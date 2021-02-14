Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ

Представители СММ ОБСЕ, исходя из данных о зафиксированных со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области нарушений режима тишины, пришли к выводу о проведении учений с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, в отчете за 12 февраля наблюдатели отмечают, что 848 из 894 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.

Кроме того, в отчете говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Терновое в оккупированном районе Донецкой области патруль миссии зафиксировал 3 единицы 122-мм гаубиц Д-30, реактивную систему залпового огня "Град" и самоходную гаубицу "Гвоздика", размещенные с нарушением соответствующих линий отвода. Также обнаружили 35 танков, размещенных за линией отвода, однако не в выделенных местах хранения вооружения.

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"Вооруженные формирования РФ, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках ТКГ дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВС Украины", - отмечается в сообщении и указывается, что БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ обнаружил два удлинения траншей вблизи населенного пункта Набережное Донецкой области, которые были оценены миссией как продвижение вооруженных формирований РФ и ее наемников, в результате чего расстояние до позиций Вооруженных сил Украины уменьшилась примерно до 700 м и 500 м соответственно.

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