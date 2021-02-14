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За минувшие сутки 2 нарушения режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов у Водяного и Старогнатовки, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки 2 нарушения режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов у Водяного и Старогнатовки, - ООС

За минувшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. 

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и вблизи Старогнатовки.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Ірина Дашківська
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Пуляйте отвєтку поки Зельцмани шляються по курортах.
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14.02.2021 08:00 Ответить
Закриття медведчуківських телеканалів - це "грубе втручання" України у внутрішні справи росії і приватне життя "міждержавних" кумів....
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14.02.2021 12:22 Ответить
В Україні слід поставити три військові американські, чи НАТівські бази (одну - наземних сил, другу - морських, третю - космічну) і тоді раптово Путін "скисне" ... Та й всьому світу легше стане дихати.

Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...

Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...

А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"

Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...

Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!

Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!

Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!

Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
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14.02.2021 14:40 Ответить
В Мариуполе сегодня -10 с ветерком, который немного ослаб, правда. В окопах, наверное, очень неуютно. Вот в Эмиратах сейчас неплохо, +21 в данный момент.
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14.02.2021 08:09 Ответить
Мариуполь и Горловка
Где нет "бендер" там срусью пахнет.
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 8243

За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 1909
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14.02.2021 09:27 Ответить
Да Ему и здесь всегда тепло и уютно. Стульчик под высокопоставленной задницей всегда тепленький, информационная "ванна" тепленькая и приятная уху. Ну чего бы не пойти на второй срок? Хоть, правда, говорят, что надо сначала как-то первый досидеть...
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14.02.2021 08:37 Ответить
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 773
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14.02.2021 09:31 Ответить
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 3789
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14.02.2021 12:47 Ответить
 
 