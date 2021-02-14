Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

Украинская энергосистема способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Критических угроз нет. Мы надеемся, что закончим зимой без веерных отключений. Сейчас работают те же газовые блоки. Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - сказал Юрий Витренко.

Напомним, украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЭКУ, одной из причин является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

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Запорожская АЭС, крупнейшая в Украине электростанция, с опозданием вывела из ремонта три свои энергоблока. Проблемы ядерной энергетики эксперты называют одной из причин дефицита электроэнергии и ее импорта.

По состоянию на начало февраля на электростанциях было менее полумиллиона тонн угля, и большинство его было сосредоточено на двух ТЭС - Славянской и Луганской (на линии фронта в городе Счастье).

В январе и феврале были моменты, когда Украина просила технической помощи у энергосистемы Беларуси, а в феврале Киев также вынужден был импортировать электроэнергию из России.

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