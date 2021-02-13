Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина может обойтись без импорта электроэнергии из России, если проведет надлежащую подготовку к следующему отопительному сезону.
Об этом в интервью Радіо Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. У нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. Если бы этого не было, то не было бы проблем. У нас блок на Хмельницкой станции, я надеюсь, в ближайшие дни он уже выйдет из ремонта, если бы сейчас не ремонтировался, а это тысяча мегаватт, это серьезный блок, проблемы не было бы. У нас объемы того же импорта из России 200 мегаватт. Один блок - это тысяча мегаватт", - отметил Витренко.
По его словам, у России есть значительное влияние в энергетике как в Украине, так и в Европейском союзе.
"Фирташ сидит в Австрии. Кто за него дал выкуп? Российский олигарх, связанный с Путиным. Вы думаете, что Фирташ не зависит от путинского режима?.. И таких много вещей... В Европе много людей работает с русскими в энергетике, с "Газпромом", с "Росатомом". "Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся (Витренко подразумевает планы объединения энергосистем Украины и Европейского союза. - Ред.). Это сложная ситуация", - добавил исполняющий обязанности министра энергетики.
Напомним, с 1 февраля восстановился импорт электроэнергии из России. В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" нет основания для ограничения импорта электроэнергии из России.
В частности, общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт в час.
Пожалуйста, подождите...
Це не нехлюйство, і навіть не просто корупція олігархату. Це - позбавлення України енергетичної незалежності від ворога як елемент гібридної війни. Усі дотичні до цього - зрадники і державні злочинці.
большая же часть блоков давно выработали ресурс и сейчас работают на честном слове продленных сроков эксплуатации
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в парашке ядерное топливо, либо электричество.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15.
"Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% по сравнению с 2019 годом - до 16,95 млн т. Стоимость импортированного угля составила $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019-м ($3,03 млрд). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Крупнейшим поставщиком угля в Украину стала РФ (на $1,04 млрд, доля в импорте - 61,71%). На втором месте по поставкам - США ($480,32 млн или 28,41%), на третьем - Казахстан ($126,1 млн или 7,46%). На долю других стран пришлось $40,89 млн или 2,42%"
"В январе-ноябре прошлого года энергогенерирующие предприятия нашей страны приобрели тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 356,087 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.
По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года в России было закуплено 218,79 тонн ядерного топлива на сумму 200,10 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56,2%), а в Швеции - 211,43 тонны стоимостью 155,98 миллионов долларов. Доля поставок из Швеции составила 43,7%."
Експорт зріс на 30%, але почалося фальшиве скавуління про зменшення критичних запасів вугілля - головна причина закупівлі російської електроенергії
Не хочет, а уже строит! Как и в Финляндии. А мы всё на батьку с его АЭС наезжаем
и тут мысль, а не вы ли, дерьмо зеленое, причина торговни с кацапией?
Останні місяці перед відключенням 3 канали ведмудчука розганяли ідею про те, це Україна сама винна, що втратила Крим, бо "грошей туди достатньо не вкладали, любов до України не прищеплювали, і взагалі Крим продали за домовленістю з Порошенком і Турчиновим".
Це якби Вас пограбували і карну справу завели на ... Вас за те, що Ви звичайна мирна людина, а не озброєний до зубів бандюган. Грабіжник при цьому підході виводиться за дужки і фактично легалізується.
Цей С.В. займається тим самим.
Спасибо, Кэп!
ЛОХИ які голосували за НЕЛОХА ЗЕ - вам ваші беньки ще не повилазили?
Говорят, в Британском парламенте есть отдельный вход для Монарха и специальная комната с ограниченным доступом, где Монарх перед выходом в Палату Лордов может привести в соответствие свою внешность (надеть большую корону, церемониальную мантию и т.д.). На стене именно этой комнаты висит смертный приговор казнённого английского короля Карла I. ЗАЧЕМ? Можно же было как-то более изысканно декорировать, по сути дела, будуар Монарха.
Более того, тело лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии Оливера Кромвеля через несколько лет после смерти эксгумировали и публично посмертно казнили - повесили, после чего отрезали голову, насадили на кол и выставили на всеобщее обозрение. И все это произошло в Лондоне! ЗАЧЕМ? Можно же было ограничиться публичным осуждением умершего правителя, а не впадать в столь ужасное варварство.
А на каких примерах украинским властьпридержащим ума-разума набираться?
1. Экспортировать 150-180 млн.квт в ежегодно;
2. Экспортировать до 40 млрд м3 природного газа( ранее Украина добывала 75млрд.м3 газа в год;
3. Украина могла производить десятки млрд.м3 шахтного метана и сжигать его получая тепло и э/э на РАЗРАБОТАННЫХ в Украине кооперационных установках;
4.Украина могла обеспечить себя литражом( все частные домохозяйства);
Это было бы если бы пид@ров не было у власти тридцать лет!