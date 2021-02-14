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Новости Политика Украины
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Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко

Украинская энергосистема способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Критических угроз нет. Мы надеемся, что закончим зимой без веерных отключений. Сейчас работают те же газовые блоки. Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - сказал Юрий Витренко.

Напомним, украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЭКУ, одной из причин является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из РФ, если хорошо подготовится к отопительному сезону, - и.о. министра энергетики Витренко

Запорожская АЭС, крупнейшая в Украине электростанция, с опозданием вывела из ремонта три свои энергоблока. Проблемы ядерной энергетики эксперты называют одной из причин дефицита электроэнергии и ее импорта.

По состоянию на начало февраля на электростанциях было менее полумиллиона тонн угля, и большинство его было сосредоточено на двух ТЭС - Славянской и Луганской (на линии фронта в городе Счастье).

В январе и феврале были моменты, когда Украина просила технической помощи у энергосистемы Беларуси, а в феврале Киев также вынужден был импортировать электроэнергию из России.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
"закончить зиму без веерных отключений" - для Витренко и Украины при Витренко это уже стало достижением... у меня нет больше слов).
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14.02.2021 02:07
+3
Это такой прорыв от Зебила? Типа дефолт не допустили и веерные отключения. Ставьте нам памятник? )))
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14.02.2021 02:24
+2
Учитывая происхождение Витренко и как его зелёные тащат во власть начинаю волноваться по поводу веерных отключений.
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14.02.2021 04:52
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Напомним, украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЭКУ, одной из причин является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

Вопрос - за что мы нашим государственным топ манагерам платим деньги? И второй вопрос - почему до сих пор Витренко занимает свою должность?
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14.02.2021 01:42 Ответить
Show must go on! И я васцелую.
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14.02.2021 01:48 Ответить
Честно говоря, Вы меня пугаете. Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 3345
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14.02.2021 01:53 Ответить
Я толерантен к гендерному статусу, НО до тех пор пока сие не касается лично меня. Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 539 Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 1678
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14.02.2021 02:00 Ответить
Юра красава!
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14.02.2021 02:09 Ответить
Юра может и красава, только мы все, походу, лохи получаемся.
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14.02.2021 02:14 Ответить
Извините, но так получилось.
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14.02.2021 02:19 Ответить
ППЦ. Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 1998
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14.02.2021 02:23 Ответить
Поржал.
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14.02.2021 01:44 Ответить
Перед третьей ходкой и не такое пообещаешь
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14.02.2021 01:44 Ответить
Я те тварь отключу, я те и твоим ********* ИВЛ отключу.
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14.02.2021 02:05 Ответить
Вы их выбрали, некуй теперь стонать.
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14.02.2021 02:58 Ответить
"Шахтинское дело" ожидает восстановаления, особенно это касается Юрия Витренко.
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14.02.2021 02:06 Ответить
"закончить зиму без веерных отключений" - для Витренко и Украины при Витренко это уже стало достижением... у меня нет больше слов).
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14.02.2021 02:07 Ответить
Цього Вітренко колись хвали,зараз ті ж самі люди критикують.
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14.02.2021 02:22 Ответить
Это такой прорыв от Зебила? Типа дефолт не допустили и веерные отключения. Ставьте нам памятник? )))
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14.02.2021 02:24 Ответить
Неперевершені Спасатєлі: один борцун врятував світ від ковіду, інший - від опахальних відключень
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14.02.2021 04:03 Ответить
Учитывая происхождение Витренко и как его зелёные тащат во власть начинаю волноваться по поводу веерных отключений.
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14.02.2021 04:52 Ответить
а тем временем лучшие друзья зезедента шефиры банкротят энергоатом который буквально
пару лет назад имел какую никакую прибыль и вдруг.... хобана - катастрофические убытки.....
вопрос простой - чей капитал туда зайдёт после банкротсва ???
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14.02.2021 08:07 Ответить
"Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко" - если соблюдать украинское законодательство, то и.о. можно быть не больше месяца. Порошенко Супрун три с половиной года на должности и.о. держал и плевал на законы, а теперь Зеленский то же самое продолжает. Витренко назначен и.о. 21 декабря 2020 года, сейчас он никто, гнать его из КМ.
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14.02.2021 08:15 Ответить
Ты ж и довел нашу энергетику до такого состояния. Может не будет веерных отключений. Дай Бог! А при таких морозах может и будут. Но тебя к тому времени, не дай Бог, выберут. А там по барабану!
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14.02.2021 09:01 Ответить
Україна має стільки блоків атомних станцій, ГЕС, ТЕС і щоб лякати "веерними" відключеннями, то це вже дно правління...
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14.02.2021 09:40 Ответить
Атомная генерация никогда не выводилась в ремонт в осенне-зимний период. Планово-предупредительные ремонты планировались исключительно на летний период, летом работали минимально возможное количество энергоблоков АЭС. Зимой объявлялся осенне-зимний максимум несения нагрузки, даже ограничивали оперативные переключения и запрещали переключения на действующем оборудовании. Пришедшие к власти горе-ЗЕруководители вывели зимой в ремонт треть блоков АЭС, а потом только поняли, что на улице морозы и появился дефицит электроэнергии. Дебилы.
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14.02.2021 10:22 Ответить
Этот не до министр расписался в собственной пустоголовости вместе в ВР и ею спикарём. Хотел получить побольше цену за электричество, а получит коленом под зад. И это правильно товарищи. Недоумкам в энергетике делать нечего. А органам пора анализировать просчёты в исполнительной власти и убирать недоумков.
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14.02.2021 13:22 Ответить
 
 