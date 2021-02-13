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Новости Политика Украины
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рейтинг (1617) Ермак Андрей (1185)

Ермак назвал причины падения рейтинга власти: Непростые времена, поток дезинформации, низкий уровень информационной политики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак назвал причины падения рейтинга власти: Непростые времена, поток дезинформации, низкий уровень информационной политики

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал три основные причины, которые, по его мнению, повлияли на падение рейтингов власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая - есть некая закономерность, непростые времена, COVID, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая - против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик - это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", - сказал Ермак.

Третья причина, по мнению главы ОП, состоит в низком уровне информационной политики власти.

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"Третья причина - уровень информационной политики оставляет желать лучшего. Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. Власть не имеет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину", - сказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента добавил, что "мы не жалуемся, этого от нас никто не дождется".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+52
Предательство, тупость, инфантильность, некомпетентность, лживость, импотенция.
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13.02.2021 23:27
+30
Дерьмак, ты братца ,убиенного Пэдрой на Донбассе, уже нашел? Собрали фуфлометов-любителей ц кучу, и удивляются шо им никто не верит....дбл блд.
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13.02.2021 23:29
+24
Ну а відсутність позитивних результатів тут взагалі ні до чого. Зрозуміло, дякую
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13.02.2021 23:27
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Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 701
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14.02.2021 01:22 Ответить
вони не знають, що таке стратєгія! для них державницька діяльність - це нахапати зараз якомого більше
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14.02.2021 04:59 Ответить
Цікаво, а зустріч Козака з ЗЕленським в іміратському НьюОмані додасть Вовці рейтингу?
Бажаємо журанлістам розслідувачам подальших успіхів у дослідженні того, як злигаються в Еміратах Козак та Вовка. Чекаємо з нетерпінням!
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14.02.2021 01:33 Ответить
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 289
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14.02.2021 01:56 Ответить
Ниче вы не понимаете)у зеголосилок ,ни они сами,ни тупой зеля,ни хитрый беня,а один поц дерьмак теперь виноват -вот никак на себя,дегенератов ,не выйдут...
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14.02.2021 05:13 Ответить
Все ани адинакавыи! Хнык!
А мы нивинаватыи....... Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 6482
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14.02.2021 06:59 Ответить
против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне…
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія! Це ж клоуни за допомогою цієї "машини" і захопили владу в 2019 році.
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14.02.2021 02:43 Ответить
... случайные люди у власти, большинство из них не профпригодны и безудержная коррупция.
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14.02.2021 04:22 Ответить
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 3974
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво руководить "новроссией" после капитуляции Украины !
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14.02.2021 06:48 Ответить
Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 9807
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14.02.2021 06:54 Ответить
Ага, виновато все что угодно, но только не зебилы! Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики - Цензор.НЕТ 9622
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14.02.2021 06:55 Ответить
Во власти - Жюльен Жюлье де Ворюганы. Поголовно. Население - не идиоты, чтобы видя власть во всей красе, продолжать выдавать ей кредиты доверия и удерживать высокий рейтинг.
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14.02.2021 07:44 Ответить
а коли вибирали були ідіоти?
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14.02.2021 07:56 Ответить
Причина в тому що до влади прийшли клоуни і лакеї!
І головний клоун тепер в Еміратах, розважає і розважається!
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14.02.2021 07:57 Ответить
" Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное."

Люди это и чувствуют, получая платежки и покупая продукты.
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14.02.2021 08:04 Ответить
По платіжкам за комунальні відчуваєм, що стало краще жити і без ваших пояснень))
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14.02.2021 08:19 Ответить
Ермак, ну признайся - информационно вы с Зеленским проходите ровно тот же путь, который вы с Зеленским и Коломойским 2 года назад заставили пройти Порошенко.

Непростые времена, поток дезинформации, не та информационная политика . . . Когда вы 2 года тому обливали помоями Порошенко, никто из вас не сказал : "Стоп, надо оставаться в рамках цивилизованной политической дискуссии". Вы его тупо мочили информационно.

Бумеранг. Наслаждайтесь. Ибо надо было думать, какого джина из бутылки вы выпускаете.
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14.02.2021 09:20 Ответить
И не меньше двух лет как вас,а пять лет непрерывно,и еще почти 2 вы продолжаете,из всех розеток поливать помоями Пороха!
И даже через СЕМЬ ЛЕТ,его рейтинг стабилен,и выше надутого пузыря Голобородька,который сейчас уже плучил этот криворагульный чмошник!
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14.02.2021 09:35 Ответить
"При Порошенко люди просыпались с надеждой на лучшее,а при Зеленском с надеждой,что хуже не будет!"
Это делают не враги,а ворье и мародеры при активном участии отдыхающего от видосиков тела писюниста.
Работать, говориш, не дают? Дают! Но оно не берет,говно зеленое.
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14.02.2021 09:28 Ответить
зебіли, навіщо ви вибрали своїм презом зрадника і хабарника Альфонса д"Ермака?
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14.02.2021 09:34 Ответить
И не говорите,кто заказчик дезинформации.Делайте, как перед выборами: пусть каждый человек сам себе фантазирует, кто заказчик...
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14.02.2021 09:55 Ответить
Да и яйца, проклятые, танцевать мешают. Еще Порошенко, вредина, в тюрьму не просится, а только стебется над Бубочкой.
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14.02.2021 10:05 Ответить
...Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать ни кто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.

(с) Крылов "Зеркало и обезьяна""
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14.02.2021 10:34 Ответить
Власть не имеет ни одного своего телеканала /Врёт Ермак-"Козырь". Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1".3 мая, 2019 01.25
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14.02.2021 10:35 Ответить
Не сказав самої головної причини--- ЩО ВЛАДА САМА ПРИЙШЛА НА ВЕЛИКІЙ БРЕХНІ, ЩО ПРИ ВЛАДІ ПРОДАЖНІ ЄВРЕЇ, ЩО ПРИ ВЛАДІ НЕУЧІ І ЛОХИ, ЩО ПРИ ВЛАДІ ШАХРАЇ І ЗЛОДІЇ, ЩО ПРИ ВЛАДІ НЕКОМПЕТЕНТНІ І ТРУСЛИВІ СЦИКУНИ,
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14.02.2021 10:53 Ответить
Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком.
Это те которые с дурдомов , плюс те которые у кормушки. А вот остальные вас давно послали на Х..........Й.
Источник: https://censor.net/ru/n3247816
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14.02.2021 11:27 Ответить
Тупость и не компентентности нынешнего президента Зеленского, Ермака, Шмаграля и всей остальной банды кухарок, баянистов и клоунов, вот основные факторы обеднения Украинцев!!!!
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14.02.2021 11:54 Ответить
шлимазл....уж тебя то первого гнать надо....
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14.02.2021 12:24 Ответить
Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. ? Власть не имеет ни одного своего телеканала ? Странная логика, в моих кругах смотрят на цены , а телевизор смотрят бездельники. Под себя не грести, пробовали?
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24.06.2021 13:35 Ответить
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