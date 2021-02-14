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Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки

На первых этапах вакцинацию будут проводить мобильные группы.

Завотделом иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Александр Заика в эфире канала "Украина 24" рассказал, как будет проходить первый этап вакцинации от COVID-19, передает Цензор.НЕТ.

"Вакцинация будет предоставляться по разным сценариям, на разных платформах. На первых этапах, в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом Минздрава, предусматривается механизм использования выездных мобильных сессий, такие маршруты спланированы, спроектированы и готовы к работе, и каждая мобильная бригада, региональный координатор имеют поименные списки", - сказал Заика.

Он также напомнил, кого будут вакцинировать в первую очередь.

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"Напомню, что на первом этапе планируются прививки медиков, которые предоставляют помощь больным CОVID-19, также сюда вошли бригады экстренной помощи. Также в соответствии с дорожной картой на первом этапе идут военные, находящиеся в зоне ООС", - сказал Заика.

Напомним, предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Планировалось, что Украина начнет вакцинацию от коронавируса препаратами Pfizer, на втором этапе будет использоваться вакцина производителя AstraZeneca. Однако из-за бюрократических трудностей возможна задержка с поставкой вакцины Pfizer.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Кто-то в Нюрнберге тщательно протирает скамеечки, закупает мыло и верёвку.
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14.02.2021 01:38
+4
Степанов і його мобільні бригади

Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 478
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14.02.2021 01:38
+4
Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 8220
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14.02.2021 01:45
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Степанов і його мобільні бригади

Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 478
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14.02.2021 01:38 Ответить
Кто-то в Нюрнберге тщательно протирает скамеечки, закупает мыло и верёвку.
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14.02.2021 01:38 Ответить
Ну кадааа покажут видосик с первым вакцинированным? Все у этих сук опять в планах и в будущем. Задолбали !!!
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14.02.2021 01:40 Ответить
бригады то готовы, а вот вакцины еще полгода-год закупать будут - пока про откаты договорятся
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14.02.2021 01:40 Ответить
Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 8220
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14.02.2021 01:45 Ответить
хм.. а шо желающих разве много на прививки , или добровольно-принудительно будете колоть!? Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 592
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14.02.2021 01:46 Ответить
подневольных будут - ВСУ в первую очередь...
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14.02.2021 06:44 Ответить
Пусть увольняются. Как только фронт оголится - командование быстро передумает.
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14.02.2021 08:57 Ответить
Как в Израиле. Всё добровольно, но потом ни в аптеку не пустят, ни в магазин.
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14.02.2021 08:58 Ответить
Ось розповідь Тамари з Ізраїлю: COVInews. Увольнение с работы за отказ от тестов и прививок. Израиль, Тамара.
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14.02.2021 16:53 Ответить
У меня есть подозрение что авторы "ковида" поставили своей задачей закончить то что не успел Гитлер. Ведь очевидно же что это никакая не "вакцина". Вакцины разрабатывают несколько лет как минимум, а тут на коленке состряпан какой-то шмурдяк, и израильтянам колют в марафонном порядке; уже отравили две трети населения.
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14.02.2021 22:21 Ответить
у зєбидла вже й спіскі є. а у наріда забули спросити, чи хоче він вакциніруваитись?
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14.02.2021 01:47 Ответить
"Народ" никто вакцинировать не собирается.
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14.02.2021 08:43 Ответить
то незрозуміло, чим населення збираються колоти? тим, за що китайці мають гроші повернути??
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14.02.2021 05:19 Ответить
Российским шмурдяком под видом астра-зенеки индийского разлива. Пфайзер не привезут из-за "бюрократических сложностей". Потому что немцы люди ответственные и требуют подтверждения, что вакцина будет храниться при правильной температуре, т.п. Клоуны это считают "бюрократическими сложностями". Ну и платить за пфайзер клоунам нечем.
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14.02.2021 08:49 Ответить
Медикам на антитела вначале тест сделайте. Большинство из них переболело. С антителами полгода, как говорит ляшко прививка не нужна
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14.02.2021 06:04 Ответить
Тому і поспішають, шоб ніхто не узнав, скіки насправді тримаються природні антитіла.
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14.02.2021 07:21 Ответить
так что завтра вакцинация начнется ?
а билеты на квартал где продают ?
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14.02.2021 07:46 Ответить
Поименные списки - это хорошо.
На каком сайте записывались добровольцы?
Надеюсь, что все написали и подписали заявления? Или всё спишут на "мы как все".
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14.02.2021 08:15 Ответить
Какие списки? Ты о чем? Это же клоуны. Нет никаких списков.
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14.02.2021 08:51 Ответить
А вы думали фашизм приходит в виде солдата со Шмайссером ?
Нет. На этот раз - медсестричка со шприцом.
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14.02.2021 08:59 Ответить
Списки состявляйте всех прививальщиков. "Доктора", "медбрати" и проч. Чтобы знать кому пожизненку выписывать. Всё равно ведь этот пузырь лопнет.
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14.02.2021 09:00 Ответить
Мало того что всё запутали и заговорили, так ещё и командовать доверили Заике. Теперь осталось посмотреть как будут восприниматься его команды. Все мы были свидетелями когда спикарем назначили парубия и как он отруливал шоколадные команды по телефону.
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14.02.2021 13:29 Ответить
 
 