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МИД (6653) Россия (91213) Донбасс (26945)

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли РФ в мирном процессе на Донбассе возмущают, так как Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она начала и продолжает.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Почти семь лет назад Российская Федерация начала необъявленную войну против Украины. Совершив незаконную оккупацию и попытку аннексии Крымского полуострова, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе… Документальные и другие свидетельства роли и прямого участия России в вооруженном конфликте против Украины передаются и в дальнейшем будут передаваться украинской стороной в международные юрисдикционные институты. Поэтому настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", - говорится в публикации.

В МИД Украины отметили, что достигнутые при посредничестве ОБСЕ, а также Германии и Франции Минские договоренности и соглашения в "Нормандском формате", выполнение которых продолжает служить основой политико-дипломатического урегулирования конфликта, сознательно с первого же дня не выполняются Россией.

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"Стоит только вспомнить захват Дебальцево и других украинских территорий шесть лет назад - в течение нескольких дней после подписания Россией Минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года и решения о прекращении огня вдоль линии разграничения. Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД также отмечается, что все предложения и инициативы, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают блокироваться под надуманными предлогами, а на линии разграничения на Донбассе усиливаются провокации со стороны вооруженных формирований РФ, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В МИД подчеркнули, что Украина продолжает оставаться преданной мирному, политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", - подытожили в МИД.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Розкажіть ще про це блазню та Дерьмаку, а то вони не в курсі... Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 2596
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13.02.2021 22:58
+22
так все таки росия, не Порошенко?
Просто уточняю.
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13.02.2021 23:01
+15
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 1700
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13.02.2021 23:04
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Розкажіть ще про це блазню та Дерьмаку, а то вони не в курсі... Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 2596
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13.02.2021 22:58 Ответить
Не мешайте. Ермак до сих пор "погибшего брата" оплакивает. Того, которого не было.
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13.02.2021 23:07 Ответить
так все таки росия, не Порошенко?
Просто уточняю.
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13.02.2021 23:01 Ответить
Та сторона.(С)
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13.02.2021 23:02 Ответить
РАБссия монгольское Болото.
Карл Маркс.
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13.02.2021 23:01 Ответить
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 1700
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13.02.2021 23:04 Ответить
Треба не вазмущацца, а давать отвєтку, довбодятли зелені.
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13.02.2021 23:01 Ответить
Видео, которое не требует никаких комментариев: https://twitter.com/ya_kak_apelsin/status/1360501761254035457

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 6374
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13.02.2021 23:01 Ответить
Настоящий живой человек и журналист.
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14.02.2021 11:15 Ответить
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 873 Та вам же ОБСЕ уже сто раз объяснило: на танках написано "За Путина" или хотя бы "Россия вперёд"? Нет? Значит и разговаривать не о чем. Чьи войска - непонятно.
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13.02.2021 23:02 Ответить
Орки получают денежное довольствие в ржублях, в их кабинетах портреты их фюреров, вся "экономическая" и военная деятельность завязана на Мордор. Более того - оккупированные района Донбасса по факту практически и есть РФ. У тех кто умеет думать не возникает никаких вопросов о принадлежности войск.

Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3130
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13.02.2021 23:22 Ответить
Підтримка агресора з боку уряду клоуна, - триває. Тепер на прилавках наших супермаркетів не гречка, а греча. Тху, блд...

Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 7188
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13.02.2021 23:02 Ответить
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 7245
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13.02.2021 23:05 Ответить
Треба завжди тримати порох сухим, коли твій сусід - Росія.
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13.02.2021 23:06 Ответить
Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД - Цензор.НЕТ 3265
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13.02.2021 23:07 Ответить
У них на раші ментальність людожерів, "Россиянка вывезла троих детей в лес и раздела догола, чтобы заморозить"
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/rossiyanka-edva-ne-zamorozila-troih-detey-iz-za-ssory-s-muzhem-novosti-rossii-11319185.html?_
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13.02.2021 23:08 Ответить
По ходу ми (Україна) на порозі великого шухера. Чистим кулемета.
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13.02.2021 23:17 Ответить
Росія почала й активно бере участь у війні на Донбасі, вона в принципі не може бути посередником у мирному процесі, - МЗС - Цензор.НЕТ 67
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13.02.2021 23:21 Ответить
а шо , ОБСЕ семь лет рассказывает европейцам в Европе за их налоги, что военные из паРаши приезжают с автоматами на танках в украинский Донбасс, чтобы вместе с колорадами огороды распахивать и картошку садить?
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13.02.2021 23:43 Ответить
Должен быть правильный заголовок - "россия - зачинщик и активный участник войн по Всему Миру, и она в принципе не может быть по сути посредником в мирных процессах, а должна быть признана страной поддерживающая международный терроризм.!!" ....КЛАПКА *** ..
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14.02.2021 00:04 Ответить
АХРЕНЕТЬ, уже семь лет война идет и квартальные вылупки это только сейчас поняли? А как же мирЬ в глазах ********* ботоксной? Или уже квартальный гундосый недоносок там мирЯ не видит?
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14.02.2021 07:49 Ответить
Азейбарджан нам серьезно подгадил войнушкой с Арменией.
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14.02.2021 08:35 Ответить
вам, евреям?)
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14.02.2021 12:02 Ответить
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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14.02.2021 10:33 Ответить
А Моссад вже б знищив тих ворожих щурів, як би вони так гадили ізраільцям, а ми тут панькаємость з гнидами пацючими.
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14.02.2021 12:04 Ответить
Круто! Сами додумались или кто подсказал?
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14.02.2021 14:20 Ответить
Агрессора и окупанта уже называют зачинщиком....
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14.02.2021 14:56 Ответить
 
 