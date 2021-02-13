В оккупированном Крыму ответили США "на их языке": Американская сторона должна вернуть исконно индейские территории, а потом указывать РФ
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Американской стороне следует срочно вывести военный контингент из различных стран и вернуть исконно индейские территории.
Такое заявление сопредседатель "Ассамблеи славянских народов крымского региона" Роман Чегринец сделал в ответ на слова представителя постпредства США при ООН Родни Хантера на заседании Совета безопасности ООН, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и не снимет санкции с РФ до тех пор, пока она не изменит курс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли", - сказал он в комментарии РИА "Новости".
"Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", - добавил Чегринец в разговоре с агентством.
Он отметил, что в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции. "Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", - подчеркнул сопредседатель ассамблеи.
В ответ на высказывание Родни Хантера в "парламенте" оккупированного Крыма заявили, что полуостров уже "выработал иммунитет к иностранным экономическим ограничениям, поэтому жителям региона "вся эта санкционная ерунда" безразлична".
"Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием", - сказал вице-спикер "крымского парламента" Владимир Бобков в комментарии РИА "Новости".
По его мнению, такие заявления рассчитаны "на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах". Крымчане, как считает Бобков, "к подобным однотипным заявлениям привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей".
Напомним, 11 февраля на заседании Совбеза ООН представитель постпредства США Родни Хантер заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают оккупацию Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе сохранятся, пока Российская Федерация не изменит свой курс.
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Тож порятував комерційну мету всієї тодішньої експедиції - продаж хутра морського звіра в китайському Кантоні - саме Лисянський на «Неве», який забив хутром трюми у факторіях на Алясці, як кажуть моряки, «під жвак». І взагалі провів цей рік плавання окремого від «Надежды» якось нудніше, але плодотворніше, попри те, що брав участь у російсько-тлінклітській війні, штурмував з моря захоплену індіанськими племенами фортецю росіян Сітка, обійшов на байдарці й уклав карти всіх навколишніх островів, а на шляху в Китай сів на рифи й відкрив острів свого імені посеред Тихого океану. Зараз там пташиний заповідник і пускають лишень орнітологів.
...
У російських біографів замість цих розмов завжди була якась димова завіса про «во славу государства російського». А справа, як і в усіх інших європейських народів, була не в славі, а в грошах. Ніколай Чуковскій, один із біографів Крузенштерна «і Лисянського», стверджував, що довколосвітній рейс «Надежды» та «Невы» приніс 600-кратний прибуток. Не 600 відсотків - 600 разів! Навіть вихованим на базарах Істанбула й Тайваню правильним пацанам такі прибутки здаються неймовірними. Однак у часи нерегулярного сполучення (а пароплавів тоді ще не було) це була цілком можлива цифра.
Кожен фунт, кожен пуд вантажу, навіть простий залізний вухналь чи, упаси Боже, якір, доставлений на Далекий Схід Сибірським трактом, а далі кораблями з Охотська на Аляску, - ставав золотим. Тубільці Алеутських островів й Американського материка передавали залізні наконечники гарпунів у спадок від батька до сина. А Лисянський ще й удосконалив звичну торгівлю з тубільцями смуговим залізом: обладнав просто на палубі «Невы» кузню з горном, у якій коваль виробляв саме той реманент, який був потрібен саме на цьому острові: ножі так ножі, гарпуни так гарпуни. - https://tyzhden.ua/History/215400
Т.е., уже демонтирован, новость за июль 2020.
ну, так і Сітка ж давно вже не острів Баранова
його жителі розводять і ловлять рибу та приймають туристів, ні про Баранова, ані про Чичагова не згадують - аж тут, диви, захочуть ще й свій архіпелаг Олександра (на честь отого, що не імператор, а фактор) перейменувати назад у Тлінкіт
Donald Trump said Wednesday that, if he is elected president, he would consider recognizing Crimea as Russian territory and lifting the sanctions against Russia.
По суті, кацапи у ХХІ сторіччі міряють світ категоріями ХІХ сторіччя!
Никакой аналогии...Простая трепология росситйской пропаганды
Конгрессмены в итоговом голосовании по импичменту не признали президента США Д.Трампа виновным по обоим пунктам обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. За его осуждение по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53. Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется в звании Президента США.
Щоправда, паршинські зливні бачки радісно брешуть "За его оправдание по первому свои голоса отдали 52 из 100 сенаторов, по второму - 53... Таким образом, не было набрано двух третей голосов (67), необходимых для признания Трампа виновным и отстранения от власти, он останется на своем посту." - відчуйте різницю..
а вернуть конечно же украине. давай, проваливай мой слабоумный друг))
капец... они такие тупые. их загнать под шконарь умом так легко. лопочут по своим методичкам и учебникам, которые сами придумали. и думают, что самые умные.
где гниды ваши исконно гуские территории? где? вы все состоите из башкирий, бурятий, чукоток и прочих краёв. а это исконные земли коренных народов. русские где жили?
добрая половина европейской части росии - киевская русь. вы то где?
Тогда Роися должна сузиться до Мокшанских болот отказываясь от Сибири, Татарстана, Кавказа, Курил, Дальнего Востока, Урала и практически всей европейской части Роиси.
Хотя, это и так произойдет еще при нашей жизни.
А русские, должны освободить оккупированные территории (и московию тоже) и вернутся в свой русск, откуда они вылупились!!! Дебилы б#ля...
Нех й шаст ть!
Потому что за татарами стоит натовская Турция, которая контролирует вход в Чёрное море.
Украине причитаются репарации за нанесённый ущерб и утраченую выгоду.
кв.километровв мацковских болот...
Долбобобы лишнехромосомные, какие международные договора и обязанности подписанные ранее, нарушила США??? Может про *****, похрюкаете ..?
Пусь даст им те льготы, которые имеют в США коренные индейцы.
поддержу, пожалуй
больше целительных контрсанкций
И что это, индейцы попросили ********* защищать их права или выдвинули претензии к США?