Трамп о неудачной попытке импичмента: Эта охота на ведьм не прекратится, но я буду продолжать добиваться величия для всех американцев
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45-й президент США Дональд Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек. Это - самый высокий показатель в истории для действующего президента", - отметил он в заявлении.
При этом Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США. "Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул бывший президент.
Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.
Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.
13 февраля стало известно, что за вынесение обвинительного приговора Трампу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.
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Будет ему величи на зоне.
«Трамп постійно перебував у полі зору КДБ... Молодий, марнославний, самозакоханий і неймовірно амбітний забудовник продав багатомільйонні квартири російській мафії, яка відмивала гроші, купуючи нерухомість через анонімні підставні компанії. Продаж цих квартир знову зробила Трампа багатим після того, як він втратив мільярди доларів, коли збанкрутували його казино в Атлантік-Сіті», - йдеться в статті."
Разом із тим, співпраця з Кисліним автором книги підноситься як епізод фактичної взаємодії з КДБ, як і продаж квартир російським мафіозі. По-справжньому КДБ взялося за Трампа у 1977-му, «коли той одружився з чешкою Іваною Зельнічковою, яка походила з регіону, де сили таємної поліції перебували в союзі з КДБ». Цікаво, що Трамп уже тоді заявляв про свої президентські амбіції - ймовірно, саме марнославство, самозакоханість, сприйнятливість до лестощів та жадібність Трампа зробити його ідеальною мішенню радянських спецслужб», - припускає автор книги..
Кислін неодноразово спростував будь-які зв'язки з російською мафією. Однак він залишався поруч з Трампом, ба більше, фінансово підтримував адвоката Трампа Рудольфа Джуліані - пожертвував понад $40 млн на його виборчі кампанії на посаду мера Нью-Йорка в 1993 і 1997 роках...
У будинку Епшейна постійно перебували безліч моделей і просто гарних дівчат, десятки з яких були неповнолітніми. Їх Епштейн за допомогою експодруги Гіслен Максвелл передавав як сувеніри на вечірку впливових багатіїв у різних куточках світу. «Весь цей час Епштейн таємно записував дії моделей та хазяїв вечірок, а отже, мав купу компромату», - стверджує Унгер.
«Епштейн неодноразово стверджував, що саме він познайомив Трампа з його майбутньою дружиною Меланією», - пише Daily Mail.
Це стало для Епштейна ударом нижче пояса: він розлютився, відтоді ніколи більше не розмовляв з Трампом, а всім впливових знайомим демонстрував фотографії Трампа з молодими дівчатами, які були топлес, а також ще одну, ще більш пікантну: майбутнього президента США у забруднених спермою штанях.
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