанесённый ущерб и утраченую выгоду.
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13.02.2021 23:53 Ответить
Если следовать логике лаптеногих, то у россии вообще нет исконно российских територий... За исключением нескольких
кв.километровв мацковских болот...
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14.02.2021 00:01 Ответить
*******! Чья бы корова не мычала насчёт "исконных" территорий, но только не кацапская.
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14.02.2021 00:04 Ответить
Такс, пора мокшанам напомнить о их оккупации украинской Кубани и Стародубщины (даже хуже- большей части Черниговского княжества впринципе, вырезании населения Новгородской и Псковской республик, Казанского, Астраханского и Сибирского ханств...
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14.02.2021 00:04 Ответить
Кстати о птичках...
Долбобобы лишнехромосомные, какие международные договора и обязанности подписанные ранее, нарушила США??? Может про *****, похрюкаете ..?
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14.02.2021 00:15 Ответить
Пусть кремль даст право якутам использовать своё золото и алмазы.
Пусь даст им те льготы, которые имеют в США коренные индейцы.
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14.02.2021 00:21 Ответить
Если рашка вернёт все отжатые у коренных народов территории, то скукожится до размеров московской области
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14.02.2021 00:35 Ответить
А московская область тоже не их, они её отжали у мокш и эзр)
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14.02.2021 05:04 Ответить
"в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции"
поддержу, пожалуй
больше целительных контрсанкций
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14.02.2021 00:58 Ответить
Какой-то крысянский зицпредседатель "рогов и копыт" что-то там ляпнул против США .Это вообще стоит публиковать на Цензоре?
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14.02.2021 01:08 Ответить
Какой-то нонейм кому-то что-то сказал. Срочно нужно пилить новость.
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14.02.2021 01:08 Ответить
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 1378
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14.02.2021 01:51 Ответить
В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 392
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14.02.2021 03:14 Ответить
Чукотку придется вернуть США.
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14.02.2021 02:31 Ответить
Детский сад)) Хотя и там наверно знают, что американцы не национальность, и ни у каких индейцев в принципе не могли ничего захватить, потому что индейцы тоже американцы))
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14.02.2021 05:01 Ответить
Сиди на бутылке,мразь свиноруская. Только это исконно ваше.
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14.02.2021 06:50 Ответить
все идет как надо! большинство крымчан уже ненавидит понаехавших лютой ненавистью... В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 2176 они первые вас резать будут. В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 3840
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14.02.2021 07:07 Ответить
Так Крым же-исконно татарский. Хотя кому это пояснять? Кацапам. Контрпродуктивно.)
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14.02.2021 06:48 Ответить
Так все таки ********* таким образом призналась в воровстве? В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 7257
И что это, индейцы попросили ********* защищать их права или выдвинули претензии к США? В окупованому Криму відповіли США "їхньою мовою": Американська сторона має повернути споконвічно індіанські території, а потім вказувати РФ - Цензор.НЕТ 9366
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14.02.2021 07:04 Ответить
Дивує сам факт появи подібної публікації в Україні...((( Очевидно ВСІМ НОРМАЛЬНИМ ЛЮДЯМ (до яких кацапня НЕ НАЛЕЖИТЬ) що Крим не є ісконно кацапською землею...
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14.02.2021 07:36 Ответить
Тобто , цапи визнають , що захопили наші « ісконні» землі . Але тому що так колись робив хтось інший - це їм дозволяється зараз
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14.02.2021 07:41 Ответить
Вот этоооо базааар!! Тагда так! Исконные территориии алеутов, чукчей, ескимосов и....т.д. список большой, там добавьте по месту, подготовьте к передаче и доложите! .....письменно и устно....только разборчиво,а не...... кремлевскими каракульками.
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14.02.2021 07:43 Ответить
І не потрібно про Чукотку - то не НАША СПРАВА...А от про Сх.Добас(Таганрог з округою),Слобожанщину(Білгород...)....ТРЕБА,але антиУкраїнській владі Києва байдуже...
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14.02.2021 07:52 Ответить
Этот пи... Украину уже с индейцами сравнивает.
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14.02.2021 11:36 Ответить
по логике лишнехромосомных Крым нужно вернуть османам, татарам, половцам, хазарам, а вообще изначально грекам
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14.02.2021 11:44 Ответить
Москотостану треба повернути його справжню газву. А моськву треба повернути болотним жабам.
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14.02.2021 12:10 Ответить
типова елочка щукіна. з аналогічними відповідями. смішно.
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14.02.2021 12:12 Ответить
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