За минувшие сутки 2 нарушения режима тишины. Террористы стреляли из гранатометов у Водяного и Старогнатовки, - ООС

За минувшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Водяное, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и вблизи Старогнатовки.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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