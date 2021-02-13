Ермак назвал причины падения рейтинга власти: Непростые времена, поток дезинформации, низкий уровень информационной политики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал три основные причины, которые, по его мнению, повлияли на падение рейтингов власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая - есть некая закономерность, непростые времена, COVID, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая - против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик - это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", - сказал Ермак.
Третья причина, по мнению главы ОП, состоит в низком уровне информационной политики власти.
"Третья причина - уровень информационной политики оставляет желать лучшего. Люди должны чувствовать, что им становится жить лучше, это самое главное. Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. Власть не имеет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину", - сказал Ермак.
Руководитель Офиса Президента добавил, что "мы не жалуемся, этого от нас никто не дождется".
Пожалуйста, подождите...
Бажаємо журанлістам розслідувачам подальших успіхів у дослідженні того, як злигаються в Еміратах Козак та Вовка. Чекаємо з нетерпінням!
А мы нивинаватыи.......
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія! Це ж клоуни за допомогою цієї "машини" і захопили владу в 2019 році.
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво руководить "новроссией" после капитуляции Украины !
І головний клоун тепер в Еміратах, розважає і розважається!
Люди это и чувствуют, получая платежки и покупая продукты.
Непростые времена, поток дезинформации, не та информационная политика . . . Когда вы 2 года тому обливали помоями Порошенко, никто из вас не сказал : "Стоп, надо оставаться в рамках цивилизованной политической дискуссии". Вы его тупо мочили информационно.
Бумеранг. Наслаждайтесь. Ибо надо было думать, какого джина из бутылки вы выпускаете.
И даже через СЕМЬ ЛЕТ,его рейтинг стабилен,и выше надутого пузыря Голобородька,который сейчас уже плучил этот криворагульный чмошник!
Это делают не враги,а ворье и мародеры при активном участии отдыхающего от видосиков тела писюниста.
Работать, говориш, не дают? Дают! Но оно не берет,говно зеленое.
Не любит узнавать ни кто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на-руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.
(с) Крылов "Зеркало и обезьяна""
Это те которые с дурдомов , плюс те которые у кормушки. А вот остальные вас давно послали на Х..........Й.
Источник: https://censor.net/ru/n3247816