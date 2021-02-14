За минувшие сутки 2 нарушения режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов у Водяного и Старогнатовки, - ООС
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За минувшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и вблизи Старогнатовки.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
Где нет "бендер" там срусью пахнет.