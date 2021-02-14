Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" готова к союзу с политическими силами, которые поддерживают курс и предвыборные лозунги президента Владимира Зеленского.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, курс президента, развитие Украины, нашу евроинтеграцию, поддерживают реформы, борьбу с коррупцией, - весь план, с которым президент и партия "Слуга народа" шли на избирательную кампанию. Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык, если мы вместе будем видеть, как реформировать и строить страну - почему нет?", - сказал он.
Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.
В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
Пожалуйста, подождите...
Навіть тут-влада різко погіршує собі перспективи - немає чим думати...
Я б не рекомендував поспішати з розпродажем тюрем.... бо ж не буде куди вас, сволот, садити... бо ж тоді прийдеться просто знищувати...
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&feature=share&fbclid=IwAR1pmInM5xqet6vz-PlQQ6spF9DRE9vR_nUecfGXOk2Hes2slPrS4fRkuPM
Завгосп або папараці Омасько-Єміратского Віслюка?
"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння".
А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради. Далі будемо виправляти те, що вони зробили.
И болезнь Ермака принимает здоровые формы. (с)
"не виключається союз "слуги народу" з іншими політсилами, якщо вони підтримують броунівський рух зєлєньського"
Ааааааааа! Даже с ОПЗЖшниками, откровенными врагами Украины?!
Где там зебилы, которые собирались "выносить" Голобородька, если он их не устроит?
Или их КАК РАЗ всё и утраивает?!
Расскажи какой курс у язЕлоха, заглянуть в "глаз" моржовой звивды? Обчистить Украину до нитки? Стать крёстным папой всех мафиозных структур и не только Украины? А может: "какая разница" - по проспекту Шевченко или *****? Может турне по копростану, или договор с Колумбией, без Венесуэли и выгребной ямой-404, по прямым поставкам "муки"? Какой курс! А ведь уже 2 года прошло! 2 года язЕлох Украину засовывает в одно не хорошее место! 2 года язЕлох, из нас делает зЕбилов,. на смех тем же свинособакам лишнехромосмным!
ціна -посада ПремЄра.
але навіть Хам і Зек Янек не ризикнув
Він хоч сам розуміє, куди намагається йти, ну крім тих випадків, коли їде відпочивати???