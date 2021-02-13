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Новости Политика Украины
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импорт (544) Россия (91213) электроэнергия (762) Витренко Юрий (376)

Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко

Украина может обойтись без импорта электроэнергии из России, если проведет надлежащую подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. У нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. Если бы этого не было, то не было бы проблем. У нас блок на Хмельницкой станции, я надеюсь, в ближайшие дни он уже выйдет из ремонта, если бы сейчас не ремонтировался, а это тысяча мегаватт, это серьезный блок, проблемы не было бы. У нас объемы того же импорта из России 200 мегаватт. Один блок - это тысяча мегаватт", - отметил Витренко.

По его словам, у России есть значительное влияние в энергетике как в Украине, так и в Европейском союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко

"Фирташ сидит в Австрии. Кто за него дал выкуп? Российский олигарх, связанный с Путиным. Вы думаете, что Фирташ не зависит от путинского режима?.. И таких много вещей... В Европе много людей работает с русскими в энергетике, с "Газпромом", с "Росатомом". "Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся (Витренко подразумевает планы объединения энергосистем Украины и Европейского союза. - Ред.). Это сложная ситуация", - добавил исполняющий обязанности министра энергетики.

Напомним, с 1 февраля восстановился импорт электроэнергии из России. В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" нет основания для ограничения импорта электроэнергии из России.

В частности, общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт в час.

Также читайте: Объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов с начала года, - нардеп

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
А я думал если не останавливать атомные энергоблоки во время зимнего максимума.
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13.02.2021 23:09
+11
Какой интересный фейк. И при этом в 2019 году уже шесть энергоблоков работали на американских сборках Westinghouse. И планомерно переводились другие 1000-ки.
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13.02.2021 23:15
+10
Виходячи з цього раніше добре готовились до опалювального сезону, а тепер хреново. Що змінилось?
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13.02.2021 23:10
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А я думал если не останавливать атомные энергоблоки во время зимнего максимума.
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13.02.2021 23:09 Ответить
Я так понял, что на ремонт останавливали.
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13.02.2021 23:40 Ответить
Странные ремонты во время зимнего максимума. Для этого существует межсезонье. А еще 16 января работали 12 блоков из 15. А учитывая сегодняшнюю информацию о ставшем блоке -- стоят уже 6 блоков. Что-то у нас в последнее время сплошные "аварийные" отключения энергоблоков на АЭС. Зато теперь есть повод еще увеличить импорт из раши.

Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко - Цензор.НЕТ 2047
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13.02.2021 23:49 Ответить
Я не специалист в области атомной энергетики. Но, из общих соображений предположу, что технике свойственно ломаться в период пиковых нагрузщок.
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14.02.2021 00:46 Ответить
Именно не специалист. Для сложных производственных систем есть такая штука, как ППР.. И что-то странно они так стали вдруг ломаться именно этой зимой. Особенная наверное?
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14.02.2021 00:57 Ответить
Наверное потому, что зима холодная, возросло потребление электричества, энергосистема на пределе возможностей - отсюда и аварии.
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14.02.2021 01:41 Ответить
Влітку 2020 Енергоатом взагалі стояв за для того, щоб сонячні електростанції Ахмєтова могли кудись віддавати електроенергію. То чому тоді енергоблоки не ремонтували? А тому, що Енергоатом умисно банкротували.
Це не нехлюйство, і навіть не просто корупція олігархату. Це - позбавлення України енергетичної незалежності від ворога як елемент гібридної війни. Усі дотичні до цього - зрадники і державні злочинці.
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14.02.2021 08:17 Ответить
Еще раз. Именно не специалист. Для сложных производственных систем есть такая штука, как ППР. И были зимы и холоднее.
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14.02.2021 09:07 Ответить
у энергоатома стабильно нет денег на ремонт старого изношенного оборудования, латают абы как, вот и результат
большая же часть блоков давно выработали ресурс и сейчас работают на честном слове продленных сроков эксплуатации
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14.02.2021 06:36 Ответить
Врешь.
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14.02.2021 09:05 Ответить
Врет.
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14.02.2021 09:08 Ответить
"Осенью 2018 года, уже после принятия политического решения о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ, было заключено секретное соглашение с российской компанией ТВЭЛ, которым контракт на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС продлили до 2025 года, пишет газета ZN.UA.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15. Таким образом, российский ТВЭЛ будет поставлять 60% топлива для атомных реакторов"
Выбирай, но осторожно, но выбирай (с) - либо покупать в парашке ядерное топливо, либо электричество.
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13.02.2021 23:10 Ответить
Ліктрічество лаптєстан може завтра вимкнути, а АС працюватиме.
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13.02.2021 23:13 Ответить
Какой интересный фейк. И при этом в 2019 году уже шесть энергоблоков работали на американских сборках Westinghouse. И планомерно переводились другие 1000-ки.
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13.02.2021 23:15 Ответить
Для тормозов повторю.
Подписанное "Энергоатомом" соглашение предусматривает поставку российского ядерного топлива на восемь украинских реакторов из 15.
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13.02.2021 23:17 Ответить
Для тормозов повторяю, не слухи, а информацию по контракту на бочку.
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13.02.2021 23:22 Ответить
А теперь по углю. Там ситуация аналогичная, но все почему-то привязались именно к импорту электричества.
"Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% по сравнению с 2019 годом - до 16,95 млн т. Стоимость импортированного угля составила $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019-м ($3,03 млрд). Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Крупнейшим поставщиком угля в Украину стала РФ (на $1,04 млрд, доля в импорте - 61,71%). На втором месте по поставкам - США ($480,32 млн или 28,41%), на третьем - Казахстан ($126,1 млн или 7,46%). На долю других стран пришлось $40,89 млн или 2,42%"
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13.02.2021 23:26 Ответить
Так мы информацию по контракту дождемся? Или и дальше будет дерьмо на вентилятор?
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13.02.2021 23:28 Ответить
Я просто хочу увидеть не фейк о слухах от жены Грицацуева перед выборами, а реальную информацию о контракте. Чтобы посмотреть и сделать выводы. Что в этом не так?
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13.02.2021 23:41 Ответить
Ещё раз для тормозов - контракт секретный. Но есть фактические данные по закупкам, которые примерно подтверждают информацию.
"В январе-ноябре прошлого года энергогенерирующие предприятия нашей страны приобрели тепловыделяющие сборки, являющиеся топливом для атомных электростанций, на общую сумму 356,087 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

По данным ведомства, за 11 месяцев 2019 года в России было закуплено 218,79 тонн ядерного топлива на сумму 200,10 миллиона долларов (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 56,2%), а в Швеции - 211,43 тонны стоимостью 155,98 миллионов долларов. Доля поставок из Швеции составила 43,7%."
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13.02.2021 23:40 Ответить
Не существует таких секретных контрактов на таком рынке. А вот фейки жена Грицацуева перед выборами плодила исправно, пытаясь помочь своему муженьку. Прошло уже два года, ну и где инфа о контракте?
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13.02.2021 23:44 Ответить
Контракт настолько секретный что только прикацапленные интернет тролли о нем знают. Для остальных это секрет.
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14.02.2021 09:05 Ответить
само ты прикацапленный тормоз, чудило номерное
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14.02.2021 08:17 Ответить
а як там з постачанням російської електроенергії?

Експорт зріс на 30%, але почалося фальшиве скавуління про зменшення критичних запасів вугілля - головна причина закупівлі російської електроенергії
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13.02.2021 23:32 Ответить
брехня.....
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14.02.2021 08:15 Ответить
секретное соглашение с российской компанией ТВЭЛ/ До победы Коломойского-Зеленского здесь сидела стая израильских флажков.Если они что то не понимали в комменте Ивана Петровича Сидорова, они каркали: Конспирррология , рррептилоиды, Нибиррру, ерррмолки из фольги. В ответ Иван Петрович Сидоров давал ссылку на источник информации.И в данном случае ссылка на источник информации будет полезной.
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14.02.2021 09:23 Ответить
Как вариант можна еще отправить одну бородатую бабушку с внучком в Гуантанамо.
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13.02.2021 23:10 Ответить
Виходячи з цього раніше добре готовились до опалювального сезону, а тепер хреново. Що змінилось?
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13.02.2021 23:10 Ответить
Хоррроше питання)
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13.02.2021 23:14 Ответить
Может просто куклу олигархов убрать от власти:
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13.02.2021 23:11 Ответить
"Росатом" хочет строить в Венгрии атомную станцию. А мы с Венгрией объединяемся (Витренко подразумевает планы объединения энергосистем Украины и Европейского союза. - Ред.). Это сложная ситуация", - добавил исполняющий обязанности министра энергетики.

Не хочет, а уже строит! Как и в Финляндии. А мы всё на батьку с его АЭС наезжаем Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко - Цензор.НЕТ 4250
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13.02.2021 23:12 Ответить
как то до вашего зеленого прихода обходилась...
и тут мысль, а не вы ли, дерьмо зеленое, причина торговни с кацапией?
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13.02.2021 23:13 Ответить
Если бы не воровали сотнями миллиардов гривен, то может быть мы бы перестали быть самой бедной страной Европы.
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13.02.2021 23:14 Ответить
Если бы не приводили к власти шапкокрада и куклу олигархов, может и было бы по другому.
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13.02.2021 23:19 Ответить
Кто мешал , тем кто вышел на майдан, выбрать себе других лидеров????? И где сейчас Ярош, и другие типа патриотов ???? Нечего не зеркало пенять , когда рожа кривая
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13.02.2021 23:56 Ответить
Да неужели? Ну так и спрашивай дебилов, приведших куклу олигархов к власти. Ответ получишь у кривой рожи своего зеркала.
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14.02.2021 00:01 Ответить
А , что после того, как т.н лидеры майдана прятались по норам, не было видно , что это за персонажи ????? А , что не т.н полевой командир майдана Луценко бегал по всем экранам Порошенко в один тур ???? Взялся за дело, будь добр за него отвечать. А не кивать , мол , народ плохой....
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14.02.2021 00:18 Ответить
Т.е. это не дебилы сначала приводят к власти вора-шапкокрада, а через время и пустую тупую куклу олигархов, а Майдан? Совсем кукухой двинулось, убогое? При т.н. лидере Майдана Порохе, такой херни, которая сейчас творится в стране, не было и близко. Касательно энергетики -- тем более. Система была абсолютно сбалансирована до лета 2019 года. Не подскажешь что у нас произошло в конце весны 2019 года, что все посыпалось в задницу?
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14.02.2021 00:26 Ответить
Не дивуйтеся. Оксюморон - це постійна практика кремлівських пропагандонів.
Останні місяці перед відключенням 3 канали ведмудчука розганяли ідею про те, це Україна сама винна, що втратила Крим, бо "грошей туди достатньо не вкладали, любов до України не прищеплювали, і взагалі Крим продали за домовленістю з Порошенком і Турчиновим".
Це якби Вас пограбували і карну справу завели на ... Вас за те, що Ви звичайна мирна людина, а не озброєний до зубів бандюган. Грабіжник при цьому підході виводиться за дужки і фактично легалізується.
Цей С.В. займається тим самим.
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14.02.2021 08:40 Ответить
Evropa nevojujet poka s raskoj i nepogybajat kazdi den soldati,tut primer ne v temu
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13.02.2021 23:15 Ответить
Рюзьке армию тоже нужно кормить и ордыло, поэтому продажа электоэнергии "братьям" очень благотворна
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13.02.2021 23:21 Ответить
Отопительный сезон по факту закончен,на улице +7 Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко - Цензор.НЕТ 5916
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13.02.2021 23:23 Ответить
Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко
Спасибо, Кэп!
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13.02.2021 23:26 Ответить
Вугля з Московії- єлектроєнергія з мокшандії - то хто ж --- БАРИЖИТЬ НА КРОВІ???
ЛОХИ які голосували за НЕЛОХА ЗЕ - вам ваші беньки ще не повилазили?
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13.02.2021 23:26 Ответить
Поки бородатий Кал_кий не вернувся в Україну, електрики вистачало...
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13.02.2021 23:27 Ответить
Нужно просто прекратить воровать ...
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13.02.2021 23:27 Ответить
не выпускайте бубу за окружную - стыдно же...
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13.02.2021 23:29 Ответить
ХТО ВАМ, ПЗДБОЛАМ, ЗАВАЖАЄ ГОТОВІТСЯ. ВИ Ж ТІЛЬКИ КРАДЕТЕ І НІЧОГО ДЛЯ КРАЇНИ НЕ РОБИТЕ.
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13.02.2021 23:36 Ответить
Прошлым летом был излишек электроэнергии (не знали куда девать), теперь почти остановили АЭС у которых самая дешевая ел.энергия(и они на гране банкротства чтобы спасти Ахметова с его ТЭС) и закупаем электроэнергию у Беларуси и Кацапов при этом в день платим им по 1 милл.долл., и я еще молчу про поднятие тарифов !!! Падлы *** !!!
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13.02.2021 23:46 Ответить
Запустіть в роботу всі атомні енеогоблоки, які ви навмисне відключили на користь ТЕС Ахметова і корупційної зеленої енергетики з найбільшими тарифами в світі.
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14.02.2021 00:00 Ответить
Зеленка там не при чем.Вот ответ когда все пошло в задницу

Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко - Цензор.НЕТ 8089
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14.02.2021 00:14 Ответить
А чего ж до этого не сделали???
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14.02.2021 01:07 Ответить
если судить по их делам, они все предусмотрели ,чтоб привести страну к краху,но как часто бывает,его величество Случай поломал их планы-поражение трампа на выборах,теперь они будут рассказывать о планах на будущее
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14.02.2021 03:01 Ответить
а я думав, якщо зможе роздавити клопа ахмєтова.
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14.02.2021 06:24 Ответить
Добре підготувалися до зими.Підгунтя для закупівлі електроенергії з Росії підготовлено добре.Тому Вітренка треба затвердити міністром.
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14.02.2021 07:09 Ответить
Я тільки в СІЗО відправлять Вітренко,Тарасюка і Геруса ми самі справимось без струму з РФ.
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14.02.2021 08:45 Ответить
Этот гнус Витренко страдает той же проблемой, что и остальная вылезшая на поверхность нынешняя мразота. Они все из "страны непуганых медведей". У них на глазах не рвали по живому кадыки из глоток таких как они или ихних близких - они ничего не боятся.
Говорят, в Британском парламенте есть отдельный вход для Монарха и специальная комната с ограниченным доступом, где Монарх перед выходом в Палату Лордов может привести в соответствие свою внешность (надеть большую корону, церемониальную мантию и т.д.). На стене именно этой комнаты висит смертный приговор казнённого английского короля Карла I. ЗАЧЕМ? Можно же было как-то более изысканно декорировать, по сути дела, будуар Монарха.
Более того, тело лорда-протектора Англии, Шотландии и Ирландии Оливера Кромвеля через несколько лет после смерти эксгумировали и публично посмертно казнили - повесили, после чего отрезали голову, насадили на кол и выставили на всеобщее обозрение. И все это произошло в Лондоне! ЗАЧЕМ? Можно же было ограничиться публичным осуждением умершего правителя, а не впадать в столь ужасное варварство.
А на каких примерах украинским властьпридержащим ума-разума набираться?
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14.02.2021 09:28 Ответить
Если бы не ган@оны Украина могла:
1. Экспортировать 150-180 млн.квт в ежегодно;
2. Экспортировать до 40 млрд м3 природного газа( ранее Украина добывала 75млрд.м3 газа в год;
3. Украина могла производить десятки млрд.м3 шахтного метана и сжигать его получая тепло и э/э на РАЗРАБОТАННЫХ в Украине кооперационных установках;
4.Украина могла обеспечить себя литражом( все частные домохозяйства);
Это было бы если бы пид@ров не было у власти тридцать лет!
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14.02.2021 13:13 Ответить
не литражом а биогазом ( Китайское говно ..,а могло быть хотя бы украинское)
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14.02.2021 13:27 Ответить
Что значит,"Украина может обойтись без импорта электроэнергии,если хорошо подготовиться"?Это он кому рассказывает?Получается.что он ничего не делал полгода,чтобы хорошо подготовиться?Так какого его три раза протягивают на пост министра?"специалиста",который рассказывает украинцам,что надо сделать,но в то же время сам ничего не сделал.Это Украина должна хорошо подготовиться,а он не при делах.такое впечатление,что у него в голове каша,или опилки.
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15.02.2021 00:31 Ответить
 
 