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Новости Политика Украины
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Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак не исключает союз

Партия "Слуга народа" готова к союзу с политическими силами, которые поддерживают курс и предвыборные лозунги президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Партия "Слуга народа" всегда открыта для объединения с теми политическими силами, которые поддерживают наш политический курс, курс президента, развитие Украины, нашу евроинтеграцию, поддерживают реформы, борьбу с коррупцией, - весь план, с которым президент и партия "Слуга народа" шли на избирательную кампанию. Если мы будем находить с такими политическими силами общий язык, если мы вместе будем видеть, как реформировать и строить страну - почему нет?", - сказал он.

Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о коалиции "СН" с "Батькивщиной": "Надо определиться, что мы танцуем: вальс, танго, сальсу или контемпорари"

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
слова "зеленский" и "курс" сочетаются только во фразе : зеленский должен пройти курс лечения от мании величия и наркозависимости!
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14.02.2021 01:12
+16
Цензор.Нет - "Ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко."

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 6781
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14.02.2021 00:56
+13
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 9882
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14.02.2021 01:03
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Курс Зеленского - Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1626 Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1626 Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1626
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14.02.2021 00:56 Ответить
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 9882
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14.02.2021 01:03 Ответить
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 3155
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14.02.2021 07:39 Ответить
Мін'юст поспішно виставляє на продаж перші колонії (в Ірпені) та тюрми...

Навіть тут-влада різко погіршує собі перспективи - немає чим думати...

Я б не рекомендував поспішати з розпродажем тюрем.... бо ж не буде куди вас, сволот, садити... бо ж тоді прийдеться просто знищувати...
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14.02.2021 12:30 Ответить
Цензор.Нет - "Ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко."

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 6781
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14.02.2021 00:56 Ответить
Курс має бути той, що підтримується 73%, а саме: загиблі на фронті та штрафи за стрільбу, асоціація згорнута, закон про мову відтермінований, енергетика розвалена, перейменування Бандери на московію, а преЗЕдент має увесь час бути на відпочинку
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14.02.2021 00:57 Ответить
БОМБА!!! Про корінь "проростання" комунальних тарифів від банди ЗЕ...

https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&feature=share&fbclid=IwAR1pmInM5xqet6vz-PlQQ6spF9DRE9vR_nUecfGXOk2Hes2slPrS4fRkuPM
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14.02.2021 11:55 Ответить
Кто-то знает курс Зеленского? Куда оно идёт? Мир? Просто перестать стрелять? За всё хорошее против всего плохого? Посадить кого-нибудь весной?...
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14.02.2021 00:58 Ответить
Хто такий Єрмак, аби щось мичати від імені держави Україна?

Завгосп або папараці Омасько-Єміратского Віслюка?

Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 7806
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14.02.2021 01:11 Ответить
Ермак - это президент Украины, избранный клоуном зеленским.
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14.02.2021 06:51 Ответить
Готовится очередной жабогадюкинг. Первые участники- жулька тимошенница со слугами ***** пошли! Логичное присоединение к этому террариуму- у блока зажопистов и за майбах. Я себе представляю эту эпичную случку! Бедная Украина!
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14.02.2021 00:58 Ответить
Може Петро возьмет его за уши и направит на курс истинный..
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14.02.2021 01:04 Ответить
підсрачником його потрібно направляти
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14.02.2021 01:28 Ответить
Турчинов в інтерв'ю "BBC News Україна" чи може "Європейська солідарність" теоретично увійти у парламентську більшість разом зі "Слугою народу" відповів:

"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння".

А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради. Далі будемо виправляти те, що вони зробили.
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14.02.2021 02:06 Ответить
Безполезно. Оманский вислючок - это Бенина говорящая жопа. Что Беня велит, то Зеля и прокукарекает.
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14.02.2021 08:10 Ответить
Ага. Псевдопатріот питро - одне з яєць пуйла в кошику під назвою Україна.
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14.02.2021 16:26 Ответить
Єрмак досі не подав до суду на Піонтковського, який публічно називає його агентом ФСБ з кличкою "Козир"
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14.02.2021 01:05 Ответить
...ну вы поняли свой курс, шимпанЗЕ? Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 3112
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 6249
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14.02.2021 01:09 Ответить
Даже не подозревала, что у Нелоха есть курс. Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1825 Хотя один есть, трускавецкий.
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14.02.2021 01:10 Ответить
слова "зеленский" и "курс" сочетаются только во фразе : зеленский должен пройти курс лечения от мании величия и наркозависимости!
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14.02.2021 01:12 Ответить
ахметов з льовочкіним служитимуть вовці шустерами та наташами
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14.02.2021 01:26 Ответить
Я категорически не согласен. ЗЕбанько - это шестерка на побегушках у Бени, Ахметова, Левочкина и Пинчука. Он безмозглый шут, который привык кукарекать только то, что ему велят его хозяева.
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14.02.2021 08:14 Ответить
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 7280 хм... 14 февраля в Германии кста - день психически больных..

И болезнь Ермака принимает здоровые формы. (с) Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 3970
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14.02.2021 01:41 Ответить
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 956
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14.02.2021 03:36 Ответить
Який курс зеленськага?це як курс гівна по трубах.
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14.02.2021 03:48 Ответить
прибиральниця офісу зєлєнського трохи не точна! це речення повинно було звучати так:
"не виключається союз "слуги народу" з іншими політсилами, якщо вони підтримують броунівський рух зєлєньського"
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14.02.2021 04:49 Ответить
НЕ курс Украины, НЕ курс процветания страны - А КУРС ЗЕЛЕНЦКАГА! Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 9074
Ааааааааа! Даже с ОПЗЖшниками, откровенными врагами Украины?!
Где там зебилы, которые собирались "выносить" Голобородька, если он их не устроит?
Или их КАК РАЗ всё и утраивает?! Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 9074
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14.02.2021 06:51 Ответить
Вот, казалось бы, сам по себе сперматозоид такой безобидный, а какая сволочь из него порой получается.... Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 453
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14.02.2021 07:05 Ответить
"Курс Зеленского" - капризы Зеленского. Чтобы взрослый человек, мужчин,а был столь капризен и самопоглощен - это надо было хорошо постараться!
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14.02.2021 07:09 Ответить
Бубочка и взрослый мужчина? Давно так не смеялся из этого. ЗЕля - это мелкий дрыщ, который до сих пор играется машинками в песочнице. Спасибо, хоть не куклами.
Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1050 Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1050 Ермак не исключает союз "Слуги народа" с другими политсилами, если те поддерживают курс Зеленского - Цензор.НЕТ 1050
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14.02.2021 08:17 Ответить
Значит - какбудтобымужчина.
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14.02.2021 10:09 Ответить
Союз "Меча і Орала"? А де ж поділася монобільшість?
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14.02.2021 08:33 Ответить
Карочє, розклад такий. зараз у жопоблоку назріває конфлікт: група льовочкіна-бойко побила горщики з мертведчуком і хоче на вихід із цієї говнофракції грюкнувши дверима. Паралельно у зєбєнят також фрікція тріщить по швах, оскільки ахмєтов та каломойше вже давно стали одноосібними господарями значної частини зелених депутатів-тушок, і неЛох з банкової не контролює їх взагалі. У цій ситуації, дєрьмак і льовочкін домовились про майбутню коаліцію між зеленими і групою бойко. Як доказ цього є помста льовочкіна мертведчуку руками неЛоха - закриття говноканалів козака (а ви наївні думали, що неЛох патріот України). Але це ще не все, третім учасником майбутньої коаліції буде... пабам... бют! Так-так, те чого ми не дочекались у 2008-му, у 2021-му таки відбудеться - приБют. Ну і вишенька на торті, позачергові вибори у парламент вже восени, аби викинути із парламента мертведчука и зелених тушок. Ось така куйня малята.
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14.02.2021 09:12 Ответить
Ермак, ты же не юродствовал имбицильно, на 95?
Расскажи какой курс у язЕлоха, заглянуть в "глаз" моржовой звивды? Обчистить Украину до нитки? Стать крёстным папой всех мафиозных структур и не только Украины? А может: "какая разница" - по проспекту Шевченко или *****? Может турне по копростану, или договор с Колумбией, без Венесуэли и выгребной ямой-404, по прямым поставкам "муки"? Какой курс! А ведь уже 2 года прошло! 2 года язЕлох Украину засовывает в одно не хорошее место! 2 года язЕлох, из нас делает зЕбилов,. на смех тем же свинособакам лишнехромосмным!
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14.02.2021 09:28 Ответить
А какой он ? Курс Зеленского.
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14.02.2021 10:05 Ответить
Курс Зеленского, это что - прикол? Какой может быть курс у флюгера и позера? Его позиция абсолютно зависима от воли Ахметова и Коломойского. А собственным курсом у него может быть только курс лечения.
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14.02.2021 10:12 Ответить
Юлєчка до "Ширки" завжди готова.
ціна -посада ПремЄра.
але навіть Хам і Зек Янек не ризикнув Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського - Цензор.НЕТ 1500
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14.02.2021 10:23 Ответить
Єрмак не відкидає союзу "Слуги народу" з іншими політсилами, якщо ті підтримують курс Зеленського - Цензор.НЕТ 8308
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14.02.2021 10:32 Ответить
А який в зеленського курс???
Він хоч сам розуміє, куди намагається йти, ну крім тих випадків, коли їде відпочивати???
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14.02.2021 10:34 Ответить
ну а як же юлечка без солодкого, грошики вже закінчилися чи що, цікава буде картина сидять на березі Дніпра Нелох, Бойко, Юля, Єрмак, Львочкін, Разумков і споглядують І КУКАРІКАЮТЬ ХОРОМ в сторону москви - Володимир Володимирович - МИ ВЖЕ ГОТОВІ. ВСІ ЗА НАС, ВСЕ ПОТРАТИЛИ. СОРОСА ПОСЛАЛИ В ЖОПУ. ПРИЇЗДЖАЙТЕ.
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14.02.2021 11:08 Ответить
Т.е. на Украину им насрать. Главное поддерживать ЗЕ.
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14.02.2021 12:58 Ответить
Слуга народа и президент - это давно уже не одна команда, потому как слуги пошли под алигархов и там им весело, а президент остался практически сам с шишками от деятельности слуг.
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14.02.2021 13:34 Ответить
 
 