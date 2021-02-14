РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6124 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
4 955 38
ОБСЕ (4790) Донбасс (26945) СЦКК (725) наемники РФ (2002)

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ

Представители СММ ОБСЕ, исходя из данных о зафиксированных со стороны вооруженных формирований России в Донецкой области нарушений режима тишины, пришли к выводу о проведении учений с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, в отчете за 12 февраля наблюдатели отмечают, что 848 из 894 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года.

Кроме того, в отчете говорится, что на полигоне вблизи населенного пункта Терновое в оккупированном районе Донецкой области патруль миссии зафиксировал 3 единицы 122-мм гаубиц Д-30, реактивную систему залпового огня "Град" и самоходную гаубицу "Гвоздика", размещенные с нарушением соответствующих линий отвода. Также обнаружили 35 танков, размещенных за линией отвода, однако не в выделенных местах хранения вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - зачинщик и активный участник войны на Донбассе, она в принципе не может быть посредником в мирном процессе, - МИД

"Вооруженные формирования РФ, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках ТКГ дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, регулярно проводят мероприятия по изменению и продвижению своих позиций в сторону подразделений ВС Украины", - отмечается в сообщении и указывается, что БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ обнаружил два удлинения траншей вблизи населенного пункта Набережное Донецкой области, которые были оценены миссией как продвижение вооруженных формирований РФ и ее наемников, в результате чего расстояние до позиций Вооруженных сил Украины уменьшилась примерно до 700 м и 500 м соответственно.

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ 01

Также читайте: Переговоры идут сложно, но все равно прогресс есть. На уровне советников обсуждаются ключевые позиции, - Ермак о Нормандском формате

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
То, что пядь за пядью ценю крови наших ребят было отвоевано при Порохе -- все "величайший" разведун просрал.

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6107
показать весь комментарий
14.02.2021 00:38
+15
Терористи "рф" пересувають свої позиції в сторону ВСУ, але у нас же ж "мир".
Як так ЗЕбіли?
показать весь комментарий
14.02.2021 00:33
+9
Рос терористи, що зайшли в Україну були юморні-замовили на честь захоплення Горлівки та вбивства Українців концерт від квартал 95
14.04.14 - початок АТО, Горлівка - захоплена, 17.04 мітинг на площі, викрадений Рибак, а ввечері веселий концерт кварталу та їх вечеря в пабі з бойовиками московії

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3680 Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1181
показать весь комментарий
14.02.2021 00:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терористи "рф" пересувають свої позиції в сторону ВСУ, але у нас же ж "мир".
Як так ЗЕбіли?
показать весь комментарий
14.02.2021 00:33 Ответить
Нічого страшного, - скажуть зебіли - Зєлєнскій знову збільшить уюо відстань між позиціями, відвівши наші війська ще назад.
показать весь комментарий
14.02.2021 01:48 Ответить
зебилы, давно потерявшие нюх, утром будут говорить что в воздухе снова пахнет войной
показать весь комментарий
14.02.2021 00:35 Ответить
Рос терористи, що зайшли в Україну були юморні-замовили на честь захоплення Горлівки та вбивства Українців концерт від квартал 95
14.04.14 - початок АТО, Горлівка - захоплена, 17.04 мітинг на площі, викрадений Рибак, а ввечері веселий концерт кварталу та їх вечеря в пабі з бойовиками московії

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3680 Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1181
показать весь комментарий
14.02.2021 00:38 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!!)))
показать весь комментарий
14.02.2021 00:36 Ответить
Самое время провести "день всех влюблённых" пианистов на тёплом море. Порошенко, *****, астанавись!
показать весь комментарий
14.02.2021 00:37 Ответить
Зеле пора сюда на отдых, а не в эмираты

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5345
показать весь комментарий
14.02.2021 00:40 Ответить
Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
показать весь комментарий
14.02.2021 00:37 Ответить
То, что пядь за пядью ценю крови наших ребят было отвоевано при Порохе -- все "величайший" разведун просрал.

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6107
показать весь комментарий
14.02.2021 00:38 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
показать весь комментарий
14.02.2021 00:43 Ответить
Колорадские вжопучленцы готовятся к посадке на бутылку ! ))
показать весь комментарий
14.02.2021 00:38 Ответить
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2757
показать весь комментарий
14.02.2021 00:42 Ответить
Зеблазень тим часом гріється на сонечку в ОАЄ😡
показать весь комментарий
14.02.2021 00:39 Ответить
День всіх закоханих Володимир та Олена Зеленські проведуть в ОАЕ за дежавний рахнок? Тобто за рахунок платників податків та комуналки?
показать весь комментарий
14.02.2021 00:51 Ответить
турборежим зенарика требует отдыха каждый месяц, зебилы не против.
показать весь комментарий
14.02.2021 01:54 Ответить
Да , прогресс точно есть ,они захватывают инициативу, а потом придется опять гибнуть нашим солдатам из-за миролюбивости нашего говнокомандуючого!
показать весь комментарий
14.02.2021 00:41 Ответить
а зебилы ж выбрали клоунов , чтобы был мир, а война им и нах не нужна ...
показать весь комментарий
14.02.2021 00:41 Ответить
В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.(с)
показать весь комментарий
14.02.2021 00:46 Ответить
а зелЕный подонок все о 'перемирии' вякает
показать весь комментарий
14.02.2021 00:47 Ответить
все смерти на совести Зеленого..мы с него еще за это спросим... и военные спросят...
показать весь комментарий
14.02.2021 00:48 Ответить
Смерти на совести россиян и коллаборантов...а вот Зеленский-на нашей с Вами.
показать весь комментарий
14.02.2021 00:51 Ответить
Мерзота, яка банкетує на відпочинку, у той час, коли чотири доби від голоду і спраги вмирав у муках поранений боєць, на вашому боці?

Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 879

показать весь комментарий
14.02.2021 00:59 Ответить
согласен.. но с кацапами нужно иначе - Только нанесение внезапного упреждающего смертоносного удара по русской орде !!! и только это спасет цивилизацию.
показать весь комментарий
14.02.2021 00:59 Ответить
Так Дерьмак же не так давно кукарекал про следующее отступление ЗСУ. Вот его братухи-дикари и готовятся...
показать весь комментарий
14.02.2021 00:50 Ответить
Тільки не потрібно згадувати 2013 рік і новий Майдан! Стільки життів було покладено та здоров'я. І що? Кловун преЗЕдент і говнокомандувач. Живіть зі своїм вибором скільки зможете. Хотіли цирку, то отримуйте. МВФ його не розуміє, але 73% знають, що вони хочуть
показать весь комментарий
14.02.2021 00:52 Ответить
Що важливо - жодного "зеленого" тридвараза у коментаях, Жодного слова у захист зеленої шмарклі
показать весь комментарий
14.02.2021 00:53 Ответить
Может эта падаль вся передохла от радости?
показать весь комментарий
14.02.2021 01:03 Ответить
Ну наконец то ОБСЕ это заметило.
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2976
показать весь комментарий
14.02.2021 01:28 Ответить
Террористы РФ проводят боевые учения и сокращают расстояние между позициями на Донбассе, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3801
какая наивность
показать весь комментарий
14.02.2021 06:30 Ответить
Жах.
показать весь комментарий
14.02.2021 05:16 Ответить
вытащи х.. то из пасти вонючей, отдышись...захлебнешься ведь ..))
показать весь комментарий
14.02.2021 13:43 Ответить
ВСІМ БОЯТИСЬ БОЙОВИХ АПОЛЧЕНЦОВ ДОНБАСУ Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8893 Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9278


Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2264" />
показать весь комментарий
14.02.2021 12:14 Ответить
 
 