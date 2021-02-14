Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского

Партия "Слуга народа" готова к союзу с политическими силами, которые поддерживают курс и предвыборные лозунги президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, курс президента, развитие Украины, нашу евроинтеграцию, поддерживают реформы, борьбу с коррупцией, - весь план, с которым президент и партия "Слуга народа" шли на избирательную кампанию. Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык, если мы вместе будем видеть, как реформировать и строить страну - почему нет?", - сказал он.

Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

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В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.